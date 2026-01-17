Книга “Последовательность событий в Библии” писалась на древнееврейском языке (иврите) в Сибири, в ссыльном городе Сталинск, ныне Новокузнецк.

Она служила пособием для обучения Библии наших дочерей Йеудит и Дины, которые родились и росли в неволе и которых мы с детства обучали ивриту, Библии, истории нашего народа и воспитывали в духе наших национальных традиций и культуры. Мы постоянно жили с осознанием опасности, но страх перед ассимиляцией был сильнее страха перед репрессиями.

“Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий; над живущими в стране тени смертной, - свет воссиял над ними” Йешаяу, 9:1. В стране тени смертной свет великий излучала Книга книг.

“Последовательность событий в Библии” была издана в рукописи на иврите, а также на английском и испанском языках. В исполнение пророчества “И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли... И будет продолжен путь для остатка народа его...” Йешаяу, 11:12-16 книга “Последовательность событий в Библии” “на круги своя возвращается...” Коэлет, 1:7 в страну своего начала.

Да воссияет Свет и воцарится Свобода по воле Вездесущего.

Элиэзер Шульман — Последовательность событий в Библии

Пер. с иврита Дины Шульман-Эпельман. — Москва: Книжники, 2022. — 180 с.

ISBN 978-5-9953-0795-2

Элиэзер Шульман — Последовательность событий в Библии — Содержание