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Шрайнер - Царство Божье

Шрайнер - Царство Божье
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Краткие исследования по библейскому богословию (6 books)

Царство Божье занимает центральное место в библейском сюжете и должно занять такое же место в нашем богословии. Представляя ясное, верное и убедительное изображение Царства, эта книга поможет нам понять библейское учение о Царстве и взглянуть на Библию с точки зрения Царства Божьего. Библейское богословие Царства Божьего Патрика Шрайнера именно то, что нужно церкви в ее стремлении к Божьей справедливости на земле: ясная, точная и краткая книга о Царстве Божьем, которая основана на доступной библейской экзегетике и предлагает неординарные богословские выводы, при этом оставляя крест Иисуса в центре анализа.

Книга прослеживает тему Божьего Царства через всю Библию, отдавая должное единству повествования Ветхого и Нового Заветов и показывая, каким образом каждая часть Библии, включая литературу мудрости, вносит свой вклад в создание портрета Божьего Царства, правящего над творением и новым творением. Нити этого Царства можно проследить от Адама к Аврааму, через Псалмы и Исаию, к Иисусу и Его Церкви и, наконец, к новому небу и новой земле, где Христос будет царствовать со Своим народом в Своем месте. Автор умело показывает нам неразрывную связь между Царством Божьем, крестом Иисуса и Евангельской вестью.

Шрайнер Патрик – Царство Божье – Царство Божье и слава креста

Пер. с англ. Д. Пинькевич; науч. ред. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 160 с. – (Серия «Краткие исследования по библейскому богословию».)
ISBN 978-5-7454-2018-4

Шрайнер Патрик – Царство Божье – Содержание

  • Предисловие к серии

  • Вступление: Важность Царства Божьего

  • ЧАСТЬ 1: Царство в Ветхом Завете

    • 1 Закон: Возрождение надежды в Царстве

    • 2 Пророки: Предвестие Царства

    • 3 Писания: Жизнь в Царстве

  • ЧАСТЬ 2: Царство в Новом Завете

    • 4 Евангелия: Воплощение Царства

    • 5 Деяния и Послания: Община Царства

    • 6 Откровение: Достижение цели Царства

  • Заключение: Царство через крест

  • Материалы для дальнейшего чтения

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Added 11.06.2026
Author brat Vadim
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