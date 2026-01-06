Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка
Последняя книга знаменитого американского юнгианского аналитика Натана Шварц-Саланта ( 1938-2020) посвящена концепции психической энергии, которую автор разрабатывал с начала своей карьеры аналитика.
Впервые он представил ее как выпускную работу в Институте Юнга в Цюрихе, выполненную под руководством Марии-Луизы фон Франц в 1966 году. Уже тогда фон Франц оценила ее как самый выдающийся вклад в аналитическую психологию после Юнга. В книге •Парадокс порядка-беспорядка • Шварц-Салант предлагает стройную научную теорию психической энергии и ее применение в клинической и социально-культурной практике.
Натан Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка: Понимание скрытой стороны изменений самости и общества
Натан Шварц-Салант; Пер. с англ. Н.А. Кочинян, Е.А. Гришиной; под общ. ред. Е.А. Гришиной.
М.: Академический проект, 2022. - 228 с.
(Психологические технологии)
ISBN 978-5-8291-3954-4
Натан Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка: Понимание скрытой стороны изменений самости и общества - Содержание
Благодарности (Пер. Н.А. Кочинян)
Предисловие к русскому изданию (Пер. Е.А. Гришиной)
Введение: Открытие парадокса порядка-беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава I. Первоначальная форма закона сохранения энергии (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава II. Научное представление о сохранении энергии (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава III. Попытки применения принципа сохранения энергии в психотерапии (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава IV. Психотерапия и ранняя форма принципа сохранения энергии (Пер. Н.А. Кочинян)
Райхианская психотерапия и оргономия
Индивидуальная психология Альфреда Адлера
Гештальт-терапия
Экзистенциальная психотерапия
Фрейдовский психоанализ
Аналитическая психология
Глава V. Мифологические формы парадокса порядка-беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)
ППБ в мифах творения
Парадокс порядка-беспорядка в героических мифах
Глава VI. Взаимодействие порядка и беспорядка в алхимии и в «И цзин» (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава VII. Взаимодействие порядка и беспорядка в повседневной жизни (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава VIII. Пути сотворенного беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)
Глава IX. Примеры парадокса порядка-беспорядка из клинической практики (Пер. Н.А. Кочинян)
Пример первый: Конрад
Пример второй: Джордж
Пример третий: Клэр
Пример четвертый: Алиса
Пример пятый: Джейкоб
Пример шестой: Бэт и Нино
Пример седьмой: Джоан
Глава X. Теория психической энергии (Пер. Н.А. Кочинян)
Приложение. Извлечение психической информации (Пер. Н.А. Кочинян)
Приложение к русскому изданию
От научных редакторов
Памяти Натана (М. Стайн) (Пер. Е.А. Гришиной)
Памяти Натана Шварц-Саланта (Дж. Биби) (Пер. Е.А. Гришиной)
Натан Шварц-Салант (С. Раевский)
Общаясь с гением: из переписки с Натаном Шварц-Салантом и Лидией Салант (В. Калиненко)
Примечания (Пер. Н.А. Кочинян)
Литература
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