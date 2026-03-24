Эвен-Исраэль - Тшува

В еврейских текстах еще не столь далекого прошлого слово «тшува» (букв. «возвращение»), как правило, означало раскаяние. Соответственно, термин «бааль тшува», то есть «сделавший тшуву», означал, что человек, совершивший некий грех (забывший помолиться, нарушивший субботу и т.д.), осознавал ошибку, высказывал сожаление о содеянном, старался по возможности исправить причиненный ущерб и принимал решение больше так не поступать. Бааль тшува можно было смело переводить как «раскаявшийся грешник», и, поскольку абсолютно безгрешных людей не бывает, это понятие относилось практически к любому еврею, в той или иной степени.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Тшува - Пособие по религиозному образу жизни в иудаизме

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Тшува - Пособие по религиозному образу жизни в иудаизме - Содержание

О понятии «Тшува». Предисловие переводчика

Предисловие автора

ЧАСТЬ I

Глава 1. Смысл тшувы

Глава 2. Тшува в современном мире

Глава 3. Всё или ничего: ложная альтернатива

Глава 4. С чего начать?

Глава 5. Поступки и намерения

Глава 6. Падения и кризисы

Глава 7. Кризис веры

Глава 8. Серьезность и сдержанность

Глава 9. Отношение к прошлому

Глава 10. Традиция предков и семь

Глава 11. Общество

Глава 12. Евреи и неевреи

Глава 13. Соблюдающая община: встреча с религиозными евреями

ЧАСТЬ II

Глава 14. Изучение Торы

Глава 15. Молитва

Глава 16. Суббота (шабат)

Глава 17. Праздники

Глава 18. Песах

Глава 19. Кашрут

Глава 20. Еврейский дом

Глава 21. Место и предназначение женщины

Глава 22. Супружеские отношения

Глава 23. Одежда

Глава 24. Деньги

Термины

Об авторе

Книги Адина Штейнзальца (Эвен-Исраэля), переведенные на русский язык