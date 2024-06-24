Как и алхимия, гадательная астрология является слишком сложной наукой, которую едва ли можно освоить за непродолжительное время. Ее методы неоднозначны, история длинная, а споры между школами и внутри них встречаются довольно часто. Среди языков, на которых написаны основные документы, не только латынь и греческий, но также арабский, египетский и «халдейский», то есть ассиро-вавилонский. Современные же научные данные пугающе обширны, узко специализированы и также представлены на множестве языков. Здесь я бы хотел сконцентрироваться преимущественно на интеллектуальных структурах, так, как они представлены в документах эпохи Возрождения. Также по ряду причин необходимо, сперва, подробно изучить, как устроена астрология и имеет ли она основания называться «истиной». Ее методы и положения трудно понять; вовлеченность в ренессансные дискуссии лишь в качестве любопытствующего наблюдателя поможет максимально сохранить духовное расстояние, достижимое благодаря предварительному осознанию того, что, в конце концов, одни доводы возьмут верх над другими. Читатели, которым подобные приготовления не нужны, могут перейти сразу к разделу II.

Учитывая, что предсказательной астрологии часто приходится иметь дело с «выбором» или контролем поведения и действий, которые необходимо совершать или избегать, описание методов ее применения лучше всего начать с гороскопа по дате рождения. Процесс всегда остается неизменным, как и основные постулаты. Мы попытаемся вести максимально общие рассуждения, но от этого они не станут проще. Как отметил Буше-Леклерк: «Тот, кто направляется к астрологу, должен вооружиться терпением».

Составление гороскопа начинается с определения точного дня, часа и минуты рождения, если это возможно, и продолжается рядом вычислений, необходимых для определения положения планет (в том числе Солнца и Луны). В давние времена астролог начинал с ряда «таблиц», использование которых требовало длительного обучения. К началу Возрождения их заменили эфемериды, на которых мы остановимся поподробнее. Они показывают положение планет в градусах в знаках зодиака день за днем, например, Сатурн 18°23’ Овен, Марс 7°48’ Телец, Меркурий 26°44’ Козерог. Однако эти данные требуют двойной корректировки. Во-первых, по месту: эфемериды рассчитываются для большого города, а не для конкретного места рождения, поэтому планеты могут уже выйти из указанного положения, либо еще не войти в него. Во-вторых, по времени: немногие рождаются точно в полдень, для которого указаны положения планет. Так, если человек родился в 13:00, то Земля к этому времени уже отклонилась на 1/24 от 360° (или 15°) от положения, указанного в таблицах2. Сделав необходимые корректировки, что часто становится довольно сложной задачей, астролог готов внести эти данные в диаграмму, на которой маленькая Земля окружена группой символов, представляющих знаки зодиака.

Следующий шаг, еще более сложный, представляет собой проведение линий, разделяющих двенадцать «домов». Это двенадцать сегментов небесного экватора, обозначенных таким образом, что часть неба в зодиакальных символах, которые включают или предположительно включают планеты, «разрезается» подобно пирогу, где центром остается Земля. Это довольно трудоемкий процесс, который может проходить несколькими способами. Современное руководство вкратце описывает восемь методов, приписываемых Птолемею, Порфирию, Аль-Кабиси, Кампанусу, Региомонтану, Морену, Плачидо и Зари элю3. Сложность заключена в том, что вычисления необходимо делать как по долготе, так и по широте наблюдателя. Если этого не сделать, все, кто родился в этот же момент и на той же долготе, имели бы одинаковые гороскопы. В результате, хотя круг, в конечном итоге, будет разрезан на шесть равных частей с Землей в центре, дома не будут иметь равное количество градусов. В примере, приведенном в семнадцатом веке французским астрологом Мореном, сегменты содержат соответственно 32, 29, 37, 19 45, 18, 32, 29, 37, 19, 45 и 18 градусов4. Когда все расчеты завершены, а между двенадцатым домом (над восточным горизонтом) и первым (сразу под ним) проведена двойная черта, отмечающая видимый горизонт, гороскоп приобретает вид, похожий на тот, что представлен ниже5. Для удобства читателя я подписал зодиакальные и планетарные символы и отметил номера домов, добавив к ним латинское слово, обозначающее аспект жизни, к которому относится дом.

Уэйн Шумейкер - Оккультные науки в эпоху Возрождения - Исследование интеллектуальных структур

М.: Касталия, 2024. — 352 с.

ISBN 978-5-521-24159-0

Уэйн Шумейкер - Оккультные науки в эпоху Возрождения – Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

Глава первая. Астрология

I. Введение

II. Начало всесторонней атаки

III. Проастрологические сочинения

IV. Дальнейшая критика

V. Заключение

Глава вторая. Колдовство

I. Влияние человека

II. Теория колдовства

III. Деятельность ведьм

IV. Шаги на пути к отрицанию колдовства

V. Заключение

Глава третья. Белая магия

I. Первичные различия

II. Естественная магия и “Magiae naturalis libri viginti” Джамбаттисты делла Порты (1589)

III. Астрологическая магия и “De vita coelitus comparanda” Map- силио Фичино (1489)

IV. Духовная или церемониальная магия и “De occulta philosophia libri très” Корнелиуса Агриппа (1531)

V. Заключение

Глава четвертая. Алхимия

I. Введение

II. История алхимии

III. Алхимические процессы

IV. Мистическая доктрина

V. Интеллектуальные привычки: важность аналогии

VI. Плюсы и минусы потери веры

Глава пятая. Гермес Трисмегист

I. Предыстория

II. Герметические документы

III. Общая характеристика доктрины

IV. Детальный анализ

V. Влияние герметизма на континентальную Европу

VI. Влияние герметизма в Англии

Послесловие

Библиографическая справка