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Шрайтер - Формирование локальных богословий

Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational
Профессор и священник Роберт Шрайтер, C.PP.S., — известный современный богослов, руководствующийся в своих исследованиях и преподавательской деятельности духом Второго Ватиканского Собора.
Его внимание сконцентрировано на следующих разделах богословия: миссиология, христология, инкультурация, богословие воспитания, изучение Церквей мира и богословие примирения.
Он исполнял обязанности председателя Миссиологической ассоциации Америки (American Society of Missiology) и Богословской ассоциации Америки (Theological Society of America).
В настоящее время автор книги является главным редактором изданий серии «Вера и культура» (Faith and Cultures) в издательстве «Orbis Books». Профессор читает лекции в университетах Америки и других стран.
Роберт Шрайтер — автор пятнадцати книг и множества статей. Его книги переведены на девятнадцать языков. Русский перевод — это перевод на двадцатый язык.

Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 207 с.

Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий - Содержание

К ЧИТАТЕЛЯМ РУССКОГО ИЗДАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ

1.Что такое локальное богословие?

  • ИЗМЕНЕНИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
  • РАЗНОВИДНОСТИ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
    • МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА
    • МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ
    • КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
  • КТО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ?
    • ОБЩИНА КАК БОГОСЛОВ
    • РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВА
    • ПРОРОКИ И ПОЭТЫ В ЛОКАЛЬНОМ БОГОСЛОВИИ
    • МЕСТНЫЕ И ПРИЕЗЖИЕ СЛУЖИТЕЛИ В РАМКАХ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ

2.Схема локального богословия

  • ДУХ И ЕВАНГЕЛИЕ: КОНТЕКСТ ОБЩИНЫ
  • ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
    • ПРЕДЫДУЩИЕ ФОРМЫ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
    • ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРЫ
    • КУЛЬТУРНЫЕ ТЕКСТЫ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕМ
    • ОТКРЫТИЕ ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ
    • ТРАДИЦИЯ КАК РЯД ЛОКАЛЬНЫХ БОГОСЛОВИИ
    • ВСТРЕЧА ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ С МЕСТНЫМИ ТЕМАМИ
    • ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ НА ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
    • ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ НА ТРАДИЦИЮ
    • ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ НА КУЛЬТУРНУЮ СИТУАЦИЮ
  • ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СХЕМОЙ
    • АУДИТОРИЯ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
    • ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ ВО ВСЕОБЩЕЙ ЦЕРКВИ
    • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ ОБ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ

3.Изучение культуры

  • ВНИМАНИЕ К КУЛЬТУРЕ
  • СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
    • КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ БОГОСЛОВИЯ: НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРЕ
    • ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КУЛЬТУРЕ
    • СТРУКТУРАЛИСТСКИЕ ПОДХОДЫ К КУЛЬТУРЕ
  • СЕМИОТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
  • СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ
    • ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРЫ И РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
    • СЕМИОТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТОВ
    • САМОСОЗНАНИЕ ГРУППЫ В СЕМИОТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
    • ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМИОТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
  • АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ И ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ

4.Богословие и его контекст: церковная традиция как ряд локальных богословии

  • БОГОСЛОВИЕ И ЕГО КОНТЕКСТ
  • БОГОСЛОВИЕ И СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ
  • СОЦИОЛОГИЯ БОГОСЛОВИЯ
    • БОГОСЛОВИЕ КАК ВАРИАЦИИ СВЯЩЕННОГО ТЕКСТА
    • БОГОСЛОВИЕ КАК ПРЕМУДРОСТЬ
    • БОГОСЛОВИЕ КАК ЗНАНИЕ
    • БОГОСЛОВИЕ КАК ПРАКТИКА
  • ТРАДИЦИЯ КАК РЯД ЛОКАЛЬНЫХ БОГОСЛОВИИ

