Эта книга — результат пятнадцатилетнего труда Р. А. Шваллера де Любича, который он провел непосредственно в Луксорском храме. В отличие от академических египтологов, автор рассматривает древнеегипетскую архитектуру не как набор исторических артефактов, а как «застывшую в камне» философскую и биологическую систему. Основной тезис книги — «Антропокосмос»: представление о том, что Луксорский храм спроектирован по образу и подобию совершенного человеческого тела, где каждый архитектурный элемент соответствует определенному органу или биологическому центру.

Де Любич утверждает, что египтяне обладали глубочайшими познаниями в математике, гармонии и физиологии. Для него храм — это инструмент преображения сознания, где геометрия и пропорции резонируют с внутренней структурой человека. Автор вводит понятие «символического мышления», противопоставляя его современному рационализму, и доказывает, что архитектурные «ошибки» и отклонения осей в храме на самом деле являются преднамеренными и несут в себе зашифрованные метафизические смыслы.

Р. А. Шваллер де Любич — Храм в человеке: Тайны Древнего Египта

Пер. с англ. Hiram Abiff; ред. С. Ефимова. — М.: Касталия, 2025. — 160 с.

ISBN 978-5-907969-72-8.

Р. А. Шваллер де Любич — Храм в человеке - Содержание