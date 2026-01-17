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Шульман - Последовательность событий в Библии — Содержание

Шульман - Последовательность событий в Библии — Содержание
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, History, Educational, Reference

Книга “Последовательность событий в Библии” писалась на древнееврейском языке (иврите) в Сибири, в ссыльном городе Сталинск, ныне Новокузнецк.

Она служила пособием для обучения Библии наших дочерей Йеудит и Дины, которые родились и росли в неволе и которых мы с детства обучали ивриту, Библии, истории нашего народа и воспитывали в духе наших национальных традиций и культуры. Мы постоянно жили с осознанием опасности, но страх перед ассимиляцией был сильнее страха перед репрессиями.

“Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий; над живущими в стране тени смертной, - свет воссиял над ними” Йешаяу, 9:1. В стране тени смертной свет великий излучала Книга книг.

“Последовательность событий в Библии” была издана в рукописи на иврите, а также на английском и испанском языках. В исполнение пророчества “И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли... И будет продолжен путь для остатка народа его...” Йешаяу, 11:12-16 книга “Последовательность событий в Библии” “на круги своя возвращается...” Коэлет, 1:7 в страну своего начала.

Да воссияет Свет и воцарится Свобода по воле Вездесущего.

Элиэзер Шульман — Последовательность событий в Библии

Пер. с иврита Дины Шульман-Эпельман. — Москва: Книжники, 2022. — 180 с.
ISBN 978-5-9953-0795-2

Элиэзер Шульман — Последовательность событий в Библии — Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Предисловие к изданию на иврите. Рукопись автора

  • Введение

  • Десять поколений до Потопа

  • Хронология Потопа

  • И было Ноаху 500 лет, и родил Ноах Шема, Хама и Йефета. Берешит, 5.32

  • Поколение от Шема до Авраама

  • Если бы Ноах родил своего первенца в возрасте 100 лет

  • Жизнь Тераха - сына Нахора

  • 11 поколений до рассеяния народов

  • Праотцу Аврааму было 58 лет, когда умер Ноах. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 6:9

  • События 2171 года от сотворения мира

  • Праматери

  • Годы жизни Ривки

  • Яаков обучался 14 лет в доме Эвера

  • И вот, родились у Яакова 12 детей за семь лет. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 30:23. Версия А

  • И вот, родились у Яакова 12 детей за семь лет. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 30:23. Версия Б. А потом родилась дочь. Есть мнение, что она была со Звулоном в чреве одновременно. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 30:21

  • Реувену было четыре года, когда он нашел мандрагоры

  • Семь лет, в течение которых родились дети Яакова в Падан-Араме

  • Женитьбы Яакова

  • Когда родился Йосеф?

  • Праведник Йосеф провел в тюрьме 12 лет

  • Из Падан-Ара-ма в землю Гошен

  • Патриархи

  • Период патриархов 307 лет, время их жизни в Кнаане 215 лет

  • Всего домочадцев Яакова, пришедших в Египет, 70 человек

  • Яаков мог бы узнать о Потопе от очевидца Потопа - Шема

  • Каким образом мог Яаков узнать о Рае?

  • Яаков был человеком кротким, живущим в шатрах. Берешит, 23:27. Комментарий Раши. Сидел в шатре Шема и в шатре Эвера

  • И сказал он Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Берешит, 13:13

  • И сказал он Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Берешит, 13:13- От рождения Ицхака до исхода сыновей Израиля из Египта 400 лет. (Комментарий Раши)

  • Четыреста тридцать лет пребывали сыновья Израиля в Египте. Шмот, 12:40

  • 216 лет жили сыновья Израиля в Египте: 94 года до порабощения и 116 лет в рабстве

  • Периоды жизни потомков Авраама на чужбине

  • Заключение союза о вечном владении страной

  • Заключение союза о вечном владении страной. Карта

  • Подтверждение заключенного союза о вечном владении страной. Карта

  • Современники

  • Поколения, жившие при Адаме, Шете, Эноше, Кенане, Маалалэле, Йереде, Ханохе, Метушелахе и Лемехе

  • Поколения, жившие при Ноахе, Шеме, Арпахшаде и Шелахе

  • Поколения, жившие при Эвере, Пелеге, Реу, Сруге, Нахоре, Терахе, Аврааме, Ицхаке, Яакове и Леви

