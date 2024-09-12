Швыров Александр - Легенды европейских народов

Первые христиане, следуя апостолу Павлу, почти совершенно отреклись от светской науки, находя единственное успокоение в религии. Но со II века в христианство переходят люди, жаждущие знания, не желающие коснеть в невежестве; религия к этому времени теряет уже в некоторой степени свою первобытную чистоту, и среди христиан появляются сомневающиеся, вероотступники и просто индифферентные. Тогда церковь, чтобы поддержать свой престиж, позволяет людям образованным комментировать Евангелие. С этого момента философия на вечные времена становится спутницей теологической колесницы. Науке позволяют проникать в тайны религии, освещать темные места Священного Писания, но лишь под тем условием, чтобы разум держался строго христианских принципов; для острастки же с церковной кафедры не перестают предавать науку анафеме.

Таким образом разум и наука поступили на службу религии. В служебном отношении к религии находилась наука более шести веков. За этот период Священное Писание служило отцам церкви и всем верующим единственным неисчерпаемым источником мудрости, кладезем, в котором они находили ответы на все сомнения и запросы времени. Для обыкновенного мирянина Старый и Новый Заветы в большинстве случаев были недоступны, так как переводились лишь на мертвые языки, и для таких людей составлялись на народном языке жизнеописания святых мучеников, апостолов и других угодников, которые прочитывались в церквах в известные праздники. Этим благочестивым чтением духовенство старалось поддержать в народе религиозный дух, и жития святых обыкновенно составлялись с описанием чудес.

Христианская религия, как известно, не ограничивается одними поучениями и наставлениями, заключающимися в богословских тезисах или, подобно древней языческой философии, в холодных теоретических уроках, но требует от человека практических доказательств веры. Самым характерным в христианской религии является концепция нравственного типа, совершенного существа. Тип этот — Иисус Христос, то есть Евангелие. Стараться быть безгрешным, приблизиться, так сказать, к Божеству, стремиться к нравственному совершенству — таков главный принцип христианства. Для поддержания и развития этого принципа была написана Фомой Аквинским замечательная книга — «Подражание Христу».

Швыров Александр - Легенды европейских народов

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 295 с.

Серия "Памятники литературы"ISΒΝ 978-5-534-15418-4

Швыров Александр - Легенды европейских народов - Содержание

Введение

Вечный жид

Фауст

Дон Жуан

Пан Твардовский

Тангейзер

Роберт-Дьявол

Мерлин

Роланд

Легенда о Граале

Император Фридрих

Тристан и Изольда

Зигфрид

Моряк-скиталец

Белая женщина

Робин Гуд

Легенды о Стеньке Разине

Германские легенды

Английские легенды

Заключение