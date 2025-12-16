Шрайнер - Цар у Своїй красі

На сьогоднішній день багато хто погоджується, що неможливо адекватно та повністю передати послання Святого Писання через одну єдину тему. Я не маю наміру сперечатися з цією теорією... Я згоден з тим, що існує кілька різних виправданих способів об’єднати сюжетну лінію та богослов’я Писання.

Далі в тексті я стверджую, що головною причиною історії є Слава Божа. У даній роботі я зосереджуюсь на одній з головних тем біблійної історії, уникаючи поглиблення в питання причини історії. Моєю метою є акцентування уваги на сюжетній лінії та тому, як вона розгортається. Вибрана тема повинна бути достатньо гнучкою, щоб осягнути різні взаємопов’язані теми у Писанні, які сумісно висвітлять основне послання Біблії.

У цій книзі я маю намір довести, що «Царство Боже», якщо цей термін визначати з достатньою гнучкістю, добре підходить для центральної теми всієї Біблії. Дозвольте мені сказати, що така теза не спирається на лексичний підхід до вивчення Писання, адже цілком очевидно, що Царство Боже не може бути центральною темою, якщо ми порахуємо, скільки разів з’являються слова “цар”, “царство” або “правити” і “царювати”. У багатьох книгах Біблії вони не з’являються взагалі.

Натомість ми стверджуємо, що термін «Царство Боже», з точки зору біблійного богослов’я, тематично охоплює послання Біблії. Я б одразу ж додав, що Бог приносить Царство для слави і прославлення Свого Імені. Писання розкриває історію Царства, а Божа слава є причиною цієї історії, і в цій книзі моя увага зосереджена на одній з центральних тем цієї історії.

Для кращого розуміння слід пояснити, що саме я маю на увазі під терміном «Царство Боже». Перш за все, Царство Боже це правління Бога . В одному сенсі Бог завжди є Цар царів і Пан панів, Який панує над усім. А в іншому сенсі слід пам’ятати, що Боже правління було зневажене через гріхопадіння. Писання саме й розповідає нам історію відновлення Божого Царства.

Проте не варто сприймати Бога як Царя абстрактно, окремо від людей, адже такий погляд не відображає всієї повноти Писання. Головна ідея Писання стосується саме людей - вінця творіння, створених на Божу подобу. Оскільки Бог є Царем і Господом, то Його мета і задум полягає в тому, щоб Він був прославлений у всьому і всіма людьми... Суверенність Бога і Його Царство мають місце в сюжетній лінії та історії, викладеній у Писанні, і найвищою мірою розкриваються в служінні та особі Ісуса Христа.

Шрайнер, Томас Р. - Цар у Своїй красі - Біблійне богослов’я Старого та Нового Заповітів

пер. з англ. - Киї «Київська богословська семінарія», 2025. - 741 с.

ISBN-13 978-617-8447-06-9 (тверда обкладинка)

Шрайнер, Томас Р. - Цар у Своїй красі - Зміст