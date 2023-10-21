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Шрупп - Израиль и царство ислама

Эрнст Шрупп - Израиль и царство ислама
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, ISLAM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Затрагиваемая нами тема является остродискуссионной и вызывает немало различных эмоций у богословов и политиков. Израиль — это загадка для всего мира.

Библия также называет Израиль «тайной», которая не должна быть скрыта от христиан, от Церкви Христовой, и которую христиане не могут просто не замечать.

В одном из наиболее известных новозаветных Посланий, в Послании к Римлянам, апостол Павел посвящает этой теме целых три главы (Рим 9-11). Эта сотериологическая часть Послания рассматривает вопрос об Израиле, о его отношениях с христианской Церковью. Здесь ясно говорится о том, что история богоизбранного народа не заканчивается с рождением Церкви, а продолжается далее. Тем не менее, даже эти сотериологические главы об Израиле достаточно малоизвестны, а в богословских работах они интерпретируются достаточно противоречивым образом. Таким образом, существует некая неопределенность в вопросе о месте Израиля в Божьем плане спасения.

Библейское откровение в Ветхом и Новом Заветах ясно говорит об Израиле как о народе Божием. Профессор Маркус Барт, сын Карла Барта, в своем выступлении на теологическом семинаре в Ливане в 1973 г. подчеркнул, что возвращение еврейского народа в землю обетованную было предусмотрено Божьим промыслом и христиане должны принимать это как богословский факт.

Сам Карл Барт вскоре после окончания Шестидневной войны (5-10 июня 1967) однозначно высказался в том отношении, что события 1948 года в Палестине (основание государства Израиль) есть «повторение того, что Библия говорит о вхождении народа Израильского в землю обетованную... Мы можем сегодня узнать об этом из газет: Бог выполняет свои обетования и помогает своему народу». Еще ранее, в 1962 г., Карл Барт высказывался вполне определенно по этому вопросу: «Все, у кого есть глаза видеть, должны считать чудом политическое возрождение Израиля как народа и государства».

Тем не менее, на одной конференции в Ливане (сентябрь 1975 г.) православный митрополит Ходр высказал мнение, что последнее откровение в Иисусе Христе навсегда упраздняет сотериологическое значение еврейского народа. Согласно этому взгляду, невозможно говорить о каком-либо особом положении Израиля по отношению к Церкви.

Католическая Церковь также возмущена существованием государства Израиль. Согласно сегодняшней католической доктрине, государство Израиль не играет никакой роли в истории спасения. «Значение Израиля ограничивается ветхозаветным периодом и на нем заканчивается». Израиль сегодня не признается Ватиканом как самостоятельное государство. Поэтому нынешний глава Ватикана, папа Иоанн Павел II, принимал у себя Ясера Арафата — лидера ООП, противника Израиля.

Православный греческий богослов Мелькит Гериз Саед Хури, ратующий за освобождение Палестины, пишет в своей книге «Небесная интифада и земная интифада» (перевод названия его книги, опубликованной на арабском языке), что с рождением Христа все обетования Израилю теряют свою силу.

Эрнст Шрупп - Израиль и царство ислама

Логос, 1996, - 226 с.

ISBN 3-927767-59-Х

Эрнст Шрупп - Израиль и царство ислама - Содержание

А Израиль и мировая история

  • I. Тайна Израиля

  • II. Непризнание Израилем Мессии и спасение язычников

  • III. Враодебное отношение христиан к евреям

  • IV. Расистский антисемитизм

  • V. Государство Израиль как законная родина всех евреев

  • VI. Арабо-израильский конфликт: пять войн, две войны в Персидском заливе и интифада на земле Израиля

    • 1. Первая арабо-израильская война (Война за Независимость): нач. 15 мая 1948 г. (основание Израиля), окон. 29 июл. 1949 г. (подписание двустороннего соглашения о прекращении огня)

    • 2. Синайская война (война у Суэцкого канала): нач. 29 окт-6 нояб. 1956 г., отвод войск — март 1957

    • 3. Шестидневная война: 5-10 июня 1967 г. (июньская война)

