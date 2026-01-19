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Штернхель - Рождение фашистской идеологии

Штернхель - Рождение фашистской идеологии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Политическая теология (16 books)

Зеев Штернхель, Марио Шнайдер, Майя Ашери – Рождение фашистской идеологии

  1. Пер. с французского. - Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2022. – 724 с.

  2. ISBN 978-5-93615-262-7

Зеев Штернхель, Марио Шнайдер, Майя Ашери – Рождение фашистской идеологии – Содержание

Д. Моисеев. Рождение фашизма из духа синдикализма: концепция Зеева Штернхеля

Предисловие

Введение. Понятие фашизма

  • ГЛАВА I. Жорж Сорель и антиматериалистический пересмотр марксизма

  • ГЛАВА II. Революционный ревизионизм во Франции

  • ГЛАВА III. Революционный синдикализм в Италии

  • ГЛАВА IV. Национально-социалистический синтез

  • ГЛАВА V. Перепутье Муссолини: от критики марксизма к национальному социализму и фашизму

Эпилог. Тайное обаяние фашизма

Библиография

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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