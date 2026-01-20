«Надень шапку», «Делай уроки», «Не дружи с ним». Пока дети маленькие, родители принимают за них сотни решений ежедневно. Но однажды родительский контроль неизбежно ослабнет, и ребенок окажется один на один с огромным миром. Будет ли он готов сказать твердое «нет» дурной компании или выбрать верный путь в карьере, когда мамы не будет рядом?

Линда Сибли в книге «Семь раз отмерь, один раз отрежь» предлагает перестать воспитывать просто послушных исполнителей и начать растить мудрых лидеров собственной жизни. Автор делится проверенной методикой передачи ответственности: от тотальной опеки к доверительному партнерству.

Вы узнаете, как научить ребенка видеть альтернативы, взвешивать риски и, что самое важное, нести ответственность за последствия своего выбора. Это практическое пособие поможет родителям побороть страх «отпустить поводья» и даст инструменты, чтобы научить детей думать, прежде чем действовать. Идеальное чтение для тех, кто хочет быть уверенным в будущем своих детей.

Линда Сибли – Семь раз отмерь, один раз отрежь - Как научить ребенка принимать самостоятельные решения

Пер. с англ. - Москва: «Триада», 2005. - 192 с., ил — (Дружная семья).

ISBN 5-86181-341-8

Линда Сибли – Семь раз отмерь, один раз отрежь – Содержание

Вступление