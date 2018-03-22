Мартин Лютер - Введение в жизнь и труды - Ганс Шварц

Личность великого реформатора Мартина Лютера, его жизнь и труды и сегодня вызывают живой интерес благодаря его бурной деятельности и страстной мысли, поэтому нет недостатка в работах, описывающих и оценивающих его жизнь. Труды Лютера изданы в более, чем ста томах критического издания, но несмотря на это, попытка описать учение Лютера целиком — все еще весьма трудное и рискованное предприятие.

К тому же, как свидетельствует лютеровский ежегодник с подробнейшей библиографией, каждый год выходят сотни работ, посвященных отдельным аспектам его учения. Неудивительно, что даже специалисты-лютероведы не отваживаются браться за подробное описание всего его наследия. Фундаментальным работам исследователя из Эрлангера Пауля Альтхауса «Теология Мартина Лютера» (Гютерслох, 1962) и «Этика Мартина Лютера» (Гютерслох, 1965) уже почти 30 лет, а очень достойное исследование Берн-харда Лозе «Теология Лютера» (Геттинген, 1995) практически не касается этики.

Ганс Шварц. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды

Пер. с нем. (Серия «История Церкви»). — М.: Издательство ББИ, 2014. — xii + 244 с.

ISBN 978-5-89647-250-6

Эта книга не призвана заменить или исправить труды всей жизни Пауля Альтхауса, Бернхарда Лозе или других исследователей, скорее она дает общее представление о жизни и учении Лютера. Начинается она с краткой биографии Лютера, дающей возможность узнать о важнейших этапах его жизни, а затем следует непосредственное описание сути его учения. Благодаря множеству адаптированных к современному языку прямых цитат из трудов Лютера читатель может сам познакомиться с особенностями его аргументации.

В качестве пояснения к тексту, всем главам предшествуют иллюстрации с картинами мастеров эпохи Реформации. Поняв основные положения Лютера, без труда можно проследить их связь с областями, оставшимися за рамками данного исследования.

Для полномасштабного исследования богословия и этики Лютера нужно было бы еще о многом написать, однако для нас была важна суть его мыслей, их сердцевина, которая позволит в какой-то мере ощутить исходящее от личности Лютера вдохновение и то, к чему он в конце концов пришел: возвращение живой и крепкой веры в Бога.

Я вновь благодарю Хильдегард Ферме за тщательную доработку рукописи и активную помощь в размышлениях на разных стадиях работы.

Ганс Шварц, Регенсбург

Ганс Шварц - Мартин Лютер - Введение в жизнь и труды Введение

Мартин Лютер так изменил западное христианство, как не удавалось никому ни до, ни после него. В результате его деятельности Западная церковь разделилась на приверженцев старой веры и последователей Реформации. Однако было бы искажением фактов обвинять Лютера в одном из крупнейших церковных расколов в истории, так как отделение последователей Реформации произошло по инициативе римской стороны.

Кроме того, западное христианство к тому времени уже давно трещало по швам. После выступлений Джона Уиклифа (ок. 1320— 1384) в Англии и Яна Гуса (ок. 1368-1415) в Богемии все громче стала раздаваться критика жесткой централизации церкви. В век Реформации произошла регионализация церкви, которая в Восточной церкви всегда была само собой разумеющейся. В ней до сих пор существует лишь преимущество чести патриарха Константинопольского, которое не подразумевает права на особую власть. Все же Лютера можно было бы упрекнуть в том, что он разрушил единство учения церкви.

Однако и это уже давно было свершившимся фактом из-за раскола между Восточной и Западной церквами, окончательно произошедшего 16 июля 1054 года, когда папа Лев IX отлучил Греческую церковь, и последующего долгого самостоятельного догматического развития Западной церкви. Можно было бы даже поставить Лютеру в заслугу то, что он вновь обратился к учению древней церкви и отверг самостоятельное развитие учения и догматов Западной церкви, так как они противоречили его пониманию основных идей Библии.

Тем не менее, гораздо важнее этих апологетических рассуждений является оказанное Лютером позитивное влияние. С одной стороны, он говорил о своей духовной близости Яну Гусу, а с другой стороны, спорил с Генрихом VIII (1491-1547), английским королем (1509-1547), стремившимся сделать Церковь Англии независимой от Рима. Нельзя не отметить и зачительное влияние Лютера на швейцарских реформаторов Ульриха Цвингли (1484-1531) и Жана Кальвина (1509-1564). Как ясно видно из «Застольных бесед» Лютера, оба они в своем богословии стремились быть к нему как можно ближе.

Идеи Лютера затронули даже левое крыло Реформации, от Каспара Швенкфельда (1489-1561) до Бальтазара Губмайера (ок. 1485-1528). Решающим для Реформации стал тот факт, что даже сами католики, хоть и не приняли идей, которые считали реформаторскими, смогли сбросить ненужный балласт и вновь обратиться к истинной сути христианской веры. Об этом ясно свидетельствует Тридентский собор (1545-1563). Не случайно на этом соборе гораздо большее внимание было уделено учению об оправдании. Без богословского наследия Лютера это было бы совершенно невозможно.

Фигура Лютера играет настолько важную роль для западного христианства, что полезно будет не раз вспомнить о важнейших этапах его жизни и деятельности, а также центральных элементах его учения. Конечно, нас отделяют от Лютера 500 лет, за которые в мировой истории и в истории духа произошли значительные изменения. Иногда говорят, что Лютер стоял у истоков Нового времени, однако нельзя забывать о том, что он жил до эпохи Просвещения, и наш современный, управляемый компьютерами мир вызвал бы у него лишь удивление, если не полное непонимание.

Даже сам главный вопрос всей его жизни, который сначала привел его в монастырь, а потом подтолкнул к Реформации: «Как обрести милость Божью?» — кажется сегодня странным и устаревшим. В те времена этот вопрос был крайне актуальным, так как продолжительность жизни была очень мала, и далеко не все доживали до зрелого возраста. Лютер познал это на собственном горьком опыте. Двое из шести его детей, рожденных в браке с Катариной фон Бора, умерли, не успев повзрослеть.

К самому Лютеру судьба была более благосклонна. Он умер в возрасте 62 лет, однако к этому времени он был старым и дряхлым, а его тело было истощено, различные болезни оставили на нем свой отпечаток. Неудивительно, что раз в те времена люди немногое могли получить в земной жизни, они стремились хотя бы обеспечить себе жизнь на том свете. Поэтому они нуждались в милостивом Боге, который не отвергнет, а примет их в лучшем мире после короткой жизни в земной юдоли.

Задавшись вопросом о милостивом Боге, Лютер выразил чаяние практически каждого средневекового человека. Для нас, жителей привилегированного Запада, земная жизнь открывает множество возможностей. Процент детской смертности упал до однозначных чисел, современная медицина дает относительную надежду избегнуть боли и болезней, а с выходом на пенсию у многих начинается активная и интересная жизнь. Здесь мы, конечно, приводим лишь ориентировочные данные и не принимаем во внимание так называемые страны третьего мира, жизнь в которых гораздо ближе к жизни времен Лютера, чем к жизни в благополучных странах западной цивилизации. Кроме того, нельзя забывать о том, что часто скрывается за сверкающим фасадом нашей жизни.