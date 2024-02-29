Шварц - Отсутствующий отец и его влияние на дочь

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «параллакс» обозначает видимое смещение и изменение положения объекта относительно других объектов. При этом меняется взгляд наблюдателя, направленный на объект. Слово происходит от греческого и французского слов, означающих изменение, обмен, а также включение других точек зрения. Данное исследование предлагает призму, через которую можно смотреть на отсутствие отца, оно представляет собой параллакс, фокусирующий внимание на более мрачных аспектах этого наблюдаемого явления. Истории, рассказанные на страницах этой книги, призваны пробудить чувства, освободить от оков и опустошающей депрессии, чтобы затем направить к источнику уверенности и творчества. Они иллюстрируют и очерчивают сложную карту психики. Перед нами предстаёт калейдоскоп образов, обнаруживающих как душевные расстройства, так и средства их исцеления.

Чтобы найти свой центр, дочь должна обратиться внутрь себя и исследовать историю своей жизни. Её убеждения относительно самой себя претерпевают изменения, когда она осознаёт, что целый ряд сложностей, с которыми ей приходится сталкиваться, вызваны отсутствием отца в её жизни.

Потребуется много времени, чтобы просеять и слой за слоем убрать накопившиеся за долгое время выученные реакции и желания, скрывающие истинную природу дочери. Проделав эту работу, дочь начинает чувствовать, думать, размышлять и открывать себя.

Личные и коллективные размышления позволяют увидеть раны, делая очевидными определённые модели поведения и нанесённый ущерб и тем самым позволяя дочери понять, что именно и каким образом может быть преобразовано. В центр этой книги я помещаю психологическую жизнь дочери и то влияние, которое оказал на неё отсутствующий отец на личном и коллективном уровнях. Удержание фокуса внимания на дочери — это и есть параллакс, целенаправленное смещение акцентов. Дочь — один из женских архетипов, который нуждается в тщательном изучении (Porterfield, Polette, & Baumlin, 2009, р. 4), поскольку это будет содействовать индивидуальному и коллективному исцелению. Чтобы разобраться в проблемах, вызванных отсутствием отца, дочь вспоминает, что было утрачено и разрушено. Дочь проходит сквозь череду межпоколенческих травм, потерь и отсутствий, чтобы в конечном итоге сойти с пути отца и встать на свой собственный путь.

Сьюзан Е. Шварц - Отсутствующий отец и его влияние на дочь

СПб., М.: Центр гуманитарных инициатив; Добросвет, 2024. — 364 с.

ISBN 978-5-7913-0202-1

Сьюзан Е. Шварц - Отсутствующий отец и его влияние на дочь – Содержание

Введение