1. ЧТО ТАКОЕ СТРАСТЬ?

Страсть (πάθοσ) в переводе с греческого означает страдание (например, Страсти Христовы = Страдания Христовы).

Различают страсти естественные и порочные. Естественные связаны с ограниченностью и немощью человеческой природы (сюда в традиции относят болезни, сон, переутомление и т. п.). Порочные (или греховные) страсти — это зависть, гнев, тщеславие, уныние и др. Именно последним аскетическая традиция церкви всегда уделяла особое внимание и неслучайно. Страсти могут иметь привлекательную «оболочку», но по своему действию они всегда разрушают человека, причиняют ему боль и страдание, терзают его, лишают свободы, угашают дух, препятствуют общению с Богом и ближним, мешают выйти на путь служения Богу и Церкви. Преподобный Исаак Сирин сравнивает страсти с непрозрачной средой, препятствующей лучам духовного света «воздействовать на внутреннее сердечное око», т. е. просвещать ум и сердце человека.

1.1. ПРИРОДА И ХАРАКТЕР СТРАСТЕЙ

Страсти, по слову свт. Василия Великого, — «болезни души», они не имеют в человеке онтологического основания или корня, а что-то «случайное», привнесенное вследствие грехопадения, что приводит человека в состояние «болезни», глубокой поврежденности его природы, серьезного отклонения от нормы.

Изначально страсти — это дары Божьи, т. е. силы, энергии и способности человека, которые были даны ему на жизнь и служение, но потом, вследствие грехопадения, исказились или оказались неправильно, ложно направлены, замкнуты им на себя. Тем самым каждая страсть имеет некое «праведное ядро», праведное основание, на котором она «паразитирует». Перед человеком встает духовная задача: очистить «праведное ядро» и служить этим даром Богу, принося Ему достойные плоды (в традиции называемые добродетелями). Искоренить страсть всегда означало преобразить ее, точнее преобразить поврежденное состояние духа (а также души и тела) человека через «перенацеливание» вектора его сил от греховных устремлений (например, к чувственным удовольствиям и наслаждениям) к радости общения с Богом.

Светлана Францевна Штадгауз - Страсти и пути их искоренения согласно церковной аскетической традиции : Учебное пособие по дисциплине «Аскетика» для студентов высших учебных заведений

2-е изд., стереотип.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2017. — 56 с.

ISBN 978-5-89100-188-6

Светлана Францевна Штадгауз - Страсти и пути их искоренения согласно церковной аскетической традиции : Учебное пособие по дисциплине «Аскетика» для студентов высших учебных заведений - Содержание

Глава 1. Страсти и пути их искоренения

1. Что такое страсть?

1.1. Природа и характер страстей

1.2. Чем отличается грех от страсти?

2. Анализ главных этапов развития страсти в сердце человека

2.1. Приражение (или прилог)

2.2. Сдружение (или сочетание)

2.3. Сосложение (или соизволение)

2.4. Борьба

2.5. Навык

2.6. Пленение

2.7. Страсть

3. Как избежать развития страсти через помыслы?

4. Противостояние страстям

Глава 2. Классификация страстей. Борьба со страстями

1. Восточно-аскетическая схема восьми главных страстей (по авве Евагрию Понтийскому)

1.1. Чревоугодие

1.2. Блудная страсть

1.3. Сребролюбие

1.4. Страсть гнева

1.5. Печаль и уныние

1.6. Тщеславие и гордость

2. Бесстрастие как цель аскетического делания

Положительное содержание бесстрастия

3. Как бороться со страстями. Церковный (общинно-братский) аспект

Список литературы

Приложение. Избранное: святые отцы о борьбе со страстями