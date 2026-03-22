Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества

Книга А. И. Сидорова «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества» посвящена исследованию духовных истоков аскетической традиции раннего христианства и формированию монашеского движения в первые века существования Церкви.
Автор рассматривает развитие аскетических практик как особую форму духовного опыта, возникшую в контексте стремления христиан к более глубокому и радикальному следованию евангельскому идеалу. В книге анализируются духовное наследие египетских и сирийских отцов пустыни, становление общежительного и отшельнического монашества, а также влияние аскетической традиции на богословие и церковную жизнь.
Исследование раскрывает:
духовные основания древнехристианского аскетизма;
возникновение монашества в Египте и на Востоке;
роль отцов пустыни в формировании духовной традиции;
развитие ранней монашеской литературы и наставлений.
Книга представляет собой научное патристическое исследование и будет интересна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто изучает духовное наследие раннего христианства.
Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества
«Православный паломник», 1998
Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества - Содержание
Предисловие автора
Часть первая Древнехристианский аскетизм
Пролог - Дохристианский аскетизм
Глава I - «Новозаветный аскетизм»
Глава II - Древнехристианский аскетизм II-III вв
Часть вторая Возникновение монашества
Глава I - Монашество на христианском Востоке в IV— начале V вв
Глава II - Западная аскетическая традиция и влияние на нее восточного монашества (IV — начало V вв.)
Глава III - Расцвет аскетического богословия и монашества на христианском Западе во второй половине IV — первой половине VI вв
Заключение
Библиография
П. С. Казанский - Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках (Приложение)
Различие в образе жизни монахов
Условия поступления в иночество
Одежда иноков
Жилища иноков
Занятия иноков
а) Молитва
Вечери любви
Собрания
Рукоделие иноков
Пища иноков
Гостеприимство
Болезнь и смерть иноков
Положение монашества в Римской империи
