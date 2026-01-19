Штернхель - Рождение фашистской идеологии

ГЛАВА I. Жорж Сорель и антиматериалистический пересмотр марксизма

ГЛАВА II. Революционный ревизионизм во Франции

ГЛАВА III. Революционный синдикализм в Италии

ГЛАВА V. Перепутье Муссолини: от критики марксизма к национальному социализму и фашизму