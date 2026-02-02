Сидаш - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков - Часть 2

Вторая часть масштабного курса лекций Т. Г. Сидаша посвящена детальному разбору одного из величайших текстов человечества — диалога Платона «Государство» (Полития). Автор подходит к античному наследию необычным путем: через сопоставление с ветхозаветной профетической традицией и юридическим монументализмом законов Моисея. Это позволяет увидеть в платоновских построениях не просто умозрительную утопию, а живую религиозно-политическую мысль, созвучную поискам древних пророков.

Книга исследует «платоно-пифагорейское» основание идеального полиса, анализируя не только явные тексты, но и скрытые пласты «неразглашаемых учений» Академии. Сидаш подробно разбирает психологическую структуру государства: три начала души, соответствующие трем типам людей и трем стратам общества, а также четыре классические добродетели. Особое внимание уделено динамике деградации государств — от тимократии до тирании — и образу «тиранического человека» как антипода истинного философа.

Важнейшей частью труда является сравнительный анализ фигур Пророка и Философа. Сидаш находит глубокие параллели между эсхатологическими ожиданиями еврейских пророков и платоновским учением о «правильном государстве» и «эсхатологическом царе», предлагая читателю синтетический взгляд на истоки европейской политической теологии.

Т. Г. Сидаш — Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве

Часть вторая. Правильное государство Платона

СПб.: «Квадривиум»; Саратов: «Амирит», 2026. — 296 с.

ISBN 978-5-00279-045-6

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