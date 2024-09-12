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Швыров - Легенды европейских народов

Швыров Александр - Легенды европейских народов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
Первые христиане, следуя апостолу Павлу, почти совершенно отреклись от светской науки, находя единственное успокоение в религии. Но со II века в христианство переходят люди, жаждущие знания, не желающие коснеть в невежестве; религия к этому времени теряет уже в некоторой степени свою первобытную чистоту, и среди христиан появляются сомневающиеся, вероотступники и просто индифферентные. Тогда церковь, чтобы поддержать свой престиж, позволяет людям образованным комментировать Евангелие. С этого момента философия на вечные времена становится спутницей теологической колесницы. Науке позволяют проникать в тайны религии, освещать темные места Священного Писания, но лишь под тем условием, чтобы разум держался строго христианских принципов; для острастки же с церковной кафедры не перестают предавать науку анафеме.
Таким образом разум и наука поступили на службу религии. В служебном отношении к религии находилась наука более шести веков. За этот период Священное Писание служило отцам церкви и всем верующим единственным неисчерпаемым источником мудрости, кладезем, в котором они находили ответы на все сомнения и запросы времени. Для обыкновенного мирянина Старый и Новый Заветы в большинстве случаев были недоступны, так как переводились лишь на мертвые языки, и для таких людей составлялись на народном языке жизнеописания святых мучеников, апостолов и других угодников, которые прочитывались в церквах в известные праздники. Этим благочестивым чтением духовенство старалось поддержать в народе религиозный дух, и жития святых обыкновенно составлялись с описанием чудес.
Христианская религия, как известно, не ограничивается одними поучениями и наставлениями, заключающимися в богословских тезисах или, подобно древней языческой философии, в холодных теоретических уроках, но требует от человека практических доказательств веры. Самым характерным в христианской религии является концепция нравственного типа, совершенного существа. Тип этот — Иисус Христос, то есть Евангелие. Стараться быть безгрешным, приблизиться, так сказать, к Божеству, стремиться к нравственному совершенству — таков главный принцип христианства. Для поддержания и развития этого принципа была написана Фомой Аквинским замечательная книга — «Подражание Христу».

Швыров Александр - Легенды европейских народов

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 295 с.
Серия "Памятники литературы"ISΒΝ 978-5-534-15418-4

Швыров Александр - Легенды европейских народов - Содержание

Введение
  • Вечный жид
  • Фауст
  • Дон Жуан
  • Пан Твардовский
  • Тангейзер
  • Роберт-Дьявол
  • Мерлин
  • Роланд
  • Легенда о Граале
  • Император Фридрих
  • Тристан и Изольда
  • Зигфрид
  • Моряк-скиталец
  • Белая женщина
  • Робин Гуд
  • Легенды о Стеньке Разине
  • Германские легенды
  • Английские легенды
Заключение
Views 170
Rating 5.0 / 5
Added 12.09.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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