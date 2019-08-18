Для получения подлинной информации о возникновении и строении нашего мира необходимо корректное разделение областей действия научного и религиозного знания. Созерцательный поиск истины в вопросе образования и строения нашего мира и на современном этапе научного знания приводит к выводу о сотваренности нашего мира и управляемости мира Творцом.

Акцентируясь на заменах научным методом познания трансцендентных воздействий понятием возмущений, ограничивающих информационную сущность трансцендентных воздействий только «статистической» составляющей, и введением понятий флуктуации и неоднородностей, связанных с индивидуальными качествами любого тела - структуры. Вполне естественно считать существование и наличие внутренней информации (логоса) у noumena - следствием трансцендентных воздействий (Слов Божьих). Тепловое движение, объединяющее всю природу нашего мира, в состоянии обеспечить сохранение, взаимодействие и иерархичную структуру информационного поля.

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика

М.: Альянс, 2002. 192 с.

ISBN 5-93558-002-0

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика - Содержание

Предисловие

Свидетельства Тварения в структуре научного знания

I Структура науки и реальности научного знания

II Стандартные заблуждения

III Проблема идеальных и реальных тел

IV Тепловое движение, флуктуации, возмущения

V Мир — Самоорганизация или Тварение

VI Логосное (информационное) строение нашего мира

Заключение

Атеизм в свете научного знания

I Трансцендентные воздействия

II Вещи в себе (noumena)

III Материализм и редукционизм

IV Практические результаты применения атеизма в обществе

Заключение

Теософия и эзотерия в свете научного знания

I Положения теософии

II Единое, Вечное, Реальное бытие

III Отсутствие различия между живой и неживой материей

IV Эволюция духо-материи от простого к сложному

V Направляемое Богом развитие и эволюция в теософии

VI Положение об иллюзорности объективного знания и совершенстве знания великих учителей человечества

VII Применение теософии к обществу людей

Заключение

Литература

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика - Предисловие

Автором, в недавнем прошлом ученым-физиком выпускником МФТИ, фактически предпринята попытка подтвердить уверенность в бытии Божьем, на основе научных знаний физики XX века. В разделе «Свидетельства тварения в структуре научного знания» показано, что нет оснований для утверждения, что физика как наука может ответить на все вопросы и решить загадки мироздания. За пределами систематизированного научного знания остается множество противоречащих рамкам систематизации объектов и явлений природы. Попытка оригинального синтеза современных научных представлений о мироздании и основ православного учения о сотворенном мире интересна и находится в согласии с Шестодневом книги Бытия.

В предлагаемой работе нет анализа религии с позиций физика, это взгляд верующего христианина как ученого-физика на научные данные о мироздании. Великий христианский богослов Климент Александрийский говорил, что науки человеческие помогают «насколько то возможно не только воспарять умозрением к истине и утверждаться на этом непоколебимом основании, но и опровергать софизмы возражений против истины». Именно такой подход использует в разделах «Атеизм в свете научного знания» и «Теософия и эзотерия в свете научного знания» автор для опровержения «софизмов возражений против истины» нашего времени. Книга будет интересна и полезна для ищущих истину читателей.

Ответственный секретарь миссионерско-просветительского Центра «Шестоднев» Священник Даниил (Сысоев)