5.Традиция и христианское самосознание

  • СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ С ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ: СЕМЬ ПРОБЛЕМ
  • СОПРИКОСНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ С ЛОКАЛЬНЫМ БОГОСЛОВИЕМ: ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ
  • ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
    • ВКЛАД ТРАДИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
    • ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИИ
    • ВЗГЛЯДЫ НА ТРАДИЦИЮ
  • ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ТЕОРИИ ТРАДИЦИИ
  • КРИТЕРИИ ХРИСТИАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
    • ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ: СВЯЗНОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
    • ВТОРОЙ КРИТЕРИЙ: КОНТЕКСТ ПОКЛОНЕНИЯ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
    • ТРЕТИЙ КРИТЕРИЙ: ПРАКТИКА ОБЩИНЫ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
    • ЧЕТВЕРТЫЙ КРИТЕРИЙ: ОЦЕНКА ДРУГИХ ЦЕРКВЕЙ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
    • ПЯТЫЙ КРИТЕРИЙ: ВЫЗОВ ДРУГИМ ЦЕРКВАМ И ХРИСТИАНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

6.Народная религия и официальная религия

  • ЧТО ТАКОЕ НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ?
  • РАЗНОВИДНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ
  • ТОЛКОВАНИЕ НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ
  • ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
  • ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
  • СЕМЬ ПОДХОДОВ: ИТОГИ
  • ОБЛАСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ И НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ
  • ПАСТОРСКИЕ ПОДХОДЫ К НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ
  • НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ И ЛОКАЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ

7.Синкретизм и дуальные религиозные системы

  • ПРОБЛЕМА СИНКРЕТИЗМА И ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
  • РАЗНОВИДНОСТИ СИНКРЕТИЗМА И ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
    • ТРИ ВИДА СИНКРЕТИЗМА
    • ТРИ ТИПА ДУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
    • НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ
    • МОДЕЛЬ ПОНИМАНИЯ СИНКРЕТИЗМА
    • МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
  • РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНКРЕТИЗМА И ДУАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
Указатель имен
Тематический указатель

Роберт Шрайтер - Формирование локальных богословий - Предисловие к русскому изданию

Книга «Формирование локальных богословии» впервые вышла в свет в 1980-е годы, и основной рассматриваемой в ней проблемой было богословие стран так называемого «третьего мира». Освобождение от колониальной зависимости и быстрые изменения, происходившие в этих странах, привели к возникновению христианских общин нового типа, верных как родной культуре, так и христианской вере, переданной им.
Но с тех пор, как мы попытались отразить в своей книге условия существования многих церквей, прошло двадцать лет и мир изменился очень сильно. К началу 1990-х годов секуляризованные страны Западной Европы также столкнулись с проблемой определения своей идентичности, что было вызвано быстрыми изменениями и желанием сохранить чистоту евангельской веры, но в то же время оказалось и средством оживления этой веры, превратившейся в нечто частное и даже маргинальное вследствие влияния современности и Европейского Просвещения. В недавнее время постколониальные дилеммы, волнующие страны Африки и Азии, вызвали новый интерес к контекстуальному богословию, помогающему сделать христианскую веру более жизненной.
Современная российская действительность вносит свой вклад в формирование нового взгляда на контекстуальное богословие. Сегодня в России выражение христианской веры восстанавливается после семидесяти лет репрессий и преследований. Возрождаясь после долгого тоталитарного правления, Россия восстанавливает и обновляет себя с помощью христианской веры. Эта вера существует в совершенно ином мире, нежели тот, который был в начале XX века. Быстрота технологических изменений, постоянное воздействие средств массовой информации и чаяния народа ведут к тому, что людям нужны глубокие духовные ресурсы, которые направляли и питали бы их дух. Конечно же, Россия обладает древней и великой духовной традицией. Но испытания, стоящие перед великим народом, требуют не только опоры на эту традицию, но и возрождения ее в непростых обстоятельствах. И сведения об опыте формирования богословия в разных контекстах могут оказаться очень полезными в становлении нового выражения христианской веры.
Мы надеемся, что данная книга поможет в этом важном процессе. Она использовалась по всему свету в разных условиях и была переведена на разные языки. Тот факт, что она вызвала отклик во многих странах, укрепил нас во мнении, что она будет полезна и русским читателям. Усилия по ее переводу и изданию на разных языках носили экуменический характер, и это соответствует современной ситуации, в которой находятся христиане России. Я надеюсь, что эта книга поможет обновленному выражению веры в стране, которая издавна была одним из величайших центров христианства.
РОБЕРТ ДЖ. ШРАЙТЕР
Views 996
Rating 5.0 / 5
Added 01.02.2024
Author brat Nick
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

S
sergey804 4 years ago

Добрый день! Как приобрести эту книгу?
E
esxatos 4 years ago

https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
R
romsol 9 years ago

Чудово! Дякую.

 

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