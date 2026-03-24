Штейнзальц - Суть еврейских праздников
Большей частью каждая тема рассматривается одной статьей, однако в тех случаях, когда некоторые вопросы лишь бегло и мимолетно освещались в одном источнике и гораздо более подробно и основательно — в другом, мы считали правильным приводить несколько материалов, дополняющих друг друга, чтобы в теме не оставалось значительных лакун.
Само собой разумеется, весь процесс подготовки к изданию книги осуществлялся под руководством нашего учителя и раввина Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца), который не только консультировал нас, но и работал над корректурой книги, а также написал к ней введение.
Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц); пер. с иврита В. Ванникова
М. : Книжники, 2013. — 544 с.
Чейсовская коллекция
ISBN 978-5-9953-0248-3
Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников - Содержание
Предисловие редакторов
Введение
НОВОЛЕТИЕ
Новый год
Мироздание и подведение итогов
«Глава года»
Услышать глас шофара
К истокам царства
День памяти .
Оправдано ли творение?
Вы свидетели Мне, и Я Б-г
ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
«Вернитесь, своенравные дети»: десять дней покаяния
Нет прощения в языческом мире
За грех, который мы совершили
Служение в Святая святых
Покаяние и День искупления
Сущность Дня искупления
Праздник кущей — суккот
Под покровом праздничного дня нашего
Возвращение в кущи пустыни
Семь пастырей и восемь князей
Радость водочерпия
Девятнадцатое кислева
Ханука
Жестоковыйный народ
Пятнадцатое швата
Человек — дерево полевое
Пурим
Чудеса Твои, которые Ты
совершаешь с нами каждый день
Свиток изгнания
Установили иудеи и приняли на себя
Стереть Амалека
ПЕСАХ
«Народ отдельно живет»
Вкушение мацы
Милость в юности твоей
ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА
Дни отсчета
Второй песах — день исправления
ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА
Любовь к Иерусалиму
ШАВУОТ
Генезис еврейской исключительности
Слово, заповеданное
на тысячу поколений
Свобода на скрижалях
Значение дарования Торы
Получение Торы
Тора жизни
ТРЕТЬЕ ТАМУЗА
День гилула — третье тамуза
Наследие Любавичского Ребе — не уклоняться!
ДЕВЯТОЕ ABA
Память о Иерусалиме
Память о катастрофе
Девятого ава
Сколько можно страдать?
Плач Ирмеягу
Разрушение храма: удаление Шхины
МЕСЯЦ ЭЛУЛ И ТШУВА
Подведение итогов и исправление
Восемнадцатое элула
Тшува — возвращение к источнику
Тшува предшествует миру
Косность сердца, препятствующая тпшуве
Возвращение к Г-споду
