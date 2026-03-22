Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества

Книга А. И. Сидорова «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества» посвящена исследованию духовных истоков аскетической традиции раннего христианства и формированию монашеского движения в первые века существования Церкви.

Автор рассматривает развитие аскетических практик как особую форму духовного опыта, возникшую в контексте стремления христиан к более глубокому и радикальному следованию евангельскому идеалу. В книге анализируются духовное наследие египетских и сирийских отцов пустыни, становление общежительного и отшельнического монашества, а также влияние аскетической традиции на богословие и церковную жизнь.

Исследование раскрывает:

духовные основания древнехристианского аскетизма;

возникновение монашества в Египте и на Востоке;

роль отцов пустыни в формировании духовной традиции;

развитие ранней монашеской литературы и наставлений.

Книга представляет собой научное патристическое исследование и будет интересна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто изучает духовное наследие раннего христианства.

Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества

«Православный паломник», 1998

Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества - Содержангие

Предисловие автора

Часть первая Древнехристианский аскетизм

Пролог - Дохристианский аскетизм

Глава I - «Новозаветный аскетизм»

Глава II - Древнехристианский аскетизм II-III вв

Часть вторая Возникновение монашества

Глава I - Монашество на христианском Востоке в IV— начале V вв

Глава II - Западная аскетическая традиция и влияние на нее восточного монашества (IV — начало V вв.)

Глава III - Расцвет аскетического богословия и монашества на христианском Западе во второй половине IV — первой половине VI вв

Заключение

Библиография

П. С. Казанский - Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках (Приложение)