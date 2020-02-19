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Шураки - Повседневная жизнь людей Библии

Повседневная жизнь людей Библии - Шураки А.
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Religious Studies Atheism
Андре Шураки – писатель, историк, эссеист, автор трудов, посвященных истории Библии, снискавших мировую известность и получивших высокую оценку критики.
Глубокое знание библейских текстов, этнографического и археологического материала позволило ему создать яркую картину повседневной жизни древнего Израиля в эпоху его расцвета – в царствование Самуила, Давида и Соломона. Издатели надеются, что знакомство с повседневными заботами людей Ветхого Завета приблизит современного читателя к пониманию духовного наследия величайшей книги человечества – Библии.

Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии

Пер. с фр. А. Е. Винник
М.: Молодая гвардия, 2004. – 278 с.: ил.
Живая история: Повседневная жизнь человечества
ISBN 5-235-02714-0

Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии - Содержание

Пролог
  • Они живут среди нас
  • Они нам близки
  • Образ Авраама
  • Они воскресают перед нами
  • Портрет Иоиля
  • Продолжительность и стоимость жизни
  • Бог, народ, земля
Первые врата - ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ
  • Глава 1. Общество
  • Глава 2. Места и жесты
Вторые врата - ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
  • Глава 1. Череда дней
  • Глава 2. Жить и продолжать свой род
Третьи врата - ЧЕЛОВЕК И НЕБО
  • Глава 1. Корни неба
  • Глава 2. У истоков света
Эпилог
  • История и утопия
Хронологические таблицы
Библиография
Примечания

Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии - Они живут среди нас

Они живут в нашем сознании. Мы знаем их имена — от Адама до Даниила, их генеалогию, истории более чем 2400 персонажей, почти за два тысячелетия между XVIII и II веками до Рождества Христова. И хотя они так далеки от нас в пространстве и времени, они пребывают рядом: мы видим, как они двигаются, говорят, представляем, что думают, мы знакомы с самыми интимными моментами их жизни.
Крестьянин поднимается на заре, готовит к работе свой нехитрый инструмент, идет в поле, а его жена в скромном домишке присматривает за детьми, хозяйничает, кормит животных. Художник создает статуэтку из слоновой кости для святилища. Деревня разграблена мародерами, пришедшими из страны Моав. Только что родился ребенок: родительские сердца преисполнены веселья, они готовятся к празднику обрезания. Священник погружает нож в горло ягненка: течет жертвенная кровь, он приносит воздаяние Господу за эту жизнь и за жизнь всего Израиля.
Views 1 086
Rating 5.0 / 5
Added 19.02.2020
Author esxatos
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5.0/5 (7)

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