Швейцер - Путь Ра через Дуат

Около 1500 года до н.э. древние египтянине описали свое видение загробного мира, «Амдуат», которое относится ныне к числу величайших достижений человечества. В Египте его влияние продолжалось более тысячелетия: оно послужило прообразом для целого литературного жанра, известного сегодня как «Книги Загробной Жизни» или «Книги Загробного Мира», традиция которых сохранилась вплоть до греко-римской эпохи. Ученые считают, что «Амдуат» даже оставила свой следв некоторых гностических текстах, в герметических трактатах и в раннехристианских видениях потустороннего мира.

Поскольку египетское искусство и литература обычно оставались анонимны, имя автора «Амдуат» навсегда утеряно. Но даже спустя тысячи лет его работа по-прежнему говорит с нами. Ведь это своего рода «мультимедийная» презентация, использующая как текст, так и иллюстрации для описания подземного, загробного царства. Однако нам пришлось заново учиться прочтению этого сакрального послания. Чтобы осознать, какое сокровище было им доверено, египтологам потребовалось множество поколений. В отношении «Амдуат» некоторые весьма уважаемые ученые долгое время выражали свое презрение по поводу всех этих «фантазий, сочиненных в гротескном колдовском котле жреческих колдунов».

Однако другие первопроходцы, такие как Жан-Франсуа Шамriольон, а позднее Гастон Масперо и Игорь Пьянков, осознали ценность «Книг Загробного Мира» и предприняли первые попытки расшифровать их. С тех пор исследования текстов и изображений достигли огромного прогресса, привлекая внимание великих умов далеко за пределами египтологии. В частности, большой интерес к ним проявили современные психологи, поскольку тот же «Амдуат» предлагает материал, сравнимый с тем, что можно найти в снах, особенно с его размышлениями о феномене возрождения, который касается не только Бога Солнца и мертвых, но и души живого человека.

Доктор Андреас Швейцер предпринял наиболее успешную на сегодняшний день попытку психологической расшифровки «Амдуат». В его трактовке древнеегипетские источники оживают, говорят с нами, и совершенно не кажутся чуждыми современному образу мышления.

Андреас Швейцер - Путь Ра через Дуат - Толкование древнееrипетской Амдуат

под редакцией ДэвидаЛортона, предисловие Эрика Хорнунга

Касталия. 2022. - 198 стр.

ISBN 978-5-521-18582-5

Андреас Швейцер - Путь Ра через Дуат - Толкование древнееrипетской Амдуат - Содержание

Вступительное слово от Эрика Хорнунга

Особые благодарности

Примечание редакции

Погружение во Тьму Амдуат — Книга из Тайной Комнаты Значение названия Амдуат

Час Первый: ликование павиан. Вступая в контакт с душой животного

Час Второй: Плодородный край Вернее. Первая встреча с Психической Целостностью: созидание и разрушение

Час Третий: Гребля по водам Осириса. Переживание любви через мир психических образов

Час Четвертый: Змеиная земля Сокара. Темная ночь Души

Час Пятый: Тайна пещеры Сокара. Регенеративная сила депрессии

Час Шестой: Труп Ра и Возрождение Света. Воссоединение противоположностей

Час Седьмой: Апоп, Враг Солнца. Неустойчивое равновесие Нового

Час Восьмой: Обеспечение одеждой. Религиозное обновление

Час Девятый: Команда Ра. Проявление Нового

Час Десятый: Телохранители Ра. Готовы к борьбе за все Новое

Час Одиннадцатый: Обновление Времени. Религиозное измерение Времени и новое Сознание

Час Двенадцатый: Конец первобытной Тьмы. Долгожданное Рождение

Заключение: Пять Этапов Обновления Первый этап: Райские видения Второй этап: Целительное свойство Тьмы Третий этап: Примирение противоположностей Четвертая стадия: Реализация Нового Пятая ступень: Печаль и радость при возрождении Ра

Хронология

Глоссарий

Библиография