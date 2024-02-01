Книга «Формирование локальных богословии» впервые вышла в свет в 1980-е годы, и основной рассматриваемой в ней проблемой было богословие стран так называемого «третьего мира». Освобождение от колониальной зависимости и быстрые изменения, происходившие в этих странах, привели к возникновению христианских общин нового типа, верных как родной культуре, так и христианской вере, переданной им.

Но с тех пор, как мы попытались отразить в своей книге условия существования многих церквей, прошло двадцать лет и мир изменился очень сильно. К началу 1990-х годов секуляризованные страны Западной Европы также столкнулись с проблемой определения своей идентичности, что было вызвано быстрыми изменениями и желанием сохранить чистоту евангельской веры, но в то же время оказалось и средством оживления этой веры, превратившейся в нечто частное и даже маргинальное вследствие влияния современности и Европейского Просвещения. В недавнее время постколониальные дилеммы, волнующие страны Африки и Азии, вызвали новый интерес к контекстуальному богословию, помогающему сделать христианскую веру более жизненной.

Современная российская действительность вносит свой вклад в формирование нового взгляда на контекстуальное богословие. Сегодня в России выражение христианской веры восстанавливается после семидесяти лет репрессий и преследований. Возрождаясь после долгого тоталитарного правления, Россия восстанавливает и обновляет себя с помощью христианской веры. Эта вера существует в совершенно ином мире, нежели тот, который был в начале XX века. Быстрота технологических изменений, постоянное воздействие средств массовой информации и чаяния народа ведут к тому, что людям нужны глубокие духовные ресурсы, которые направляли и питали бы их дух. Конечно же, Россия обладает древней и великой духовной традицией. Но испытания, стоящие перед великим народом, требуют не только опоры на эту традицию, но и возрождения ее в непростых обстоятельствах. И сведения об опыте формирования богословия в разных контекстах могут оказаться очень полезными в становлении нового выражения христианской веры.

Мы надеемся, что данная книга поможет в этом важном процессе. Она использовалась по всему свету в разных условиях и была переведена на разные языки. Тот факт, что она вызвала отклик во многих странах, укрепил нас во мнении, что она будет полезна и русским читателям. Усилия по ее переводу и изданию на разных языках носили экуменический характер, и это соответствует современной ситуации, в которой находятся христиане России. Я надеюсь, что эта книга поможет обновленному выражению веры в стране, которая издавна была одним из величайших центров христианства.

РОБЕРТ ДЖ. ШРАЙТЕР