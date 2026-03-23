В этой работе Кристоф Шёнборн представляет исчерпывающий обзор учения о Христе. Автор проводит читателя через ключевые этапы формирования христологии: от ветхозаветных пророчеств и свидетельств Нового Завета до великих споров эпохи Вселенских соборов.
Особое внимание уделяется тайне Воплощения и искупительной миссии Христа. Шёнборн не просто излагает исторические факты, но и раскрывает их внутреннюю логику, показывая, как определения Никейского и Халкидонского соборов защищают реальность человеческой и божественной природы Спасителя. Это классический труд, необходимый для глубокого понимания центрального догмата христианства.
Кристоф Шёнборн - Бог послал Сына Своего - Христология
При участии Михаэля Конрада и Хуберта Филиппа Вебера
Москва, «Христианская Россия», 2003 г. 416 с.
Пер. с немецкого — Ε. Верещагин
СОДЕРЖАНИЕ
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: ОТЧЕТ В ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО
ВВЕДЕНИЕ. PRAEAMBULA CHRISTOLOGIAE
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ «БОГ ПОСЛАЛ СЫНА СВОЕГО»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: НИСПОСЛАНИЕ СЫНА КАК СРЕДОТОЧИЕ ХРИСТОЛОГИИ. СИМВОЛ ВЕРЫ КАК ПЛАН ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ ХРИСТОЛОГИИ
ГЛАВА I ИИСУС ХРИСТОС КАК ПРЕДВЕЧНЫЙ СЫН БОЖИЙ
ГЛАВА II ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ
ГЛАВА III ЗЕМНОЙ ПУТЬ СЫНА БОЖИЯ
ГЛАВА IV ПАСХА СЫНА БОЖИЯ
ГЛАВА V ПРОСЛАВЛЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ
ЭПИЛОГ ИИСУС — МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
БИБЛИОГРАФИЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
