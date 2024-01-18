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Швейцер - Путь Ра через Дуат

Швейцер - Путь Ра через Дуат
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Около 1500 года до н.э. древние египтянине описали свое видение загробного мира, «Амдуат», которое относится ныне к числу величайших достижений человечества. В Египте его влияние продолжалось более тысячелетия: оно послужило прообразом для целого литературного жанра, известного сегодня как «Книги Загробной Жизни» или «Книги Загробного Мира», традиция которых сохранилась вплоть до греко-римской эпохи. Ученые считают, что «Амдуат» даже оставила свой следв некоторых гностических текстах, в герметических трактатах и в раннехристианских видениях потустороннего мира.

Поскольку египетское искусство и литература обычно оставались анонимны, имя автора «Амдуат» навсегда утеряно. Но даже спустя тысячи лет его работа по-прежнему говорит с нами. Ведь это своего рода «мультимедийная» презентация, использующая как текст, так и иллюстрации для описания подземного, загробного царства. Однако нам пришлось заново учиться прочтению этого сакрального послания. Чтобы осознать, какое сокровище было им доверено, египтологам потребовалось множество поколений. В отношении «Амдуат» некоторые весьма уважаемые ученые долгое время выражали свое презрение по поводу всех этих «фантазий, сочиненных в гротескном колдовском котле жреческих колдунов».

Однако другие первопроходцы, такие как Жан-Франсуа Шамriольон, а позднее Гастон Масперо и Игорь Пьянков, осознали ценность «Книг Загробного Мира» и предприняли первые попытки расшифровать их. С тех пор исследования текстов и изображений достигли огромного прогресса, привлекая внимание великих умов далеко за пределами египтологии. В частности, большой интерес к ним проявили современные психологи, поскольку тот же «Амдуат» предлагает материал, сравнимый с тем, что можно найти в снах, особенно с его размышлениями о феномене возрождения, который касается не только Бога Солнца и мертвых, но и души живого человека.

Доктор Андреас Швейцер предпринял наиболее успешную на сегодняшний день попытку психологической расшифровки «Амдуат». В его трактовке древнеегипетские источники оживают, говорят с нами, и совершенно не кажутся чуждыми современному образу мышления.

Андреас Швейцер - Путь Ра через Дуат - Толкование древнееrипетской Амдуат

под редакцией ДэвидаЛортона, предисловие Эрика Хорнунга

Касталия. 2022. - 198 стр.

ISBN 978-5-521-18582-5

Андреас Швейцер - Путь Ра через Дуат - Толкование древнееrипетской Амдуат - Содержание

Вступительное слово от Эрика Хорнунга

Особые благодарности

Примечание редакции

  • Погружение во Тьму

    • Амдуат — Книга из Тайной Комнаты

    • Значение названия Амдуат

  • Час Первый: ликование павиан. Вступая в контакт с душой животного

  • Час Второй: Плодородный край Вернее. Первая встреча с Психической Целостностью: созидание и разрушение

  • Час Третий: Гребля по водам Осириса. Переживание любви через мир психических образов

  • Час Четвертый: Змеиная земля Сокара. Темная ночь Души

  • Час Пятый: Тайна пещеры Сокара. Регенеративная сила депрессии

  • Час Шестой: Труп Ра и Возрождение Света. Воссоединение противоположностей

  • Час Седьмой: Апоп, Враг Солнца. Неустойчивое равновесие Нового

  • Час Восьмой: Обеспечение одеждой. Религиозное обновление

  • Час Девятый: Команда Ра. Проявление Нового

  • Час Десятый: Телохранители Ра. Готовы к борьбе за все Новое

  • Час Одиннадцатый: Обновление Времени. Религиозное измерение Времени и новое Сознание

  • Час Двенадцатый: Конец первобытной Тьмы. Долгожданное Рождение

  • Заключение: Пять Этапов Обновления

    • Первый этап: Райские видения

    • Второй этап: Целительное свойство Тьмы

    • Третий этап: Примирение противоположностей

    • Четвертая стадия: Реализация Нового

    • Пятая ступень: Печаль и радость при возрождении Ра

  • Хронология

Глоссарий

Библиография

Views 699
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2024
Author brat christifid
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5.0/5 (5)

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