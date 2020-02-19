Шураки - Повседневная жизнь людей Библии
Андре Шураки – писатель, историк, эссеист, автор трудов, посвященных истории Библии, снискавших мировую известность и получивших высокую оценку критики.
Глубокое знание библейских текстов, этнографического и археологического материала позволило ему создать яркую картину повседневной жизни древнего Израиля в эпоху его расцвета – в царствование Самуила, Давида и Соломона. Издатели надеются, что знакомство с повседневными заботами людей Ветхого Завета приблизит современного читателя к пониманию духовного наследия величайшей книги человечества – Библии.
Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии
Пер. с фр. А. Е. Винник
М.: Молодая гвардия, 2004. – 278 с.: ил.
Живая история: Повседневная жизнь человечества
ISBN 5-235-02714-0
Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии - Содержание
Пролог
- Они живут среди нас
- Они нам близки
- Образ Авраама
- Они воскресают перед нами
- Портрет Иоиля
- Продолжительность и стоимость жизни
- Бог, народ, земля
Первые врата - ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ
- Глава 1. Общество
- Глава 2. Места и жесты
Вторые врата - ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
- Глава 1. Череда дней
- Глава 2. Жить и продолжать свой род
Третьи врата - ЧЕЛОВЕК И НЕБО
- Глава 1. Корни неба
- Глава 2. У истоков света
Эпилог
- История и утопия
Хронологические таблицы
Библиография
Примечания
Андре Шураки - Повседневная жизнь людей Библии - Они живут среди нас
Они живут в нашем сознании. Мы знаем их имена — от Адама до Даниила, их генеалогию, истории более чем 2400 персонажей, почти за два тысячелетия между XVIII и II веками до Рождества Христова. И хотя они так далеки от нас в пространстве и времени, они пребывают рядом: мы видим, как они двигаются, говорят, представляем, что думают, мы знакомы с самыми интимными моментами их жизни.
Крестьянин поднимается на заре, готовит к работе свой нехитрый инструмент, идет в поле, а его жена в скромном домишке присматривает за детьми, хозяйничает, кормит животных. Художник создает статуэтку из слоновой кости для святилища. Деревня разграблена мародерами, пришедшими из страны Моав. Только что родился ребенок: родительские сердца преисполнены веселья, они готовятся к празднику обрезания. Священник погружает нож в горло ягненка: течет жертвенная кровь, он приносит воздаяние Господу за эту жизнь и за жизнь всего Израиля.
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