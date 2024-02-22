Рудольф Штайнер – Питание и сознание

С этой трибуны было прочитано много докладов о самых разнообразных интересах и предметах духовной жизни. И сегодня, вероятно, будет позволено обратиться к более прозаической с точки зрения духоведения теме. Более прозаической темой, чем кое-какие из тех, о которых мы слышали здесь, без сомнения, являются вопросы питания. Однако мы увидим, что именно в наше время духовная наука может сказать кое-что и по поводу таких непосредственных, внедряющихся в повседневность вопросов. Ведь, с одной стороны, этому духоведению делают упрек те, кто знакомится с ним, так сказать, извне, что оно де слишком уходит в духовное, что оно, так сказать, теряет твердую почву под ногами.

Возможно, однако, услышать, с другой стороны, противоположное, тоже, конечно, от тех, кто знакомится с духовной наукой или антропософией по брошюре или прослушав отдельный доклад. Этот другой упрек можно было бы выразить так: антропософы слишком много говорят, они слишком заботятся о том, что им нужно есть, что им нужно пить. Возможно, это в определенном смысле идеалисты; этот упрек могут выдвинуть именно такие люди, которые, как они полагают, смотрят на прозу жизни с определенной возвышенной точки зрения. Которые исходят именно из той точки зрения, что они говорят: ах, что человек ест и пьет, это же совсем не главное, не имеющее значения. Важно не то, что человек ест и пьет, а то, что он силой своего духа поднимается над материей.

Даже очень доброжелательные идеалисты могли бы выдвинуть этот упрек антропософии. Итак, в то время, когда об этих вопросах действительно говорится с других точек зрения, будет, вероятно, небезынтересно узнать и точку зрения духоведения. Одному немецкому философу приписывается высказывание: человек есть то, что он ест. И видные мыслители согласились с этим высказыванием Фейербаха1, что поступки человека в принципе являются лишь результатом переработанных им продуктов питания, того, что он как материю вводит в себя, что он перерабатывает в себе посредством питания и пищеварения. И кому-нибудь могло бы даже придти в голову сказать, что он считает, что человек есть то, что он ест, если так много говорится о еде. А теперь мы сможем кое-что сказать с этой точки зрения.

Рудольф Штайнер – Питание и сознание

Издательство – «Духовное познание»

Калуга – 2003 г. / 248 стр.

ISBN 5-88000-085-0

Рудольф Штайнер – Питание и сознание – Содержание

Вопросы питания в сете духовной науки

Развитие форм питания

Питание и оккультное развитие

Внутреннее переживание пищевых продуктов и возбуждающих средств

Питание, исцеление, духовное развитие

Одухотворение субстанции

Воздействие алкоголя на человека

Воздействие никотина. Растительная пища и животные продукты питания

Послесловие

Примечания