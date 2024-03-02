Штеген Эрло – Пробуждение среди зулу

Когда Бог призвал меня проповедовать Евангелие, я отказался. У меня были другие планы и совершенно другие идеи. Я часто говорил своим друзьям: ”Я вас не понимаю”. Думаю, они также меня не понимали. Когда они назначали свидания и целовались со своими девушками, я говорил, что лучше буду зарабатывать деньги, чем заниматься подобными вещами. Поэтому, пока я пытался заработать деньги, что было для меня более ценно, чем девушки, они ходили на свидания. Лозунгом моей жизни было: ’’Сначала деньги, остальное — потом”. Но именно тогда в мою жизнь вошел Иисус.

У нас был очень хороший служитель, который проповедовал лучше, чем кто-либо из тех, кого мы знали раньше. Когда мы были детьми, то всегда брали в церковь конфеты, и как только начиналась проповедь, мы их ели или засыпали. Но когда в церковь пришел этот пастор, все изменилось. Его проповеди были очень интересными, но что самое замечательное — короткими, и это было для нас самым приятным. Более того, он очень хорошо понимал нас, детей. Например, когда на Пасху в Питермарицбурге проходили автомобильные гонки, мы подходили к нашему пастору и просили его сократить проповедь, чтобы мы могли вовремя попасть на гонки. И тогда пастор проповедовал всего пятнадцать-двадцать минут, а мы, молодежь, все как один были согласны с тем, что это именно тот человек, который нам нужен.

Но в жизни этот пастор был очень несчастным человеком. Его успехи в семинарии были лучше, чем у остальных учащихся. Высоко одаренный человек, но не имеющий мира в сердце, он решил изучать теологию, полагая, что это поможет ему решить все свои проблемы. Он провел много времени, обучаясь в Европе, но так и не нашел мира для своего сердца. В конце концов, он решил возвратиться в Африку в качестве миссионера. Его профессора не могли понять, почему такой талантливый человек, как он, едет в Африку. Они говорили: ’’Зачем тебе ехать в Африку? Там не нужны такие, как ты. Оставайся в Европе и не растрачивай свой талант в Африке”.

Он отвечал шутливо: ”В Африке много бананов, но все они кривые; я хочу попытаться их выпрямить”.

Даже после того, как он вернулся в свою страну, его сердце было в смятении. Чтобы избавиться от этого состояния, он так много работал, что, в конце концов, был близок к нервному срыву, и доктор посоветовал ему на какое-то время оставить свое служение. В полном отчаянии он позвонил одному евангелисту в Преторию.

Он не был высокого мнения об этом человеке, потому что о нем ходили плохие слухи. Но иногда это хороший знак, когда о ком-то говорят плохо. Библия говорит: ’Торе ваіуі, когда все люди будут говорить о вас хорошо” (Лук. 6:26). Дьявол не бездействует, когда Бог делает Свою работу через какого-то определенного человека или в каком-то определенном месте.

Эрло Штеген – Пробуждение среди зулу

Издано в Украине издательством «Тимофей», г. Львов, 2004 - 80 с.

Эрло Штеген – Пробуждение среди зулу - Содержание

Введение

Глава 1. Обращение и Божий призыв к служению

Глава 2. Борьба против сил тьмы — на Божием служении без силы

Глава 3. Дунамис — Сила Святого Духа

Глава 4. Ранняя Церковь

Глава 5. Осознание греха — начало пробуждения

Глава 6. Труд Святого Духа

Глава 7. Сопровождающие чудеса и знамения

Эпилог