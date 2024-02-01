Шрайтер - Формирование локальных богословий
Профессор и священник Роберт Шрайтер, C.PP.S., — известный современный богослов, руководствующийся в своих исследованиях и преподавательской деятельности духом Второго Ватиканского Собора.
Его внимание сконцентрировано на следующих разделах богословия: миссиология, христология, инкультурация, богословие воспитания, изучение Церквей мира и богословие примирения.
Он исполнял обязанности председателя Миссиологической ассоциации Америки (American Society of Missiology) и Богословской ассоциации Америки (Theological Society of America).
В настоящее время автор книги является главным редактором изданий серии «Вера и культура» (Faith and Cultures) в издательстве «Orbis Books». Профессор читает лекции в университетах Америки и других стран.
Роберт Шрайтер — автор пятнадцати книг и множества статей. Его книги переведены на девятнадцать языков. Русский перевод — это перевод на двадцатый язык.
Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 207 с.
Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий - Содержание
К ЧИТАТЕЛЯМ РУССКОГО ИЗДАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
1.Что такое локальное богословие?
- ИЗМЕНЕНИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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РАЗНОВИДНОСТИ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
- МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА
- МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ
- КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ?
- ОБЩИНА КАК БОГОСЛОВ
- РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВА
- ПРОРОКИ И ПОЭТЫ В ЛОКАЛЬНОМ БОГОСЛОВИИ
- МЕСТНЫЕ И ПРИЕЗЖИЕ СЛУЖИТЕЛИ В РАМКАХ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
2.Схема локального богословия
- ДУХ И ЕВАНГЕЛИЕ: КОНТЕКСТ ОБЩИНЫ
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ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
- ПРЕДЫДУЩИЕ ФОРМЫ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
- ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРЫ
- КУЛЬТУРНЫЕ ТЕКСТЫ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕМ
- ОТКРЫТИЕ ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ
- ТРАДИЦИЯ КАК РЯД ЛОКАЛЬНЫХ БОГОСЛОВИИ
- ВСТРЕЧА ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ С МЕСТНЫМИ ТЕМАМИ
- ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ НА ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
- ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ НА ТРАДИЦИЮ
- ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ НА КУЛЬТУРНУЮ СИТУАЦИЮ
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ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СХЕМОЙ
- АУДИТОРИЯ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
- ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ ВО ВСЕОБЩЕЙ ЦЕРКВИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ ОБ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ
3.Изучение культуры
- ВНИМАНИЕ К КУЛЬТУРЕ
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СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
- КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ БОГОСЛОВИЯ: НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРЕ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КУЛЬТУРЕ
- СТРУКТУРАЛИСТСКИЕ ПОДХОДЫ К КУЛЬТУРЕ
- СЕМИОТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ
- ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРЫ И РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
- СЕМИОТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТОВ
- САМОСОЗНАНИЕ ГРУППЫ В СЕМИОТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
- ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМИОТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
- АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ И ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
4.Богословие и его контекст: церковная традиция как ряд локальных богословии
- БОГОСЛОВИЕ И ЕГО КОНТЕКСТ
- БОГОСЛОВИЕ И СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ
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СОЦИОЛОГИЯ БОГОСЛОВИЯ
- БОГОСЛОВИЕ КАК ВАРИАЦИИ СВЯЩЕННОГО ТЕКСТА
- БОГОСЛОВИЕ КАК ПРЕМУДРОСТЬ
- БОГОСЛОВИЕ КАК ЗНАНИЕ
- БОГОСЛОВИЕ КАК ПРАКТИКА
- ТРАДИЦИЯ КАК РЯД ЛОКАЛЬНЫХ БОГОСЛОВИИ
5.Традиция и христианское самосознание
- СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ С ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ: СЕМЬ ПРОБЛЕМ
- СОПРИКОСНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ С ЛОКАЛЬНЫМ БОГОСЛОВИЕМ: ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
- ВКЛАД ТРАДИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
- ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИИ
- ВЗГЛЯДЫ НА ТРАДИЦИЮ
- ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ТЕОРИИ ТРАДИЦИИ
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КРИТЕРИИ ХРИСТИАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
- ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ: СВЯЗНОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
- ВТОРОЙ КРИТЕРИЙ: КОНТЕКСТ ПОКЛОНЕНИЯ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ТРЕТИЙ КРИТЕРИЙ: ПРАКТИКА ОБЩИНЫ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ЧЕТВЕРТЫЙ КРИТЕРИЙ: ОЦЕНКА ДРУГИХ ЦЕРКВЕЙ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ПЯТЫЙ КРИТЕРИЙ: ВЫЗОВ ДРУГИМ ЦЕРКВАМ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
6.Народная религия и официальная религия
- ЧТО ТАКОЕ НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ?
- РАЗНОВИДНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ
- ТОЛКОВАНИЕ НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ
- ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
- ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
- СЕМЬ ПОДХОДОВ: ИТОГИ
- ОБЛАСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ И НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ
- ПАСТОРСКИЕ ПОДХОДЫ К НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ
- НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ И ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
7.Синкретизм и дуальные религиозные системы
- ПРОБЛЕМА СИНКРЕТИЗМА И ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
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РАЗНОВИДНОСТИ СИНКРЕТИЗМА И ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
- ТРИ ВИДА СИНКРЕТИЗМА
- ТРИ ТИПА ДУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
- НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ
- МОДЕЛЬ ПОНИМАНИЯ СИНКРЕТИЗМА
- МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНКРЕТИЗМА И ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
Указатель имен
Тематический указатель
Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий - Предисловие к русскому изданию
Книга «Формирование локальных богословии» впервые вышла в свет в 1980-е годы, и основной рассматриваемой в ней проблемой было богословие стран так называемого «третьего мира». Освобождение от колониальной зависимости и быстрые изменения, происходившие в этих странах, привели к возникновению христианских общин нового типа, верных как родной культуре, так и христианской вере, переданной им.
Но с тех пор, как мы попытались отразить в своей книге условия существования многих церквей, прошло двадцать лет и мир изменился очень сильно. К началу 1990-х годов секуляризованные страны Западной Европы также столкнулись с проблемой определения своей идентичности, что было вызвано быстрыми изменениями и желанием сохранить чистоту евангельской веры, но в то же время оказалось и средством оживления этой веры, превратившейся в нечто частное и даже маргинальное вследствие влияния современности и Европейского Просвещения. В недавнее время постколониальные дилеммы, волнующие страны Африки и Азии, вызвали новый интерес к контекстуальному богословию, помогающему сделать христианскую веру более жизненной.
Современная российская действительность вносит свой вклад в формирование нового взгляда на контекстуальное богословие. Сегодня в России выражение христианской веры восстанавливается после семидесяти лет репрессий и преследований. Возрождаясь после долгого тоталитарного правления, Россия восстанавливает и обновляет себя с помощью христианской веры. Эта вера существует в совершенно ином мире, нежели тот, который был в начале XX века. Быстрота технологических изменений, постоянное воздействие средств массовой информации и чаяния народа ведут к тому, что людям нужны глубокие духовные ресурсы, которые направляли и питали бы их дух. Конечно же, Россия обладает древней и великой духовной традицией. Но испытания, стоящие перед великим народом, требуют не только опоры на эту традицию, но и возрождения ее в непростых обстоятельствах. И сведения об опыте формирования богословия в разных контекстах могут оказаться очень полезными в становлении нового выражения христианской веры.
Мы надеемся, что данная книга поможет в этом важном процессе. Она использовалась по всему свету в разных условиях и была переведена на разные языки. Тот факт, что она вызвала отклик во многих странах, укрепил нас во мнении, что она будет полезна и русским читателям. Усилия по ее переводу и изданию на разных языках носили экуменический характер, и это соответствует современной ситуации, в которой находятся христиане России. Я надеюсь, что эта книга поможет обновленному выражению веры в стране, которая издавна была одним из величайших центров христианства.
РОБЕРТ ДЖ. ШРАЙТЕР
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Чудово! Дякую.