Шугаев - Божий мир глазами физика
Для получения подлинной информации о возникновении и строении нашего мира необходимо корректное разделение областей действия научного и религиозного знания. Созерцательный поиск истины в вопросе образования и строения нашего мира и на современном этапе научного знания приводит к выводу о сотваренности нашего мира и управляемости мира Творцом.
Акцентируясь на заменах научным методом познания трансцендентных воздействий понятием возмущений, ограничивающих информационную сущность трансцендентных воздействий только «статистической» составляющей, и введением понятий флуктуации и неоднородностей, связанных с индивидуальными качествами любого тела - структуры. Вполне естественно считать существование и наличие внутренней информации (логоса) у noumena - следствием трансцендентных воздействий (Слов Божьих). Тепловое движение, объединяющее всю природу нашего мира, в состоянии обеспечить сохранение, взаимодействие и иерархичную структуру информационного поля.
Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика
М.: Альянс, 2002. 192 с.
ISBN 5-93558-002-0
Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика - Содержание
Предисловие
Свидетельства Тварения в структуре научного знания
- I Структура науки и реальности научного знания
- II Стандартные заблуждения
- III Проблема идеальных и реальных тел
- IV Тепловое движение, флуктуации, возмущения
- V Мир — Самоорганизация или Тварение
- VI Логосное (информационное) строение нашего мира
- Заключение
Атеизм в свете научного знания
- I Трансцендентные воздействия
- II Вещи в себе (noumena)
- III Материализм и редукционизм
- IV Практические результаты применения атеизма в обществе
- Заключение
Теософия и эзотерия в свете научного знания
- I Положения теософии
- II Единое, Вечное, Реальное бытие
- III Отсутствие различия между живой и неживой материей
- IV Эволюция духо-материи от простого к сложному
- V Направляемое Богом развитие и эволюция в теософии
- VI Положение об иллюзорности объективного знания и совершенстве знания великих учителей человечества
- VII Применение теософии к обществу людей
- Заключение
Литература
Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика - Предисловие
Автором, в недавнем прошлом ученым-физиком выпускником МФТИ, фактически предпринята попытка подтвердить уверенность в бытии Божьем, на основе научных знаний физики XX века. В разделе «Свидетельства тварения в структуре научного знания» показано, что нет оснований для утверждения, что физика как наука может ответить на все вопросы и решить загадки мироздания. За пределами систематизированного научного знания остается множество противоречащих рамкам систематизации объектов и явлений природы. Попытка оригинального синтеза современных научных представлений о мироздании и основ православного учения о сотворенном мире интересна и находится в согласии с Шестодневом книги Бытия.
В предлагаемой работе нет анализа религии с позиций физика, это взгляд верующего христианина как ученого-физика на научные данные о мироздании. Великий христианский богослов Климент Александрийский говорил, что науки человеческие помогают «насколько то возможно не только воспарять умозрением к истине и утверждаться на этом непоколебимом основании, но и опровергать софизмы возражений против истины». Именно такой подход использует в разделах «Атеизм в свете научного знания» и «Теософия и эзотерия в свете научного знания» автор для опровержения «софизмов возражений против истины» нашего времени. Книга будет интересна и полезна для ищущих истину читателей.
Ответственный секретарь миссионерско-просветительского Центра «Шестоднев» Священник Даниил (Сысоев)
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