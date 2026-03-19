Монастыри - жизненное пространство монахов. Это своеобразные мини-государства, отрекшиеся от мира, это области непрестанной хвалы Господу, тишины, аскезы и смирения. Жизнь в них протекала в непрерывном подчинении строгому уставу, и монастырская архитектура стаю наглядным отражением этого порядка. Благодаря обширным земельным угодьям - основе их благополучия и процветания в эпоху хозяйств, ориентированных не только на пополнение собственных запасов, но и на рынок, монастыри смогли со временем приобрести небывалый авторитет и могущество.
История Европы немыслима без монастырей. В Средние века, да и на протяжении нового времени они всегда являлись важнейшими очагами культуры, а в период раннего Средневековья - даже пионерами в деле распространения сплава античных и варварских традиций к северу от Аши. Монастыри и монашество способствовали скорейшему принятию христианства, которое за короткие сроки превратилось в основу культуры западноевропейского Средневековья.
Бернард Шюц - Европейские монастыри. Средние века — Ренессанс. Искусство и история
(Шедевры архитектуры)
Издательство «Белый город», 2004. - 492 с.
ISBN 5-7793-0811-х
Бернард Шюц - Европейские монастыри. Средние века — Ренессанс. Искусство и история - Содержание
Предисловие
Средневековое монашество
Раннее время
Монастыри в эпоху Каролингов
Великие монашеские движения Средневековья и их зодчество
Монастыри Нового времени
I Иберийский полуостров
II Франция
III Великобритания
IV Центральная Европа
V Италия
Приложение
Глоссарий
Библиография
Планы монастырей
Список иллюстраций
Список источников иллюстративного материала
