Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Книга А. И. Сидорова «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества» посвящена исследованию духовных истоков аскетической традиции раннего христианства и формированию монашеского движения в первые века существования Церкви.

Автор рассматривает развитие аскетических практик как особую форму духовного опыта, возникшую в контексте стремления христиан к более глубокому и радикальному следованию евангельскому идеалу. В книге анализируются духовное наследие египетских и сирийских отцов пустыни, становление общежительного и отшельнического монашества, а также влияние аскетической традиции на богословие и церковную жизнь.

Исследование раскрывает:

  • духовные основания древнехристианского аскетизма;

  • возникновение монашества в Египте и на Востоке;

  • роль отцов пустыни в формировании духовной традиции;

  • развитие ранней монашеской литературы и наставлений.

Книга представляет собой научное патристическое исследование и будет интересна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто изучает духовное наследие раннего христианства.

Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества

«Православный паломник», 1998

Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества - Содержангие

Предисловие автора

Часть первая Древнехристианский аскетизм

  • Пролог - Дохристианский аскетизм

  • Глава I - «Новозаветный аскетизм»

  • Глава II - Древнехристианский аскетизм II-III вв

  • Часть вторая Возникновение монашества

  • Глава I - Монашество на христианском Востоке в IV— начале V вв

  • Глава II - Западная аскетическая традиция и влияние на нее восточного монашества (IV — начало V вв.)

  • Глава III - Расцвет аскетического богословия и монашества на христианском Западе во второй половине IV — первой половине VI вв

Заключение

Библиография

П. С. Казанский - Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках (Приложение)

  • Различие в образе жизни монахов

  • Условия поступления в иночество

  • Одежда иноков

  • Жилища иноков

  • Занятия иноков

    • а) Молитва

    • Вечери любви

    • Собрания

  • Рукоделие иноков

  • Пища иноков

  • Гостеприимство

  • Болезнь и смерть иноков

  • Положение монашества в Римской империи

