Андре Шураки – писатель, историк, эссеист, автор трудов, посвященных истории Библии, снискавших мировую известность и получивших высокую оценку критики.

Глубокое знание библейских текстов, этнографического и археологического материала позволило ему создать яркую картину повседневной жизни древнего Израиля в эпоху его расцвета – в царствование Самуила, Давида и Соломона. Издатели надеются, что знакомство с повседневными заботами людей Ветхого Завета приблизит современного читателя к пониманию духовного наследия величайшей книги человечества – Библии.

Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии

Пер. с фр. А. Е. Винник

М.: Молодая гвардия, 2004. – 278 с.: ил.

Живая история: Повседневная жизнь человечества

ISBN 5-235-02714-0 Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии - Содержание

Пролог

Они живут среди нас

Они нам близки

Образ Авраама

Они воскресают перед нами

Портрет Иоиля

Продолжительность и стоимость жизни

Бог, народ, земля

Первые врата - ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ

Глава 1. Общество

Глава 2. Места и жесты

Вторые врата - ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Глава 1. Череда дней

Глава 2. Жить и продолжать свой род

Третьи врата - ЧЕЛОВЕК И НЕБО

Глава 1. Корни неба

Глава 2. У истоков света

Эпилог

История и утопия

Хронологические таблицы

Библиография

Примечания