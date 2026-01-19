Штернхель - Рождение фашистской идеологии
Зеев Штернхель, Марио Шнайдер, Майя Ашери – Рождение фашистской идеологии
Пер. с французского. - Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2022. – 724 с.
ISBN 978-5-93615-262-7
Зеев Штернхель, Марио Шнайдер, Майя Ашери – Рождение фашистской идеологии – Содержание
Д. Моисеев. Рождение фашизма из духа синдикализма: концепция Зеева Штернхеля
Предисловие
Введение. Понятие фашизма
ГЛАВА I. Жорж Сорель и антиматериалистический пересмотр марксизма
ГЛАВА II. Революционный ревизионизм во Франции
ГЛАВА III. Революционный синдикализм в Италии
ГЛАВА IV. Национально-социалистический синтез
ГЛАВА V. Перепутье Муссолини: от критики марксизма к национальному социализму и фашизму
Эпилог. Тайное обаяние фашизма
Библиография
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