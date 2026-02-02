Сидаш - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков - Часть 2
Вторая часть масштабного курса лекций Т. Г. Сидаша посвящена детальному разбору одного из величайших текстов человечества — диалога Платона «Государство» (Полития). Автор подходит к античному наследию необычным путем: через сопоставление с ветхозаветной профетической традицией и юридическим монументализмом законов Моисея. Это позволяет увидеть в платоновских построениях не просто умозрительную утопию, а живую религиозно-политическую мысль, созвучную поискам древних пророков.
Книга исследует «платоно-пифагорейское» основание идеального полиса, анализируя не только явные тексты, но и скрытые пласты «неразглашаемых учений» Академии. Сидаш подробно разбирает психологическую структуру государства: три начала души, соответствующие трем типам людей и трем стратам общества, а также четыре классические добродетели. Особое внимание уделено динамике деградации государств — от тимократии до тирании — и образу «тиранического человека» как антипода истинного философа.
Важнейшей частью труда является сравнительный анализ фигур Пророка и Философа. Сидаш находит глубокие параллели между эсхатологическими ожиданиями еврейских пророков и платоновским учением о «правильном государстве» и «эсхатологическом царе», предлагая читателю синтетический взгляд на истоки европейской политической теологии.
Т. Г. Сидаш — Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве
Часть вторая. Правильное государство Платона
СПб.: «Квадривиум»; Саратов: «Амирит», 2026. — 296 с.
ISBN 978-5-00279-045-6
Краткий план чтений
Чтение 1-2: Введение в политическую психологию. Три начала души и три страты государства. Четыре порочных вида устройства: от тимократии до тирании.
Чтение 3: О Стражах. Воспитание, нестяжание и специфика семейных отношений внутри сословия воинов.
Чтение 4: Правители и философы. Психологический тип философа, гибель философской природы в дурном обществе и истинная диалектика.
Чтение 5: Онтогносеология и метаистория. Сказание об Атлантиде, вырождение государства и жизнь после смерти (рассказ Эра).
Чтение 7: Пророки и философы. Пророческое обличение и сократическое требование справедливости. Мессия и эсхатологический царь Платона.
Чтение 8-9: Итоги. Связь платонизма с пифагорейством и финальные выводы о структуре бытия и познания.
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