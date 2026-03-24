Штейнзальц - Суть еврейских праздников

Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Суть еврейских праздников
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, Religious Studies Atheism
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Большей частью каждая тема рассматривается одной статьей, однако в тех случаях, когда некоторые вопросы лишь бегло и мимолетно освещались в одном источнике и гораздо более подробно и основательно — в другом, мы считали правильным приводить несколько материалов, дополняющих друг друга, чтобы в теме не оставалось значительных лакун.

Само собой разумеется, весь процесс подготовки к изданию книги осуществлялся под руководством нашего учителя и раввина Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца), который не только консультировал нас, но и работал над корректурой книги, а также написал к ней введение.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников

Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц); пер. с иврита В. Ванникова

М. : Книжники, 2013. — 544 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0248-3

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников - Содержание

Предисловие редакторов

Введение

НОВОЛЕТИЕ

  • Новый год

  • Мироздание и подведение итогов

  • «Глава года»

  • Услышать глас шофара

  • К истокам царства

  • День памяти .

  • Оправдано ли творение?

  • Вы свидетели Мне, и Я Б-г

ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

  • «Вернитесь, своенравные дети»: десять дней покаяния

  • Нет прощения в языческом мире

  • За грех, который мы совершили

  • Служение в Святая святых

  • Покаяние и День искупления

  • Сущность Дня искупления

Праздник кущей — суккот

  • Под покровом праздничного дня нашего

  • Возвращение в кущи пустыни

  • Семь пастырей и восемь князей

  • Радость водочерпия

  • Девятнадцатое кислева

Ханука

  • Жестоковыйный народ

  • Пятнадцатое швата

  • Человек — дерево полевое

Пурим

  • Чудеса Твои, которые Ты

  • совершаешь с нами каждый день

  • Свиток изгнания

  • Установили иудеи и приняли на себя

  • Стереть Амалека

ПЕСАХ

  • «Народ отдельно живет»

  • Вкушение мацы

  • Милость в юности твоей

ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА

  • Дни отсчета

  • Второй песах — день исправления

ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА

  • Любовь к Иерусалиму

ШАВУОТ

  • Генезис еврейской исключительности

  • Слово, заповеданное

  • на тысячу поколений

  • Свобода на скрижалях

  • Значение дарования Торы

  • Получение Торы

  • Тора жизни

ТРЕТЬЕ ТАМУЗА

  • День гилула — третье тамуза

  • Наследие Любавичского Ребе — не уклоняться!

ДЕВЯТОЕ ABA

  • Память о Иерусалиме

  • Память о катастрофе

  • Девятого ава

  • Сколько можно страдать?

  • Плач Ирмеягу

  • Разрушение храма: удаление Шхины

МЕСЯЦ ЭЛУЛ И ТШУВА

  • Подведение итогов и исправление

  • Восемнадцатое элула

  • Тшува — возвращение к источнику

  • Тшува предшествует миру

  • Косность сердца, препятствующая тпшуве

  • Возвращение к Г-споду