  • Дарование Торы

  • От исхода из Египта до того, как Моше разбил скрижали

  • Исход из Египта и начало скитаний в пустыне Синай

  • Число сынов Израиля в пустыне Синай

  • Левиты в пустыне Синай

  • Войско Израиля в пустыне Синай

  • Изменение численности воинов в коленах Израиля. Расположение колен вокруг скинии Завета

  • И сказал Господь: да не борется дух Мой в человеке вечно, потому что он плоть, пусть будут дни его до 120 лет. Берешит, 6:3

  • Предки царей и священников

  • Хроника поколений

  • Родословная племени Эсава

  • Родословная предков. Родословная Эсава в соответствии с комментариями Раши

  • Родословная предков. Родословная Эсава в соответствии с комментариями рабби Авраама Ибн-Эзры

  • Родство Тераха с сыновьями Яакова

  • Продолжительность жизни поколений

  • Периоды голода, упомянутые в Пятикнижии

  • Хронология разделов в книге Берешит. Разделы “Берешит” и “Ноах”

  • Хронология разделов в книге Берешит. От раздела “Лех-леха” до конца книги Берешит

  • Хронология разделов в книге Шмот. Разделы “Шмот”, “Ваэра” и “Бо”

  • Хронология разделов в книге Шмот. От раздела “Бешалах” до конца книги Шмот

  • Хронология разделов в книге Ваикра. Версия А. Восьмой день посвящения является первым днем месяца нисан. Комментарий Раши

  • Хронология разделов в книге Ваикра. Версия Б. Предполагаю, что восьмой день посвящения является восьмым днем месяца нисан. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры

  • Хронология разделов в книге Бемидбар. Разделы “Бемидбар” и “Насо”. Версия А. Приношения жертв начальниками до 12 числа месяца в соответствии с высказываниями наших законоучителей. Комментарий Рамбана

  • Хронология разделов в книге Бемидбар. Разделы “Бемидбар” и “Насо”. Версия Б. Приношения жертв начальниками происходило с восьмого до двенадцатого дня каждого месяца. Комментарий Рамбана

  • Хронология разделов в книге Бемидбар. Раздел “Масеэй”

  • Хронология разделов в книге Бемидбар. От раздела “Беаалотха” до конца книги

  • Хронология разделов в книге Дварим

  • На равнинах Моава

  • От начала завоевания страны до конца библейского периода 950 лет

  • Периоды Арама, Ашура (Ассирии), Бавеля (Вавилонии) и Параса (Персии)

  • Хронология событий в главах 1-2 книги Йеошуа. Подготовка к переходу Ярдена 5-7 нисана 2488 года от сотворения мира

  • Хронология событий в главах 2-4 книги Йеошуа. Подготовка и переход Ярдена 8-ю нисана 2488 года от сотворения мира

  • Хронология событий в день перехода Ярдена. Альтернативная версия

  • Благословения и проклятия

  • Местонахождение гор Гризим и Эйваль

  • Когда были произнесены благословения и проклятия?

  • Седьмое адара - день смерти Моше

  • Седер олам раба, глава 10

  • Сорок лет без одного месяца ели сыновья Израиля ман

  • Войско Израиля в начале завоевания Страны

  • Состав войска Израиля в начале завоевания Страны

  • Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия А: Месяц адар 29 дней; Моше умер в субботу

  • Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия Б: Месяц адар 30 дней; Моше умер в субботу

  • Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия В: Месяц адар 29 дней; Моше умер не в субботу

  • Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия Г: Месяц адар 30 дней; Моше умер не в субботу

  • День завоевания Йерихо - 28 нисана

  • Рейд разведчиков

  • Расположение сынов Израиля на равнинах Моава, маршрут разведчиков

  • Местоположение долины Ахор (предполагаемое)

  • Ахан - это Ахар, губитель Израиля, нарушитель запрета

  • Завоевание Йерихо

  • Йеошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне

  • Когда был завоеван Хеврон?

  • От Йеошуа до Ифтаха 300 лет

  • 480 лет (Комментарий Ральбага)

  • 13 лет был судьей Шмуэль и 52 года прожил. По комментариям Раши

  • 13 лет был судьей Шмуэль и 52 года прожил. По комментариям Радака

  • Годы судейства и годы жизни Шмуэля. Альтернативная версия

  • Годы жизни Эли, Шмуэля, Шауля и Давида

  • От исхода из Египта до строительства Храма

  • "Отсюда видно, что Шломо было 12 лет, когда он стал царем”. Седер олам раба, глава 14

  • Шломо было 20 лет, когда он стал царем. Альтернативная версия

  • Сколько лет было Шломо, когда он родил Рехавама?

