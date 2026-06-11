Шрайнер - Царство Божье

Царство Божье занимает центральное место в библейском сюжете и должно занять такое же место в нашем богословии. Представляя ясное, верное и убедительное изображение Царства, эта книга поможет нам понять библейское учение о Царстве и взглянуть на Библию с точки зрения Царства Божьего. Библейское богословие Царства Божьего Патрика Шрайнера именно то, что нужно церкви в ее стремлении к Божьей справедливости на земле: ясная, точная и краткая книга о Царстве Божьем, которая основана на доступной библейской экзегетике и предлагает неординарные богословские выводы, при этом оставляя крест Иисуса в центре анализа.

Книга прослеживает тему Божьего Царства через всю Библию, отдавая должное единству повествования Ветхого и Нового Заветов и показывая, каким образом каждая часть Библии, включая литературу мудрости, вносит свой вклад в создание портрета Божьего Царства, правящего над творением и новым творением. Нити этого Царства можно проследить от Адама к Аврааму, через Псалмы и Исаию, к Иисусу и Его Церкви и, наконец, к новому небу и новой земле, где Христос будет царствовать со Своим народом в Своем месте. Автор умело показывает нам неразрывную связь между Царством Божьем, крестом Иисуса и Евангельской вестью.

Шрайнер Патрик – Царство Божье – Царство Божье и слава креста

Пер. с англ. Д. Пинькевич; науч. ред. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 160 с. – (Серия «Краткие исследования по библейскому богословию».)

ISBN 978-5-7454-2018-4

Шрайнер Патрик – Царство Божье – Содержание