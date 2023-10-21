Шрупп - Израиль и царство ислама
Затрагиваемая нами тема является остродискуссионной и вызывает немало различных эмоций у богословов и политиков. Израиль — это загадка для всего мира.
Библия также называет Израиль «тайной», которая не должна быть скрыта от христиан, от Церкви Христовой, и которую христиане не могут просто не замечать.
В одном из наиболее известных новозаветных Посланий, в Послании к Римлянам, апостол Павел посвящает этой теме целых три главы (Рим 9-11). Эта сотериологическая часть Послания рассматривает вопрос об Израиле, о его отношениях с христианской Церковью. Здесь ясно говорится о том, что история богоизбранного народа не заканчивается с рождением Церкви, а продолжается далее. Тем не менее, даже эти сотериологические главы об Израиле достаточно малоизвестны, а в богословских работах они интерпретируются достаточно противоречивым образом. Таким образом, существует некая неопределенность в вопросе о месте Израиля в Божьем плане спасения.
Библейское откровение в Ветхом и Новом Заветах ясно говорит об Израиле как о народе Божием. Профессор Маркус Барт, сын Карла Барта, в своем выступлении на теологическом семинаре в Ливане в 1973 г. подчеркнул, что возвращение еврейского народа в землю обетованную было предусмотрено Божьим промыслом и христиане должны принимать это как богословский факт.
Сам Карл Барт вскоре после окончания Шестидневной войны (5-10 июня 1967) однозначно высказался в том отношении, что события 1948 года в Палестине (основание государства Израиль) есть «повторение того, что Библия говорит о вхождении народа Израильского в землю обетованную... Мы можем сегодня узнать об этом из газет: Бог выполняет свои обетования и помогает своему народу». Еще ранее, в 1962 г., Карл Барт высказывался вполне определенно по этому вопросу: «Все, у кого есть глаза видеть, должны считать чудом политическое возрождение Израиля как народа и государства».
Тем не менее, на одной конференции в Ливане (сентябрь 1975 г.) православный митрополит Ходр высказал мнение, что последнее откровение в Иисусе Христе навсегда упраздняет сотериологическое значение еврейского народа. Согласно этому взгляду, невозможно говорить о каком-либо особом положении Израиля по отношению к Церкви.
Католическая Церковь также возмущена существованием государства Израиль. Согласно сегодняшней католической доктрине, государство Израиль не играет никакой роли в истории спасения. «Значение Израиля ограничивается ветхозаветным периодом и на нем заканчивается». Израиль сегодня не признается Ватиканом как самостоятельное государство. Поэтому нынешний глава Ватикана, папа Иоанн Павел II, принимал у себя Ясера Арафата — лидера ООП, противника Израиля.
Православный греческий богослов Мелькит Гериз Саед Хури, ратующий за освобождение Палестины, пишет в своей книге «Небесная интифада и земная интифада» (перевод названия его книги, опубликованной на арабском языке), что с рождением Христа все обетования Израилю теряют свою силу.
Эрнст Шрупп - Израиль и царство ислама
Логос, 1996, - 226 с.
ISBN 3-927767-59-Х
Эрнст Шрупп - Израиль и царство ислама - Содержание
А Израиль и мировая история
I. Тайна Израиля
II. Непризнание Израилем Мессии и спасение язычников
III. Враодебное отношение христиан к евреям
IV. Расистский антисемитизм
V. Государство Израиль как законная родина всех евреев
VI. Арабо-израильский конфликт: пять войн, две войны в Персидском заливе и интифада на земле Израиля
1. Первая арабо-израильская война (Война за Независимость): нач. 15 мая 1948 г. (основание Израиля), окон. 29 июл. 1949 г. (подписание двустороннего соглашения о прекращении огня)
2. Синайская война (война у Суэцкого канала): нач. 29 окт-6 нояб. 1956 г., отвод войск — март 1957
3. Шестидневная война: 5-10 июня 1967 г. (июньская война)
4. Война в День Очищения (Йом-Киппур): 6-26 окт. 1973 г. (Октябрьская война)
5. Ливанская война (1982-1985)
6. Интифада (нач. 9 декабря 1987)
7. Войны в Персидском Заливе: а) 1980-1988; б) 2 авг. 1990 до 24 февр. 1991
Б Ислам и Грядущее Царство
I. Времена народов (пророчество Даниила)
II. История Мухаммеда и его современников-иудеев
1. Пророк Аллаха, Мухаммед (правильно: Мухаммад)
2. Мухаммед и «обладатели Писания»
3. История трагедии: «арабизация» Авраама
4. Исламский антииудаизм и «священная война»
III. Возрождение ислама
1. Израиль и ислам как исторические ровесники
2. Панарабизм — объединение арабского мира против Израиля
3. Исламское возрождение как «освобождение и наступление»
4. Панисламистское восприятие мира: «дом ислама» и «дом войны»
В Аллах — Бог Корана и Бог Библии?
I. Мирные отношения между религиями ради сохранения мира на земле
II. Вторая по величине религия
III. Возникновение Корана как противопоставление
IV. Аллах — Бог Мухаммеда и Бог Корана?
1. Единственность Аллаха
2. Различие между Аллахом и Богом Библии: нет отношений любви
3. «99 прекрасных имен Аллаха* — без утверждения Его внутренней природы
V. Основные упреки ислама иудаизму и христианству
1. Израильский синдром
2. Отрицание Божественного Сыновства и распятия Иисуса Христа
3. Понимание Корана и вопрос о духе в Коране
4. Внушения оккультизма
VI. Образ человека в Коране и исламское общество
1. Образ человека создается по образу Бога
2. Ислам как теократический правовой порядок мусульманской жизни
3. Ислам: ответ нуждающимся и убогим?
VII. Ислам как вызов нашему христианскому самосознанию и нашему благовествованию
1. Отсутствие «спасительности» ислама бросает вызов христианской вере
2. Мусульмане — часть европейской истории
3. Ислам ставит христианство под вопрос
4. Не «диалог с исламом», а христианское свидетельство мусульманам
5. Образование христианских групп и общин
VIII. Единство ислама и его различные направления
Г Антихрист и его царство
I. Ожидание Царства
1. Царство — общебиблейская тема
2. Ветхозаветное ожидание Царства Мессии
3. Царства народов, ислам и Израиль
4. Мирские ожидания будущего
II. Антихрист
III. Система антихриста
IV. Кто может быть этим антихристом в конце времен?
Д Последняя война и конец народов
I. Они готовятся к последней войне
II. Усилия по достижению мира — можно ли избежать войны?
III. А движение за мир?
IV. «Священная война» в конце времен
V. Царство Христа — царство мира
1. Библейское священно-историческое ожидание
2. Последнее, самое тяжелое искушение
3. Спасение и возрождение Израиля: Израиль как носитель благодати для всех народов
4. Царство в правде и мире на этой земле
5. Перспектива конца мира
Е Церковь в последние времена
I. Соотношение Израиля, Церкви и мира народов
II. Признаки приближающегося конца
1. Перспектива Израиля
2. Перспектива Церкви и мира народов
III. Так поднимите голову и взгляните наверх!
1. Небо отверсто
2. Церковь последнего времени — это единство уповающих на Слово Божие и молящихся
спасибо
Шалом. Файл не соответствует представленной книги. Замените пожалуйста.
Заменил! Олег, лучше мне в личку написать, это случайно я коммент увидел.