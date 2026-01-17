Шульман - Последовательность событий в Библии — Содержание
Книга “Последовательность событий в Библии” писалась на древнееврейском языке (иврите) в Сибири, в ссыльном городе Сталинск, ныне Новокузнецк.
Она служила пособием для обучения Библии наших дочерей Йеудит и Дины, которые родились и росли в неволе и которых мы с детства обучали ивриту, Библии, истории нашего народа и воспитывали в духе наших национальных традиций и культуры. Мы постоянно жили с осознанием опасности, но страх перед ассимиляцией был сильнее страха перед репрессиями.
“Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий; над живущими в стране тени смертной, - свет воссиял над ними” Йешаяу, 9:1. В стране тени смертной свет великий излучала Книга книг.
“Последовательность событий в Библии” была издана в рукописи на иврите, а также на английском и испанском языках. В исполнение пророчества “И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли... И будет продолжен путь для остатка народа его...” Йешаяу, 11:12-16 книга “Последовательность событий в Библии” “на круги своя возвращается...” Коэлет, 1:7 в страну своего начала.
Да воссияет Свет и воцарится Свобода по воле Вездесущего.
Элиэзер Шульман — Последовательность событий в Библии
Пер. с иврита Дины Шульман-Эпельман. — Москва: Книжники, 2022. — 180 с.
ISBN 978-5-9953-0795-2
Элиэзер Шульман — Последовательность событий в Библии — Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к изданию на иврите. Рукопись автора
Введение
Десять поколений до Потопа
Хронология Потопа
И было Ноаху 500 лет, и родил Ноах Шема, Хама и Йефета. Берешит, 5.32
Поколение от Шема до Авраама
Если бы Ноах родил своего первенца в возрасте 100 лет
Жизнь Тераха - сына Нахора
11 поколений до рассеяния народов
Праотцу Аврааму было 58 лет, когда умер Ноах. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 6:9
События 2171 года от сотворения мира
Праматери
Годы жизни Ривки
Яаков обучался 14 лет в доме Эвера
И вот, родились у Яакова 12 детей за семь лет. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 30:23. Версия А
И вот, родились у Яакова 12 детей за семь лет. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 30:23. Версия Б. А потом родилась дочь. Есть мнение, что она была со Звулоном в чреве одновременно. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Берешит, 30:21
Реувену было четыре года, когда он нашел мандрагоры
Семь лет, в течение которых родились дети Яакова в Падан-Араме
Женитьбы Яакова
Когда родился Йосеф?
Праведник Йосеф провел в тюрьме 12 лет
Из Падан-Ара-ма в землю Гошен
Патриархи
Период патриархов 307 лет, время их жизни в Кнаане 215 лет
Всего домочадцев Яакова, пришедших в Египет, 70 человек
Яаков мог бы узнать о Потопе от очевидца Потопа - Шема
Каким образом мог Яаков узнать о Рае?
