В этой работе Кристоф Шёнборн представляет исчерпывающий обзор учения о Христе. Автор проводит читателя через ключевые этапы формирования христологии: от ветхозаветных пророчеств и свидетельств Нового Завета до великих споров эпохи Вселенских соборов.

Особое внимание уделяется тайне Воплощения и искупительной миссии Христа. Шёнборн не просто излагает исторические факты, но и раскрывает их внутреннюю логику, показывая, как определения Никейского и Халкидонского соборов защищают реальность человеческой и божественной природы Спасителя. Это классический труд, необходимый для глубокого понимания центрального догмата христианства.

Кристоф Шёнборн - Бог послал Сына Своего - Христология

При участии Михаэля Конрада и Хуберта Филиппа Вебера

Москва, «Христианская Россия», 2003 г. 416 с.

Пер. с немецкого — Ε. Верещагин

Кристоф Шёнборн - Бог послал Сына Своего - Христология - Содержание

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: ОТЧЕТ В ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО

ВВЕДЕНИЕ. PRAEAMBULA CHRISTOLOGIAE

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ «БОГ ПОСЛАЛ СЫНА СВОЕГО»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: НИСПОСЛАНИЕ СЫНА КАК СРЕДОТОЧИЕ ХРИСТОЛОГИИ. СИМВОЛ ВЕРЫ КАК ПЛАН ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ ХРИСТОЛОГИИ

ГЛАВА I ИИСУС ХРИСТОС КАК ПРЕДВЕЧНЫЙ СЫН БОЖИЙ

ГЛАВА II ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ

ГЛАВА III ЗЕМНОЙ ПУТЬ СЫНА БОЖИЯ

ГЛАВА IV ПАСХА СЫНА БОЖИЯ

ГЛАВА V ПРОСЛАВЛЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ

ЭПИЛОГ ИИСУС — МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