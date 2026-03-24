Большей частью каждая тема рассматривается одной статьей, однако в тех случаях, когда некоторые вопросы лишь бегло и мимолетно освещались в одном источнике и гораздо более подробно и основательно — в другом, мы считали правильным приводить несколько материалов, дополняющих друг друга, чтобы в теме не оставалось значительных лакун.

Само собой разумеется, весь процесс подготовки к изданию книги осуществлялся под руководством нашего учителя и раввина Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца), который не только консультировал нас, но и работал над корректурой книги, а также написал к ней введение.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников

Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц); пер. с иврита В. Ванникова

М. : Книжники, 2013. — 544 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0248-3

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Суть еврейских праздников - Содержание

Предисловие редакторов

Введение

НОВОЛЕТИЕ

Новый год

Мироздание и подведение итогов

«Глава года»

Услышать глас шофара

К истокам царства

День памяти .

Оправдано ли творение?

Вы свидетели Мне, и Я Б-г

ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

«Вернитесь, своенравные дети»: десять дней покаяния

Нет прощения в языческом мире

За грех, который мы совершили

Служение в Святая святых

Покаяние и День искупления

Сущность Дня искупления

Праздник кущей — суккот

Под покровом праздничного дня нашего

Возвращение в кущи пустыни

Семь пастырей и восемь князей

Радость водочерпия

Девятнадцатое кислева

Ханука

Жестоковыйный народ

Пятнадцатое швата

Человек — дерево полевое

Пурим

Чудеса Твои, которые Ты

совершаешь с нами каждый день

Свиток изгнания

Установили иудеи и приняли на себя

Стереть Амалека

ПЕСАХ

«Народ отдельно живет»

Вкушение мацы

Милость в юности твоей

ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА

Дни отсчета

Второй песах — день исправления

ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА

Любовь к Иерусалиму

ШАВУОТ

Генезис еврейской исключительности

Слово, заповеданное

на тысячу поколений

Свобода на скрижалях

Значение дарования Торы

Получение Торы

Тора жизни

ТРЕТЬЕ ТАМУЗА

День гилула — третье тамуза

Наследие Любавичского Ребе — не уклоняться!

ДЕВЯТОЕ ABA

Память о Иерусалиме

Память о катастрофе

Девятого ава

Сколько можно страдать?

Плач Ирмеягу

Разрушение храма: удаление Шхины

МЕСЯЦ ЭЛУЛ И ТШУВА