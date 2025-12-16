Шрайнер - Цар у Своїй красі
На сьогоднішній день багато хто погоджується, що неможливо адекватно та повністю передати послання Святого Писання через одну єдину тему. Я не маю наміру сперечатися з цією теорією... Я згоден з тим, що існує кілька різних виправданих способів об’єднати сюжетну лінію та богослов’я Писання.
Далі в тексті я стверджую, що головною причиною історії є Слава Божа. У даній роботі я зосереджуюсь на одній з головних тем біблійної історії, уникаючи поглиблення в питання причини історії. Моєю метою є акцентування уваги на сюжетній лінії та тому, як вона розгортається. Вибрана тема повинна бути достатньо гнучкою, щоб осягнути різні взаємопов’язані теми у Писанні, які сумісно висвітлять основне послання Біблії.
У цій книзі я маю намір довести, що «Царство Боже», якщо цей термін визначати з достатньою гнучкістю, добре підходить для центральної теми всієї Біблії. Дозвольте мені сказати, що така теза не спирається на лексичний підхід до вивчення Писання, адже цілком очевидно, що Царство Боже не може бути центральною темою, якщо ми порахуємо, скільки разів з’являються слова “цар”, “царство” або “правити” і “царювати”. У багатьох книгах Біблії вони не з’являються взагалі.
Натомість ми стверджуємо, що термін «Царство Боже», з точки зору біблійного богослов’я, тематично охоплює послання Біблії. Я б одразу ж додав, що Бог приносить Царство для слави і прославлення Свого Імені. Писання розкриває історію Царства, а Божа слава є причиною цієї історії, і в цій книзі моя увага зосереджена на одній з центральних тем цієї історії.
Для кращого розуміння слід пояснити, що саме я маю на увазі під терміном «Царство Боже». Перш за все, Царство Боже це правління Бога . В одному сенсі Бог завжди є Цар царів і Пан панів, Який панує над усім. А в іншому сенсі слід пам’ятати, що Боже правління було зневажене через гріхопадіння. Писання саме й розповідає нам історію відновлення Божого Царства.
Проте не варто сприймати Бога як Царя абстрактно, окремо від людей, адже такий погляд не відображає всієї повноти Писання. Головна ідея Писання стосується саме людей - вінця творіння, створених на Божу подобу. Оскільки Бог є Царем і Господом, то Його мета і задум полягає в тому, щоб Він був прославлений у всьому і всіма людьми... Суверенність Бога і Його Царство мають місце в сюжетній лінії та історії, викладеній у Писанні, і найвищою мірою розкриваються в служінні та особі Ісуса Христа.
Шрайнер, Томас Р. - Цар у Своїй красі - Біблійне богослов’я Старого та Нового Заповітів
пер. з англ. - Киї «Київська богословська семінарія», 2025. - 741 с.
ISBN-13 978-617-8447-06-9 (тверда обкладинка)
Шрайнер, Томас Р. - Цар у Своїй красі - Зміст
- Передмова
- Пролог
- Скорочення
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Частина 1. Від створення світу до межі Ханаану
- 1. Буття
- 2. Вихід
- 3. Книга Левит
- 4. Книга Чисел
- 5. Повторення Закону
- Інтерлюдія: Короткий зміст Від створення світу до межі Ханаану
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Частина 2. Історія отримання землі, вигнання та повернення
- 6. Ісус Навин
- 7. Судді
- 8. Рут
- 9. Перша і Друга книги Самуїлова
- 10. Перша і Друга книги царів
- 11. Перша і Друга книги хронік
- 12. Книги Ездри та Неемії
- 13. Естер
- Інтерлюдія: Короткий зміст історія володіння, вигнання та повернення
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Частина 3. Пісні та Книги мудрості Ізраїля
- 14. Книга Йова
- 15. Книга Псалмів
- 16. Книга Приповістей
- 17. Книга Екклезіястова
- 18. Пісня над піснями
- Інтерлюдія: Короткий зміст Пісні та книг мудрості ізраїля
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Частина 4. Суд і спасіння в пророчих книгах
- 19. Ісая
- 20. Єремія
- 21. Плач Єремії
- 22. Єзекіїль
- 23. Даниїл
- 24. Книга Дванадцяти пророків (Малі пророки)
- Інтерлюдія: Короткий зміст Покарання та спасіння в книгах пророків
- Короткий огляд історії Старого Завіту
- Пролог до Нового Завіту
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Частина 5. Царство у Євангеліях від Матвія, Марка та Луки і Діях
- 25. Євангеліє від Матвія
- 26. Євангеліє від Марка
- 27. Євангеліє від Луки та Дії святих апостолів
- Інтерлюдія: Короткий зміст Царство Боже в Євангеліях від Матвія, Марка та Луки і Діях
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Частина 6. Вічне життя в Євангелії та Посланнях Івана
- 28. Євангеліє від Івана та Послання Івана
- Інтерлюдія: Короткий зміст Вічне життя в Євангелії та Посланнях Івана
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Частина 7. За словами апостола Павла, останні дні настали
- 29. Богослов’я Павла
- Інтерлюдія: Короткий зміст За словами апостола Павла, останні дні настали
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Частина 8. Життя в останні дні згідно з соборними посланнями
- 30. Послання до євреїв
- 31. Послання Якова
- 32. Перше послання Петра
- 33. Друге послання Петра і Послання Юди
- Інтерлюдія: Короткий зміст Життя в останні дні згідно із соборними Посланнями апостолів
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Частина 9. Царство прийде
- 34. Книга Об’явлення
- Епілог
- Бібліографія
- Покажчик авторів
- Покажчик віршів Біблії
- Предметний покажчик
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