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Сидаш - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков - Часть 2

Сидаш - Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков - Часть 2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series HELLENICA (20 books)

Вторая часть масштабного курса лекций Т. Г. Сидаша посвящена детальному разбору одного из величайших текстов человечества — диалога Платона «Государство» (Полития). Автор подходит к античному наследию необычным путем: через сопоставление с ветхозаветной профетической традицией и юридическим монументализмом законов Моисея. Это позволяет увидеть в платоновских построениях не просто умозрительную утопию, а живую религиозно-политическую мысль, созвучную поискам древних пророков.

Книга исследует «платоно-пифагорейское» основание идеального полиса, анализируя не только явные тексты, но и скрытые пласты «неразглашаемых учений» Академии. Сидаш подробно разбирает психологическую структуру государства: три начала души, соответствующие трем типам людей и трем стратам общества, а также четыре классические добродетели. Особое внимание уделено динамике деградации государств — от тимократии до тирании — и образу «тиранического человека» как антипода истинного философа.

Важнейшей частью труда является сравнительный анализ фигур Пророка и Философа. Сидаш находит глубокие параллели между эсхатологическими ожиданиями еврейских пророков и платоновским учением о «правильном государстве» и «эсхатологическом царе», предлагая читателю синтетический взгляд на истоки европейской политической теологии.

Т. Г. Сидаш — Чтения о религиозно-политических взглядах ветхозаветных пророков и платоно-пифагорейском государстве

Часть вторая. Правильное государство Платона
СПб.: «Квадривиум»; Саратов: «Амирит», 2026. — 296 с.
ISBN 978-5-00279-045-6

Краткий план чтений

  • Чтение 1-2: Введение в политическую психологию. Три начала души и три страты государства. Четыре порочных вида устройства: от тимократии до тирании.

  • Чтение 3: О Стражах. Воспитание, нестяжание и специфика семейных отношений внутри сословия воинов.

  • Чтение 4: Правители и философы. Психологический тип философа, гибель философской природы в дурном обществе и истинная диалектика.

  • Чтение 5: Онтогносеология и метаистория. Сказание об Атлантиде, вырождение государства и жизнь после смерти (рассказ Эра).

  • Чтение 7: Пророки и философы. Пророческое обличение и сократическое требование справедливости. Мессия и эсхатологический царь Платона.

  • Чтение 8-9: Итоги. Связь платонизма с пифагорейством и финальные выводы о структуре бытия и познания.

Views 367
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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