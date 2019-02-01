Прошло семнадцать лет со времени случайной находки Мухаммеда Эд-Диба, и с тех пор во всем мире не прекращается поток исследований, посвященных новооткрытым рукописям. Среди этих работ, число которых приближается к шести тысячам, видное место занимают книги, написанные непосредственными участниками дешифровки рукописей и первыми их исследователями, такими, как Аллегро, Берроуз, Кросс, Милик, Ядин, Дюпон-Соммер, Бардтке и др. Написанные высококвалифицированными специалистами, эти книги счастливо сочетают строгую научность (что не исключает, разумеется, дискуссионности ряда их положений) с живостью изложения. И тем не менее они далеко не всегда доступны читателю, не имеющему подчас даже минимально необходимой подготовки в этой области.

Генрих Александр Штоль - Пещера у Мертвого моря ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1965

HEINRICH ALEXANDER STOLL

DIE HOHLE AM TOTEN MEER

ROMAN DER HANDSGHRIFTEN VON QUMRAN

1961

Генрих Штоль - Пещера у Мертвого моря - Новейшие открытия и публикации рукописей из района Мертвого моря - И. Д. Амусин

Интерес к рукописям Мертвого моря пробудился огромный. Естественно, что запросы массового читателя стали удовлетворять популяризаторы-неспециалисты. К ним прежде всего относятся нью-йоркский журналист Эдмунд Вильсон, книга которого, вышедшая в 1955 г., вызвала много откликов и переведена на ряд языков, а также Генрих Штоль, немецкий журналист и популяризатор (См., например, его книгу о Генрихе Шлимане и раскопках Трои, выдержавшую семь изданий: Н. A. Stoll, Der Tr'aum von Troja. Lebensroman Heinrich Schliemanns, Leipzig, 1964.), автор книги «Пещера у Мертвого моря».

Явно следуя талантливому популяризатору К. Кераму, который дал своей широко известной книге «Боги, гробницы, ученые» подзаголовок «Роман археологии», Штоль назвал свою книгу «Романом о рукописях Мертвого моря». Здесь не место входить в обсуждение принципиальных вопросов научно-художественного жанра, родоначальником которого можно считать Поля де Крюи, автора всемирно известной и любимой миллионами читателей книги «Охотники за микробами».

Такого рода произведения создавались выдающимися учеными и в других областях, например научно-популярная и научно-фантастическая книга по истории земли академика В. А. Обручева. Известны увлекательные книги для детей и юношества, написанные большими знатоками истории и культуры древней Греции и древнего Египта профессорами С. Я. Лурье р М. Э. Матье. Блистательным образцом научно-художественного жанра является обаятельная книга академика И. Ю. Крачковского «Среди арабских рукописей». Ираклий Андроников с блестящим мастерством страстно увлеченного «охотника за рукописями» вовлекает читателей в мир новых открытий. Достоинство этих произведений не только в их научной достоверности; на них лежит печать исследовательской работы их авторов, сочетавших в себе талант ученого и литератора.

Книга А. Штоля посвящена в основном истории открытий древних рукописей в пещерах Кумрана и археологических раскопок центрального строения кумранской общины — Хирбет-Кумрана. Несмотря на то что все участники этих открытий, за исключением проф. Э. Сукеника, еще живы, наука вряд ли будет когда-либо в состоянии установить достоверность деталей и последовательность событий, связанных с открытием кумранских рукописей. Избранная А. Штолем форма «романа» позволяет ему отказаться от общепринятых версий даже тогда, когда в этом, как кажется, нет особой необходимости, когда это логически и психологически не диктуется развитием «романа».

В конце концов для истории открытий кумранских рукописей совершенно безразлично, соответствует ли истине рассказ самого Мухаммеда, что он метнул камень в отверстие пещеры, надеясь спугнуть козу, если она забралась туда, или версия Штоля, что потерявшаяся коза была найдена Омаром, другом Мухаммеда, а Мухаммед вне связи с козой заинтересовался неведомой ему ранее пещерой. Можно возражать против произвольного изложения истории покупки свитков у митрополита Афанасия, поскольку история этой покупки засвидетельствована главным действующим лицом этой «операции» — профессором Ядином.

Можно не соглашаться с рядом других вариантов, придуманных Штолем, отступившим от общеизвестных версий. Все это в большинстве случаев касается деталей, не изменяющих картины событий в целом и по существу. А в изображении этой картины у Штоля имеются и удачи. Живо нарисован образ злого гения кумранских находок — Кандо, убедительно показана его роль во всей этой истории. Автор воздает должное деятельности Ланкестера Хар-динга, Юсуфа Саада и Ролана де Во. Их энергии и самоотверженности наука обязана спасением ценнейших рукописей. Несомненно оправдано включение Штолем в рамки рассказа о кумранских открытиях печальной повести о Шапира, теперь уже почти забытом неудачливом продавце древних рукописей, жившем в XIX в. Одним словом, читатель этой книги получит живое представление об одном из величайших открытий.

Однако никогда не следует упускать из виду, что это «роман» о рукописях Мертвого моря. Читатель не вправе обращаться к этой книге за справками, на которые можно положиться. Особенно это касается второй части, в которой излагается содержание документов и характеризуется община, их создавшая. Здесь нет ни возможности, ни надобности входить в подробное рассмотрение всех необоснованных утверждений автора. Приведем лишь отдельные примеры. Штоль несколько упрощенно и не на уровне современных знаний рассуждает о библейской археологии и ее открытиях. Не вполне правильно оценивается им и значение найденных библейских рукописей. Наличие различных вариантов текста объясняется, конечно, не «свободой писцов по отношению к традиции», а тем, что в то время сосуществовали различные версии, и это имеет огромноезначение для изучения истории библейского текста и становления его канона.