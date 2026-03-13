Шульга - Церковь прошлого и настоящего

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга А. Шульги «Церковь прошлого и настоящего» представляет собой историко-аналитический обзор развития христианской общины от ее апостольских истоков до вызовов современной эпохи. Автор ставит перед собой задачу проследить преемственность церковной традиции и выявить ключевые трансформации, которые претерпевал институт церкви в различных культурных и политических контекстах. Основная идея произведения заключается в том, что понимание текущего состояния христианства невозможно без глубокого осмысления исторического пути, пройденного верующими на протяжении двух тысячелетий, и что многие современные проблемы имеют свои корни в решениях и событиях далекого прошлого.

Содержательная часть труда охватывает ключевые вехи церковной истории: формирование первоапостольских общин, эпоху гонений, период Вселенских соборов и последующие разделения. Автор уделяет значительное внимание анализу того, как церковь взаимодействовала с государственными структурами и как это влияние меняло ее внутренний уклад и миссионерскую направленность. В главах, посвященных «настоящему», Шульга рассматривает современные тенденции, такие как глобализация, секуляризация и влияние цифровых технологий на жизнь общины. Он ставит острые вопросы о том, как церкви сохранить свою идентичность и верность евангельским принципам в быстро меняющемся мире, не превращаясь при этом в закрытую и архаичную структуру.

Текст написан в объективном, исследовательском и в то же время небезразличном стиле. Автор стремится к сбалансированному изложению фактов, избегая излишней идеализации прошлого или чрезмерного критицизма в адрес настоящего. Работа служит ценным пособием для тех, кто интересуется экклезиологией и церковной историей, помогая увидеть церковь не как застывший памятник, а как живой, развивающийся организм. Это чтение, которое призывает к ответственному осмыслению своего места в истории христианства и вдохновляет на поиск путей эффективного свидетельства в современных условиях, опираясь на богатый опыт предшествующих поколений.

Шульга А. - Церковь прошлого и настоящего

К. : ООО «Книгоноша», 2014. —165 с. — (Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 978-966-2615-94-4

ISBN 978-966-2615-38-8 (серия)

Шульга А. - Церковь прошлого и настоящего – Содержание

Предисловие

ЦЕРКОВЬ НАСТОЯЩЕГО

  • АВТОРИТАРИЗМ И ЕДИНОЛИЧНОЕ РУКОВОДСТВО

    • Проявления авторитаризма в управлении

    • Истоки единоличной власти человека в поместной церкви

    • Влияние авторитарного стиля на функционирование поместной общины

    • Выводы

  • КОНФЛИКТЫ В ЦЕРКОВНОМ РУКОВОДСТВЕ

    • Виды конфликтов в церковном руководстве

    • Причины возникновения конфликтов

    • Последствия конфликтов

    • Пути решения

    • Необходимость профилактики конфликтов

    • Выводы

  • РУКОПОЛОЖЕНИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

    • Библейское отношение к гомосексуализму

    • Позиция по отношению к факту рукоположения гомосексуалистов на пасторское служение

    • Отношение к действующим лицам рукоположения гомосексуалистов

    • Выводы

  • КАК ИСПРАВЛЯТЬ?

    • Дисциплинирование в церкви

    • Иоанн Марк и реальная ситуация

    • Любовь и прощение

    • Необходимость строгости и дисциплина

    • Пути решения проблемы и прогнозируемый результат

    • Выводы

ЦЕРКОВЬ ПРОШЛОГО

  • НАЧАЛО ХРИСТИАНСТВА НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ

  • БОГ НЕ ОШИБАЕТСЯ

  • ОНА СДЕЛАЛА, ЧТО МОГЛА

  • САВОНАРОЛА: ТИРАН УЙДЕТ, А Я ОСТАНУСЬ

  • СОВРЕМЕННЫЕ ПУРИТАНЕ

  • О НАУКЕ И РЕЛИГИИ

  • ДЕСЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ДАТ

  • МАРТИН ЛЮТЕР И ЕГО ВКЛАД В ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

