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Шугаев - Божий мир глазами физика

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Для получения подлинной информации о возникновении и строении нашего мира необходимо корректное разделение областей действия научного и религиозного знания. Созерцательный поиск истины в вопросе образования и строения нашего мира и на современном этапе научного знания приводит к выводу о сотваренности нашего мира и управляемости мира Творцом.
Акцентируясь на заменах научным методом познания трансцендентных воздействий понятием возмущений, ограничивающих информационную сущность трансцендентных воздействий только «статистической» составляющей, и введением понятий флуктуации и неоднородностей, связанных с индивидуальными качествами любого тела - структуры. Вполне естественно считать существование и наличие внутренней информации (логоса) у noumena - следствием трансцендентных воздействий (Слов Божьих). Тепловое движение, объединяющее всю природу нашего мира, в состоянии обеспечить сохранение, взаимодействие и иерархичную структуру информационного поля.

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика

М.: Альянс, 2002. 192 с.
ISBN 5-93558-002-0

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика - Содержание

Предисловие
Свидетельства Тварения в структуре научного знания
  • I Структура науки и реальности научного знания
  • II Стандартные заблуждения
  • III Проблема идеальных и реальных тел
  • IV Тепловое движение, флуктуации, возмущения
  • V Мир — Самоорганизация или Тварение
  • VI Логосное (информационное) строение нашего мира
  • Заключение
Атеизм в свете научного знания
  • I Трансцендентные воздействия
  • II Вещи в себе (noumena)
  • III Материализм и редукционизм
  • IV Практические результаты применения атеизма в обществе
  • Заключение
Теософия и эзотерия в свете научного знания
  • I Положения теософии
  • II Единое, Вечное, Реальное бытие
  • III Отсутствие различия между живой и неживой материей
  • IV Эволюция духо-материи от простого к сложному
  • V Направляемое Богом развитие и эволюция в теософии
  • VI Положение об иллюзорности объективного знания и совершенстве знания великих учителей человечества
  • VII Применение теософии к обществу людей
  • Заключение
Литература

Шугаев Михаил - Божий мир глазами физика - Предисловие

Автором, в недавнем прошлом ученым-физиком выпускником МФТИ, фактически предпринята попытка подтвердить уверенность в бытии Божьем, на основе научных знаний физики XX века. В разделе «Свидетельства тварения в структуре научного знания» показано, что нет оснований для утверждения, что физика как наука может ответить на все вопросы и решить загадки мироздания. За пределами систематизированного научного знания остается множество противоречащих рамкам систематизации объектов и явлений природы. Попытка оригинального синтеза современных научных представлений о мироздании и основ православного учения о сотворенном мире интересна и находится в согласии с Шестодневом книги Бытия.
В предлагаемой работе нет анализа религии с позиций физика, это взгляд верующего христианина как ученого-физика на научные данные о мироздании. Великий христианский богослов Климент Александрийский говорил, что науки человеческие помогают «насколько то возможно не только воспарять умозрением к истине и утверждаться на этом непоколебимом основании, но и опровергать софизмы возражений против истины». Именно такой подход использует в разделах «Атеизм в свете научного знания» и «Теософия и эзотерия в свете научного знания» автор для опровержения «софизмов возражений против истины» нашего времени. Книга будет интересна и полезна для ищущих истину читателей.
Ответственный секретарь миссионерско-просветительского Центра «Шестоднев» Священник Даниил (Сысоев)
Views 400
Rating 4.8 / 5
Added 18.08.2019
Author brat Andron
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4.8/5 (2)

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