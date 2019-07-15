Актуальность выбранной темы связана как с современными внутри- и межконфессиональными отношениями в западноевропейском обществе, так и влиянием, какое они оказывают сегодня на мировые социально-экономические и политические процессы в целом. Доктрина религиозной свободы, которую провозгласил Второй Ватиканский собор (1962–1965), дала христианской церкви новые перспективы развития. В то же время государства Западной Европы получили возможность построить общество на новых структурных и идеологических основах. В наши дни государственная политика толерантности в отношении церкви подразумевает под собой свободное развитие любой религии и церкви, что не всегда укладывается в рамки прежних религиозных догм и систем католицизма, православия и мусульманства. Никто не подозревал, что церковь вновь станет реальной силой в обществе, а тем более достигнет одного из первых мест в нём. Все эти исторические для института церкви события, из которых, правда, не все церкви могли выйти победителями, многие общественные силы не могут до сих пор признать и правильно оценить.

Алексей Шуралёв - Религиозные общины и межрелигиозные отношения в современной Западной Европе

– М.: «Книга по Требованию», 2017. – 272 с.

ISBN 978-5-519-60499-4

Алексей Шуралёв - Религиозные общины и межрелигиозные отношения в современной Западной Европе - Содержание

Введение

Глава I. Религиозные отношения, их место в системе общественных отношений

Глава II. Социальная обусловленность характера внутри- и межконфессиональных отношений в странах Западной Европы в современных условиях

Глава III. Внутри- и межконфессиональные отношения в странах Западной Европы

Заключение



Алексей Шуралёв - Религиозные общины и межрелигиозные отношения в современной Западной Европе - Введение

В современной Западной Европе позиции христианской церкви, которая всегда представляла главный рычаг влияния государства на общественное сознание, настолько сильны, что церковь превратилась в одного из главных культурных операторов не только в западноевропейском обществе, но и в мире. Этому сильно способствовала её роль, какую она играла в борьбе двух общественно-политических систем во время холодной войны, что подтверждают как отечественные, так и зарубежные научные источники.

Политика «мультикультурализма» и «глобализма», с помощью которых капитализм выжил после Второй мировой войны, привела его в настоящее время к новой модернизации нацистских и фашистских идеологий в Европе и США. Современный национал-социализм подменяет марксистско-ленинское понимание прогресса в истории и умышленно маскирует стремление капитализма вновь продолжить своё бытие.



Не последнее место в своей борьбе с другими странами мира идеологи капитализма отводят церковному институту, модернизированному под постиндустриальное общество. Религиозные войны и конфликты стали реальной повседневностью в мире. А современные социальные сети, создаваемые религиозными сообществами, стали более эффективными, чем, например, сообщества, организованные по национальному принципу. Огромную роль здесь сейчас играют глобальные средства массовой коммуникации и в первую очередь Интернет. Современные теле-интернет-проповедники оказывают сильнейшее влияние на взгляды и мнения не только своих сограждан, но и самой разнообразной аудитории, разбросанной по различным уголкам земного шара.