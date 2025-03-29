Кристиан Шварц - Три цвета служения - Тринитарный подход к выявлению и применению духовных даров

Мне не хотелось бы давать беспочвенные надежды и гарантии, однако кое-что я всё же могу вам пообещать — с тем условием, что вы будете не просто читать, но и применять прочитанное на практике. Наше исследование, проведённое в более чем 7000 церквей из 50 стран, доказывает, что на какие-то вещи всё-таки можно рассчитывать и причём вполне реально:

Станете ли вы счастливее, прочитав эту книгу до конца? Скорее всего, нет. Станет ли ваше служение более эффективным, если вы прочтёте следующие главы? Нет, этого ожидать не стоит. Начнётся ли у вас в церкви новая волна роста, если ваши лидеры изучат это пособие? К сожалению, рассчитывать на это нет никаких оснований.

Существует великое множество книг и пособий, посвящённых развитию духовных даров, и многие из них просто замечательные. Так чем же уникальна эта книга? Что в ней такого, чего нет во всех остальных?

1. В этой книге процесс распознавания и применения даров тесно связан с тремя измерениями Божьей природы, для обозначения которых я выбрал три цвета: зелёный, синий и красный (этим и объясняется название книги). В то время как большинство пособий делает упор лишь на одно или два измерения природы триединого Бога, книга «Три цвета служения» стремится связать воедино все три её аспекта. Такой подход радикально изменил мышление многих верующих. Поэтому я написал о нём небольшую пояснительную книжечку под названием «Трёхцветное искусство познания Бога». Главной и самой важной задачей книги «Три цвета служения» я считаю практическое применение этого богословского понятия. Поэтому мне хотелось бы предложить, чтобы перед тем, как приступать к распознаванию личных духовных даров, вы сначала попробовали определить своё нынешнее положение относительно этих трёх аспектов.

2. Мы вложили много сил в то, чтобы разработанный тест для определения духовных даров соответствовал общепринятым научным стандартам (надёжность, обоснованность, объективность). Пожалуй, большинству христиан всё равно, является тест научно обоснованным или любительским, «домашнего приготовления». Однако поскольку в течение многих лет мы и сами работали с этими «домашними» версиями (потому что ничего другого просто не было), теперь у нас есть возможность сравнить эти два подхода. Научно обоснованный процесс определения даров даёт куда более точные результаты.

3. Эта книга посвящена одному из восьми «кирпичиков» Естественного роста общины (ЕРО). Однако поскольку все восемь компонентов тесно взаимосвязаны между собой, то после успешного применения «служения, основанного на дарах», вы можете применять те же самые принципы к остальным семи аспектам. Все книги ЕРО направлены на высвобождение «автоматических механизмов роста, посредством которых Бог Сам взращивает Свою церковь». Поэтому я особенно тщательно слежу за тем, чтобы в этих книгах не было никаких технократических, манипулятивных приёмов или советов, нацеленных на имитацию той или иной церковной модели. Мне хочется учить только тем принципам, с помощью которых Бог Сам растит и развивает Свою церковь по всему миру.

2020-09-08