Яаков был человеком кротким, живущим в шатрах. Берешит, 23:27. Комментарий Раши. Сидел в шатре Шема и в шатре Эвера
И сказал он Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Берешит, 13:13
И сказал он Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Берешит, 13:13- От рождения Ицхака до исхода сыновей Израиля из Египта 400 лет. (Комментарий Раши)
Четыреста тридцать лет пребывали сыновья Израиля в Египте. Шмот, 12:40
216 лет жили сыновья Израиля в Египте: 94 года до порабощения и 116 лет в рабстве
Периоды жизни потомков Авраама на чужбине
Заключение союза о вечном владении страной
Заключение союза о вечном владении страной. Карта
Подтверждение заключенного союза о вечном владении страной. Карта
Современники
Поколения, жившие при Адаме, Шете, Эноше, Кенане, Маалалэле, Йереде, Ханохе, Метушелахе и Лемехе
Поколения, жившие при Ноахе, Шеме, Арпахшаде и Шелахе
Поколения, жившие при Эвере, Пелеге, Реу, Сруге, Нахоре, Терахе, Аврааме, Ицхаке, Яакове и Леви
Дарование Торы
От исхода из Египта до того, как Моше разбил скрижали
Исход из Египта и начало скитаний в пустыне Синай
Число сынов Израиля в пустыне Синай
Левиты в пустыне Синай
Войско Израиля в пустыне Синай
Изменение численности воинов в коленах Израиля. Расположение колен вокруг скинии Завета
И сказал Господь: да не борется дух Мой в человеке вечно, потому что он плоть, пусть будут дни его до 120 лет. Берешит, 6:3
Предки царей и священников
Хроника поколений
Родословная племени Эсава
Родословная предков. Родословная Эсава в соответствии с комментариями Раши
Родословная предков. Родословная Эсава в соответствии с комментариями рабби Авраама Ибн-Эзры
Родство Тераха с сыновьями Яакова
Продолжительность жизни поколений
Периоды голода, упомянутые в Пятикнижии
Хронология разделов в книге Берешит. Разделы “Берешит” и “Ноах”
Хронология разделов в книге Берешит. От раздела “Лех-леха” до конца книги Берешит
Хронология разделов в книге Шмот. Разделы “Шмот”, “Ваэра” и “Бо”
Хронология разделов в книге Шмот. От раздела “Бешалах” до конца книги Шмот
Хронология разделов в книге Ваикра. Версия А. Восьмой день посвящения является первым днем месяца нисан. Комментарий Раши
Хронология разделов в книге Ваикра. Версия Б. Предполагаю, что восьмой день посвящения является восьмым днем месяца нисан. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры
Хронология разделов в книге Бемидбар. Разделы “Бемидбар” и “Насо”. Версия А. Приношения жертв начальниками до 12 числа месяца в соответствии с высказываниями наших законоучителей. Комментарий Рамбана
Хронология разделов в книге Бемидбар. Разделы “Бемидбар” и “Насо”. Версия Б. Приношения жертв начальниками происходило с восьмого до двенадцатого дня каждого месяца. Комментарий Рамбана
Хронология разделов в книге Бемидбар. Раздел “Масеэй”
Хронология разделов в книге Бемидбар. От раздела “Беаалотха” до конца книги
Хронология разделов в книге Дварим
На равнинах Моава
От начала завоевания страны до конца библейского периода 950 лет
Периоды Арама, Ашура (Ассирии), Бавеля (Вавилонии) и Параса (Персии)
Хронология событий в главах 1-2 книги Йеошуа. Подготовка к переходу Ярдена 5-7 нисана 2488 года от сотворения мира
Хронология событий в главах 2-4 книги Йеошуа. Подготовка и переход Ярдена 8-ю нисана 2488 года от сотворения мира
Хронология событий в день перехода Ярдена. Альтернативная версия
Благословения и проклятия
Местонахождение гор Гризим и Эйваль
Когда были произнесены благословения и проклятия?
Седьмое адара - день смерти Моше
Седер олам раба, глава 10
Сорок лет без одного месяца ели сыновья Израиля ман
Войско Израиля в начале завоевания Страны
Состав войска Израиля в начале завоевания Страны
Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия А: Месяц адар 29 дней; Моше умер в субботу
Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия Б: Месяц адар 30 дней; Моше умер в субботу
Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия В: Месяц адар 29 дней; Моше умер не в субботу
Со дня смерти Моше до завоевания Йерихо. Версия Г: Месяц адар 30 дней; Моше умер не в субботу
День завоевания Йерихо - 28 нисана
Рейд разведчиков
Расположение сынов Израиля на равнинах Моава, маршрут разведчиков
Местоположение долины Ахор (предполагаемое)
Ахан - это Ахар, губитель Израиля, нарушитель запрета
Завоевание Йерихо
Йеошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне
Когда был завоеван Хеврон?
От Йеошуа до Ифтаха 300 лет
480 лет (Комментарий Ральбага)
13 лет был судьей Шмуэль и 52 года прожил. По комментариям Раши
13 лет был судьей Шмуэль и 52 года прожил. По комментариям Радака
Годы судейства и годы жизни Шмуэля. Альтернативная версия
Годы жизни Эли, Шмуэля, Шауля и Давида
От исхода из Египта до строительства Храма
"Отсюда видно, что Шломо было 12 лет, когда он стал царем”. Седер олам раба, глава 14
Шломо было 20 лет, когда он стал царем. Альтернативная версия
Сколько лет было Шломо, когда он родил Рехавама?
