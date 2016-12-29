Книга эта родилась довольно неожиданно. Первоначально автором была задумана объемная работа по социологии, в которой религии, как одной из важных сфер человеческого бытия, выделялась отдельная глава. Однако со временем пришлось настолько углубиться в изучение религиозных проблем, напрямую стыкующихся с проблемами социологии, что автор счел себя обязанным более обстоятельно заняться религиозной темой.

В итоге его исследования переросли размеры отдельной главы и вылились в самостоятельную работу. А поскольку результаты этих исследований оказались не только новыми, но и в какой-то степени ошеломляющими для него самого, то он решил оформить свою работу в отдельную книгу, которую Вы, уважаемый читатель, теперь держите в своих руках.

Владимир Шутов - Анатомия мировых религий: Прошлое, настоящее, будущее

Москва, «Этерна», 2016 г.

ISBN 978-5-480-00360-4

Владимир Шутов - Анатомия мировых религий: Прошлое, настоящее, будущее - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 Религиозные учения мира

1.1. Христианство

1.2. Иудаизм

1.3. Ислам

1.4. Индуизм и буддизм

1.5. Конфуцианство

1.6. Учение ведизма

Глава 2 История мировых религий

2.1. Сравнительный анализ религиозных учений

2.2. Основные вехи мировой истории

2.3. Исторические дороги религиозных учений

Глава 3 Настоящее и будущее мировых религий

3.1. Современное состояние человеческого общества

3.3. Потенциальные возможности религиозных учений

3.4. Варианты позитивного будущего

Заключение

Библиография

Владимир Шутов - Анатомия мировых религий: Прошлое, настоящее, будущее - Предисловие

Религия всегда была неотъемлемой частью бытия человека разумного, она всегда была рядом с ним с самых незапамятных времен, присутствовала во всех народах, живущих на нашей планете. Даже в те редкие периоды истории, когда религия на государственном уровне официально «отменялась», она продолжала существовать в отдельных слоях общества. Более того, в эти периоды истории властные силы, отвергающие то или иное религиозное учение, все равно наполняли жизнь своих многочисленных, иногда многомиллионных подчиненных какими-либо квазирелигиозными установками. Так что любая мало-мальски значимая религия может стать полноправным объектом социологических исследований.

Одних этих слов было бы достаточно для обоснования необходимости изучения религий в социологическом плане. Однако для полноты картины следует все же напомнить некоторые социальные функции религии:

• религия как средство оправдания, вдохновения или осуждения тех или иных деяний лидеров того или иного государства, имеющих большое влияние на общественное сознание;

• религия как организующее средство огромных людских масс;

• религия как средство осмысления бытия человека, его целей и места в окружающем мире;

• религия как средство духовного окормления масс, в том числе их духовного успокоения;

• религия как средство поддержания или разрушения тех или иных устоев общества, как средство сглаживания или разжигания социальных противостояний.

Что же, функции очень существенные. Но что следует понимать под религией? Никоим образом не претендуя на точность, полноту и категоричность своего определения, автор считает все же необходимым привести его. С социологической точки зрения религия, по мнению автора, есть организующая людей система представлений об окружающем нас мире, о месте в нем человека, о правильных (праведных) и неправильных (греховных) деяниях или желаниях людей, о надлежащих путях достижения лучшего положения личности (в текущей жизни или в посмертии, для себя лично, для общины или для всех людей), система представлений, утверждающая необходимость веры в существование высших над земным человеком сил, в их земные проявления, дополненная требованием поклонения этим силам и выполнения ряда типовых для каждой конкретной религии обрядовых установлений.

Основным отличительным признаком-критерием религии от какого-либо иного учения является признание существования над человеком принципиально высших по природе своей сил. Этот критерий устанавливает четкий водораздел между религией и множеством других учений, верований или сугубо мирских представлений (например, об инопланетянах). Другим, не менее важным отличительным признаком любой религии от различных верований, суеверий и т. п. является наличие в ней именно системы представлений, а не просто набора отдельных взглядов и идей, охватывающих отдельные сферы человеческого бытия. Кратко говоря, религия есть организованная, организующая и всеохватная вера.

Итак, основными признаками религии являются:

• вера в существование высшего по отношению к земному, горнего мира;

• наличие системы представлений о мироздании в целом и месте в нем человека;

• наличие системы поклонений этому миру, системы ритуалов;

• установление правил поведения в мире, нравственных законов;

• организация деятельности по поддержанию религиозной веры, в том числе создание церкви.