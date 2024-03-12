Шулам Иосиф – Скрытые сокровища

Библия - это собрание древних текстов. Она писалась на протяжении тысячелетнего периода разными авторами, при различных исторических обстоятельствах. И естественно, что попав в руки современного читателя, этот древний документ будет труден для чтения и понимания. Поэтому для того, чтобы лучше понять Библию, как в христианстве, так и в иудаизме развивалась наука под названием герменевтика (искусство толкования). Новый Завет написан в еврейском историческом контексте, и в нем отражены идеи и концепции, существовавшие в первом столетии нашей эры. Как сказано об этом в послании к Римлянам 3:1-2: «Итак, какое преимущество [быть] Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче [в том], что им вверено слово Божие».

Эта книга основана на серии лекций, прочитанных мною за последние годы. Во 2-м послании к Тимофею 2:15 Павел говорит, что мы должны «верно преподавать Слово истины», то есть читать Слово Божье, не смешивая несовместимое. Мы должны делать различие между поэзией и историей в Писании, рассматривая события в их историческом контексте. Ибо многие доктрины, разделяющие тело верующих, основаны на нашем невежестве и незнании исторической ситуации того времени. Мы должны понимать, где речь идет о вещах вечных, а где - о сиюминутных, уместных только в определенном контексте.

Мы знаем, что апостол Павел был учеником Гамалиила, внука великого Гиллеля, который сформулировал первые принципы герменевтики в иудаизме. Авторы Нового Завета используют те же принципы интерпретации, что и еврейские толкователи Торы и Пророков. Именно поэтому, для лучшего понимания Слова Божьего, нам нужно ознакомиться с этими принципами толкования. Отношение раввинов к Торе (закону Моисееву) и заповедям всегда являлось камнем преткновения между христианами и евреями.

В этом предисловии, я хотел бы познакомить вас с интересным мидрашем, который введет вас в раввинистический мир, продемонстрирует дух Торы, и его уникальное восприятие Писаний. Господь размышлял над тем, как узнать, кто из Его работников служит Ему из страха, а кто из любви. Для того чтобы это выяснить, Он построил квадратную комнату с одним небольшим отверстием и поместил в нее всех Своих слуг. Те, кто служил Ему из страха, сказали: «Если бы Господь хотел, чтобы мы выбрались из этой комнаты, Он не построил бы ее и не поместил бы нас сюда». Те же слуги, которые любили Господа, сказали: «Мы хотим выбраться из этой комнаты, чтобы быть вместе с нашим Господом там, снаружи, на просторе». Однако единственное отверстие было слишком маленьким, и им предстояло пострадать и похудеть, чтобы протиснуться через него. Но, их любовь к Богу была так велика, что они не могли оставаться заключенными в комнате, несмотря на то, что Сам Господь построил ее и поместил их туда’. Они всеми силами стремились выбраться из нее и присоединиться к Господу, сидящему на Своем престоле на просторе за ее пределами.

Иосиф Шулам – Скрытые сокровища - Понимание писаний через призму иудаизма первого века

Иерусалим, Израиль: Институт исследования Библии «Нетивия», 2014. – 120 с.

ISBN 978-1-6237900-5-9

Иосиф Шулам – Скрытые сокровища – Содержание

Предисловие

Часть I: Еврейские методы интерпретации Священных Писаний

Глава 1: Введение в герменевтику

Глава 2: Основные правила интерпретации Писания в первом веке

Глава 3: hеккеш

Часть II: Задачи современного Мессианского Иудаизма

Глава 4: Герменевтика Мессианского Иудаизма

Глава 5: Суть мицвот

Глава 6: Мессианская еврейская hалаха

Глава 7: Принципы еврейского образования

Приложение: Тринадцать принципов Рабби Ишмаэля

Избранная библиография