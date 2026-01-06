Последняя книга знаменитого американского юнгианского аналитика Натана Шварц-Саланта ( 1938-2020) посвящена концепции психической энергии, которую автор разрабатывал с начала своей карьеры аналитика.

Впервые он представил ее как выпускную работу в Институте Юнга в Цюрихе, выполненную под руководством Марии-Луизы фон Франц в 1966 году. Уже тогда фон Франц оценила ее как самый выдающийся вклад в аналитическую психологию после Юнга. В книге •Парадокс порядка-беспорядка • Шварц-Салант предлагает стройную научную теорию психической энергии и ее применение в клинической и социально-культурной практике.

Натан Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка: Понимание скрытой стороны изменений самости и общества

Натан Шварц-Салант; Пер. с англ. Н.А. Кочинян, Е.А. Гришиной; под общ. ред. Е.А. Гришиной.

М.: Академический проект, 2022. - 228 с.

(Психологические технологии)

ISBN 978-5-8291-3954-4

Натан Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка: Понимание скрытой стороны изменений самости и общества - Содержание

Благодарности (Пер. Н.А. Кочинян)

Предисловие к русскому изданию (Пер. Е.А. Гришиной)

Введение: Открытие парадокса порядка-беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава I. Первоначальная форма закона сохранения энергии (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава II. Научное представление о сохранении энергии (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава III. Попытки применения принципа сохранения энергии в психотерапии (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава IV. Психотерапия и ранняя форма принципа сохранения энергии (Пер. Н.А. Кочинян) Райхианская психотерапия и оргономия Индивидуальная психология Альфреда Адлера Гештальт-терапия Экзистенциальная психотерапия Фрейдовский психоанализ Аналитическая психология

Глава V. Мифологические формы парадокса порядка-беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян) ППБ в мифах творения Парадокс порядка-беспорядка в героических мифах

Глава VI. Взаимодействие порядка и беспорядка в алхимии и в «И цзин» (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава VII. Взаимодействие порядка и беспорядка в повседневной жизни (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава VIII. Пути сотворенного беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)

Глава IX. Примеры парадокса порядка-беспорядка из клинической практики (Пер. Н.А. Кочинян) Пример первый: Конрад Пример второй: Джордж Пример третий: Клэр Пример четвертый: Алиса Пример пятый: Джейкоб Пример шестой: Бэт и Нино Пример седьмой: Джоан

Глава X. Теория психической энергии (Пер. Н.А. Кочинян) Приложение. Извлечение психической информации (Пер. Н.А. Кочинян)



Приложение к русскому изданию

От научных редакторов

Памяти Натана (М. Стайн) (Пер. Е.А. Гришиной)

Памяти Натана Шварц-Саланта (Дж. Биби) (Пер. Е.А. Гришиной)

Натан Шварц-Салант (С. Раевский)

Общаясь с гением: из переписки с Натаном Шварц-Салантом и Лидией Салант (В. Калиненко)

Примечания (Пер. Н.А. Кочинян)

Литература