  • Бунт Авшалома произошел в 2921 году от сотворения мира, после двух лет голода.

  • Династия Давида

  • Годы царствования царей иудейских Рехавама, Авияма, Асы и царей израильских Яровама, Надава, Баши, Элы, Зимри, Тивни и Омри

  • Годы царствования царей иудейских Йеошафата, Иорама, Ахазьяу и Атальи и царей израильских Ахава, Ахазьяу и Йорама

  • Годы царствования иудейского царя Йеоаша и царей израильских Йеу и Йеоахаза

  • Годы царствования царей иудейских Амацьяу и Узияу и царей израильских Йеоаша и Яровама

  • Годы царствования царей иудейских Йотама и Отама и царей израильских Зхарьяу, Шалума, Менахема, Пекахьи, Пекаха и Ошеа

  • Годы царствования царей иудейских Хизкияу, Менаше, Амона, Йошияу, Йеоахаза, Йеоякима, Йеояхина и Цидкияу

  • Скитания ковчега и скинии Завета

  • Родословная царя Шауля

  • Потомство царя Шауля

  • Потомство Ишая

  • Потомство царя Давида

  • Судьба потомства Авиэля и Ишая

  • Судьба потомства Авиэля и Ишая. Первоисточники

  • История дома Мефибошета, сына Йонатана

  • Первые 17 пятидесятилетий от прихода наших предков в Страну до изгнания в Бавель

  • Пятидесятилетие, в котором были разрушены Иерусалим и Храм

  • Последние цари Иудеи

  • Родословная последних царей Иудеи

  • Продолжительность царствования Йеояхина

  • Арам и Ашур в эпоху Иудейского и Израильского царств

  • Царствование Невухаднецара - 3319-3364 годы от сотворения мира. Разрушение Иерусалима и Храма - 3338 год от сотворения мира

  • Царство Бавеля. Изгнание в Бавеле и разрушение Храма - 70 лет

  • В день прихода Невухаднецара в Храм во времена Йеояхина родился его враг. Раши. Даниэль, 6:1

  • Даниэль

  • Годы величия Даниэля

  • Даниэль ошибся в своих подсчетах. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Даниэль, 9:2

  • Бельшацар и Ахашверош ошибались

  • Свиток Эстер

  • Скитания Мордехая

  • Происхождение Амалека

  • Амалек. От исхода из Египта до конца периода судей

  • Амалек в эпоху царей

  • Грех Шауля, сына Киша, и расплата Мордехая, потомка Киша

  • Потомки последних царей и первосвященников

  • Зрубавель. Первая алия из Бавеля

  • Эзра. Вторая алия из Бавеля

  • Нехемья. Третья алия из Бавеля

  • Четыре алии из Бавеля

  • Хагай и Зхарья призывали построить Храм до разрешения царей

  • Вклад Дарьявеша, сына Ахашвероша и Эстер, в строительство Храма и Иерусалима

  • Первосвященник Азарья, который служил во времена царей Узии, Йотама, Ахаза и Йехезкии

  • В Библии имеются сведения о 57 годах службы первосвященника Азарьи

  • Первосвященник Серая был увезен в изгнание месяц спустя после изгнания Цидкияу

  • Последним первосвященником первого Храма был Серая, а внук его Йеошуа был первым первосвященником Второго храма

  • Династия Давида и первосвященники до разрушения Первого храма

  • Династия царей и первосвященников

  • 52 года не было первосвященника в Иерусалиме

  • Элияу и Элиша

  • Йешаяу пророчествовал 45 лет

  • Годы жизни Йешаяу

  • Стихи в книге Ирмеяу, в которых указаны даты событий

  • Хронологическая последовательность глав и стихов в книге Ирмеяу

  • Стихи в книге Йехезкель, в которых указаны даты событий

  • Хронологическая последовательность стихов в книге Йехезкель

  • Шесть лет одновременно пророчествовали Ирмеяу и Йехезкель

  • Греховные годы

  • Еврейский календарь и общепринятое летоисчисление

Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 17.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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