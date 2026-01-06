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Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка

Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology
Series Психологические технологии (35 books)

Последняя книга знаменитого американского юнгианского аналитика Натана Шварц-Саланта ( 1938-2020) посвящена концепции психической энергии, которую автор разрабатывал с начала своей карьеры аналитика.

Впервые он представил ее как выпускную работу в Институте Юнга в Цюрихе, выполненную под руководством Марии-Луизы фон Франц в 1966 году. Уже тогда фон Франц оценила ее как самый выдающийся вклад в аналитическую психологию после Юнга. В книге •Парадокс порядка-беспорядка • Шварц-Салант предлагает стройную научную теорию психической энергии и ее применение в клинической и социально-культурной практике.

Натан Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка: Понимание скрытой стороны изменений самости и общества

Натан Шварц-Салант; Пер. с англ. Н.А. Кочинян, Е.А. Гришиной; под общ. ред. Е.А. Гришиной.

М.: Академический проект, 2022. - 228 с.

(Психологические технологии)

ISBN 978-5-8291-3954-4

Натан Шварц-Салант - Парадокс порядка-беспорядка: Понимание скрытой стороны изменений самости и общества - Содержание

Благодарности (Пер. Н.А. Кочинян)

Предисловие к русскому изданию (Пер. Е.А. Гришиной)

  • Введение: Открытие парадокса порядка-беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава I. Первоначальная форма закона сохранения энергии (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава II. Научное представление о сохранении энергии (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава III. Попытки применения принципа сохранения энергии в психотерапии (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава IV. Психотерапия и ранняя форма принципа сохранения энергии (Пер. Н.А. Кочинян)

    • Райхианская психотерапия и оргономия

    • Индивидуальная психология Альфреда Адлера

    • Гештальт-терапия

    • Экзистенциальная психотерапия

    • Фрейдовский психоанализ

    • Аналитическая психология

  • Глава V. Мифологические формы парадокса порядка-беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)

    • ППБ в мифах творения

    • Парадокс порядка-беспорядка в героических мифах

  • Глава VI. Взаимодействие порядка и беспорядка в алхимии и в «И цзин» (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава VII. Взаимодействие порядка и беспорядка в повседневной жизни (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава VIII. Пути сотворенного беспорядка (Пер. Н.А. Кочинян)

  • Глава IX. Примеры парадокса порядка-беспорядка из клинической практики (Пер. Н.А. Кочинян)

    • Пример первый: Конрад

    • Пример второй: Джордж

    • Пример третий: Клэр

    • Пример четвертый: Алиса

    • Пример пятый: Джейкоб

    • Пример шестой: Бэт и Нино

    • Пример седьмой: Джоан

  • Глава X. Теория психической энергии (Пер. Н.А. Кочинян)

    • Приложение. Извлечение психической информации (Пер. Н.А. Кочинян)

Приложение к русскому изданию

  • От научных редакторов

  • Памяти Натана (М. Стайн) (Пер. Е.А. Гришиной)

  • Памяти Натана Шварц-Саланта (Дж. Биби) (Пер. Е.А. Гришиной)

  • Натан Шварц-Салант (С. Раевский)

  • Общаясь с гением: из переписки с Натаном Шварц-Салантом и Лидией Салант (В. Калиненко)

Примечания (Пер. Н.А. Кочинян)

Литература

Views 292
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Added 06.01.2026
Author esxatos
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