Бунт Авшалома произошел в 2921 году от сотворения мира, после двух лет голода.
Династия Давида
Годы царствования царей иудейских Рехавама, Авияма, Асы и царей израильских Яровама, Надава, Баши, Элы, Зимри, Тивни и Омри
Годы царствования царей иудейских Йеошафата, Иорама, Ахазьяу и Атальи и царей израильских Ахава, Ахазьяу и Йорама
Годы царствования иудейского царя Йеоаша и царей израильских Йеу и Йеоахаза
Годы царствования царей иудейских Амацьяу и Узияу и царей израильских Йеоаша и Яровама
Годы царствования царей иудейских Йотама и Отама и царей израильских Зхарьяу, Шалума, Менахема, Пекахьи, Пекаха и Ошеа
Годы царствования царей иудейских Хизкияу, Менаше, Амона, Йошияу, Йеоахаза, Йеоякима, Йеояхина и Цидкияу
Скитания ковчега и скинии Завета
Родословная царя Шауля
Потомство царя Шауля
Потомство Ишая
Потомство царя Давида
Судьба потомства Авиэля и Ишая
Судьба потомства Авиэля и Ишая. Первоисточники
История дома Мефибошета, сына Йонатана
Первые 17 пятидесятилетий от прихода наших предков в Страну до изгнания в Бавель
Пятидесятилетие, в котором были разрушены Иерусалим и Храм
Последние цари Иудеи
Родословная последних царей Иудеи
Продолжительность царствования Йеояхина
Арам и Ашур в эпоху Иудейского и Израильского царств
Царствование Невухаднецара - 3319-3364 годы от сотворения мира. Разрушение Иерусалима и Храма - 3338 год от сотворения мира
Царство Бавеля. Изгнание в Бавеле и разрушение Храма - 70 лет
В день прихода Невухаднецара в Храм во времена Йеояхина родился его враг. Раши. Даниэль, 6:1
Даниэль
Годы величия Даниэля
Даниэль ошибся в своих подсчетах. Комментарий рабби Авраама Ибн-Эзры. Даниэль, 9:2
Бельшацар и Ахашверош ошибались
Свиток Эстер
Скитания Мордехая
Происхождение Амалека
Амалек. От исхода из Египта до конца периода судей
Амалек в эпоху царей
Грех Шауля, сына Киша, и расплата Мордехая, потомка Киша
Потомки последних царей и первосвященников
Зрубавель. Первая алия из Бавеля
Эзра. Вторая алия из Бавеля
Нехемья. Третья алия из Бавеля
Четыре алии из Бавеля
Хагай и Зхарья призывали построить Храм до разрешения царей
Вклад Дарьявеша, сына Ахашвероша и Эстер, в строительство Храма и Иерусалима
Первосвященник Азарья, который служил во времена царей Узии, Йотама, Ахаза и Йехезкии
В Библии имеются сведения о 57 годах службы первосвященника Азарьи
Первосвященник Серая был увезен в изгнание месяц спустя после изгнания Цидкияу
Последним первосвященником первого Храма был Серая, а внук его Йеошуа был первым первосвященником Второго храма
Династия Давида и первосвященники до разрушения Первого храма
Династия царей и первосвященников
52 года не было первосвященника в Иерусалиме
Элияу и Элиша
Йешаяу пророчествовал 45 лет
Годы жизни Йешаяу
Стихи в книге Ирмеяу, в которых указаны даты событий
Хронологическая последовательность глав и стихов в книге Ирмеяу
Стихи в книге Йехезкель, в которых указаны даты событий
Хронологическая последовательность стихов в книге Йехезкель
Шесть лет одновременно пророчествовали Ирмеяу и Йехезкель
Греховные годы
Еврейский календарь и общепринятое летоисчисление
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