    • 4. Война в День Очищения (Йом-Киппур): 6-26 окт. 1973 г. (Октябрьская война)

    • 5. Ливанская война (1982-1985)

    • 6. Интифада (нач. 9 декабря 1987)

    • 7. Войны в Персидском Заливе: а) 1980-1988; б) 2 авг. 1990 до 24 февр. 1991

Б Ислам и Грядущее Царство

  • I. Времена народов (пророчество Даниила)

  • II. История Мухаммеда и его современников-иудеев

    • 1. Пророк Аллаха, Мухаммед (правильно: Мухаммад)

    • 2. Мухаммед и «обладатели Писания»

    • 3. История трагедии: «арабизация» Авраама

    • 4. Исламский антииудаизм и «священная война»

  • III. Возрождение ислама

    • 1. Израиль и ислам как исторические ровесники

    • 2. Панарабизм — объединение арабского мира против Израиля

    • 3. Исламское возрождение как «освобождение и наступление»

    • 4. Панисламистское восприятие мира: «дом ислама» и «дом войны»

В Аллах — Бог Корана и Бог Библии?

  • I. Мирные отношения между религиями ради сохранения мира на земле

  • II. Вторая по величине религия

  • III. Возникновение Корана как противопоставление

  • IV. Аллах — Бог Мухаммеда и Бог Корана?

    • 1. Единственность Аллаха

    • 2. Различие между Аллахом и Богом Библии: нет отношений любви

    • 3. «99 прекрасных имен Аллаха* — без утверждения Его внутренней природы

  • V. Основные упреки ислама иудаизму и христианству

    • 1. Израильский синдром

    • 2. Отрицание Божественного Сыновства и распятия Иисуса Христа

    • 3. Понимание Корана и вопрос о духе в Коране

    • 4. Внушения оккультизма

  • VI. Образ человека в Коране и исламское общество

    • 1. Образ человека создается по образу Бога

    • 2. Ислам как теократический правовой порядок мусульманской жизни

    • 3. Ислам: ответ нуждающимся и убогим?

  • VII. Ислам как вызов нашему христианскому самосознанию и нашему благовествованию

    • 1. Отсутствие «спасительности» ислама бросает вызов христианской вере

    • 2. Мусульмане — часть европейской истории

    • 3. Ислам ставит христианство под вопрос

    • 4. Не «диалог с исламом», а христианское свидетельство мусульманам

    • 5. Образование христианских групп и общин

  • VIII. Единство ислама и его различные направления

Г Антихрист и его царство

  • I. Ожидание Царства

    • 1. Царство — общебиблейская тема

    • 2. Ветхозаветное ожидание Царства Мессии

    • 3. Царства народов, ислам и Израиль

    • 4. Мирские ожидания будущего

  • II. Антихрист

  • III. Система антихриста

  • IV. Кто может быть этим антихристом в конце времен?

Д Последняя война и конец народов

  • I. Они готовятся к последней войне

  • II. Усилия по достижению мира — можно ли избежать войны?

  • III. А движение за мир?

  • IV. «Священная война» в конце времен

  • V. Царство Христа — царство мира

    • 1. Библейское священно-историческое ожидание

    • 2. Последнее, самое тяжелое искушение

    • 3. Спасение и возрождение Израиля: Израиль как носитель благодати для всех народов

    • 4. Царство в правде и мире на этой земле

    • 5. Перспектива конца мира

Е Церковь в последние времена

  • I. Соотношение Израиля, Церкви и мира народов

  • II. Признаки приближающегося конца

    • 1. Перспектива Израиля

    • 2. Перспектива Церкви и мира народов

  • III. Так поднимите голову и взгляните наверх!

    • 1. Небо отверсто

    • 2. Церковь последнего времени — это единство уповающих на Слово Божие и молящихся

Views 360
Rating 5.0 / 5
Added 21.10.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (3 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
O
OlegN 3 years ago

Шалом. Файл не соответствует представленной книги. Замените пожалуйста.
E
esxatos 3 years ago

Заменил! Олег, лучше мне в личку написать, это случайно я коммент увидел.

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