Книга профессора Евгения Штейнера «Ёкай. Сверхъестественные существа в японской культуре» — это фундаментальное исследование и первая полная публикация на русском языке знаменитой энциклопедии Ториямы Сэкиэна «Ночные выходки сонма бесов» (1776). Это издание приоткрывает завесу над удивительным миром японского анимизма, где всё — от соловья до старого зонтика — обладает душой (ками) и собственным голосом. Автор вводит читателя в пространство, где граница между реальностью и потусторонним миром проницаема, а сверхъестественные существа являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Центральное место в книге занимает классификация и описание многоликого бестиария: свирепых демонов они, призраков рэй и загадочных цукумогами — духов старых вещей, которые оживают, если их выбросить без должного почтения. Штейнер не просто перечисляет персонажей, но дает глубокий культурологический анализ феномена «Хякки ягё» (Ночного шествия ста демонов), объясняя, почему число сто стало сакральным для японской демонологии и как древние суеверия трансформировались в визуальные образы массовой культуры.

Подарочное оформление и обильные иллюстрации позволяют не только прочитать о ёкаях, но и увидеть их глазами мастера эпохи Эдо. Комментарии автора связывают классическую японскую литературу, религию синто и народный фольклор, превращая энциклопедию Сэкиэна в увлекательное путешествие по лабиринтам японской психе. Это издание станет ценным приобретением для японистов, искусствоведов и всех, кто заворожен таинственной атмосферой Страны восходящего солнца.

Е. С. Штейнер — Ёкаи. Сверхъестественные существа в японской культуре

Введение, перевод и комментарии энциклопедии Ториямы Сэкиэна. — М.: АСТ, 2025. — 320 с.: илл. — (Искусство. Подарочная энциклопедия). ISBN 978-5-17-161438-6

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