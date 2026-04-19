Эта книга — результат пятнадцатилетнего труда Р. А. Шваллера де Любича, который он провел непосредственно в Луксорском храме. В отличие от академических египтологов, автор рассматривает древнеегипетскую архитектуру не как набор исторических артефактов, а как «застывшую в камне» философскую и биологическую систему. Основной тезис книги — «Антропокосмос»: представление о том, что Луксорский храм спроектирован по образу и подобию совершенного человеческого тела, где каждый архитектурный элемент соответствует определенному органу или биологическому центру.
Де Любич утверждает, что египтяне обладали глубочайшими познаниями в математике, гармонии и физиологии. Для него храм — это инструмент преображения сознания, где геометрия и пропорции резонируют с внутренней структурой человека. Автор вводит понятие «символического мышления», противопоставляя его современному рационализму, и доказывает, что архитектурные «ошибки» и отклонения осей в храме на самом деле являются преднамеренными и несут в себе зашифрованные метафизические смыслы.
Р. А. Шваллер де Любич — Храм в человеке: Тайны Древнего Египта
Пер. с англ. Hiram Abiff; ред. С. Ефимова. — М.: Касталия, 2025. — 160 с.
ISBN 978-5-907969-72-8.
Р. А. Шваллер де Любич — Храм в человеке - Содержание
Философия Меры и Канон (Главы 3, 8): Исследование древнеегипетской системы мер, основанной на пропорциях человеческого тела. Автор объясняет, как «канон стоящего человека» определял масштабы целых сооружений.
Архитектурная герменевтика (Главы 4, 5): Анализ осей храма. Де Любич обнаруживает, что стены ориентированы по трем различным осям, каждая из которых воплощает определенную стадию духовного развития или биологическую функцию.
Символика черепа (Глава 2): Один из самых известных разделов, где автор сопоставляет планировку святилищ Луксора со строением человеческого мозга и свода черепа, доказывая, что египтяне знали о функциях желез и нервных центров.
Египетский склад мышления (Глава 7): Попытка реконструировать интуитивно-звуковой способ восприятия мира древними египтянами, для которых иероглиф был не просто буквой, а живой энергией («Нетером»).
No comments yet. Be the first!