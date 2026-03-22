Третий том фундаментального труда А. И. Сидорова «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён двум важнейшим центрам раннехристианской богословской мысли — Александрийской и Антиохийской школам. Автор рассматривает их роль в формировании церковной письменности, богословской традиции и экзегетики Священного Писания.

В книге анализируются особенности богословского метода этих школ: александрийская традиция, склонная к символическому и аллегорическому толкованию, и антиохийская, ориентированная на историческое и буквальное понимание библейского текста. Особое внимание уделяется выдающимся представителям этих традиций, их трудам и влиянию на развитие христианской мысли.

Исследование раскрывает:

становление богословских школ древней Церкви;

развитие христианской экзегетики;

формирование догматического языка христианства;

влияние культурных и философских традиций античного мира на богословие.

Книга представляет собой глубокое патристическое исследование и будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется развитием христианской мысли в первые века существования Церкви.

Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 3: Александрия и Антиохия в истории церковной письменности и богословия

М.: Сибирская Благозвонница, 2013. - 732 с.

ISBN 978-5-91362-654-7

Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 3 Александрия и Антиохия в истории церковной письменности и богословия - Содержание

Пролог. Основные этапы развития доникейского богословия

Часть I АЛЕКСАНДРИЯ

НАЧАЛО АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЫ: ПАНТЕН. КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

Глава I. Проблема возникновения Александрийской школы

Личность Пантена

Глава II. Жизнь и творчество Климента Александрийского

Жизненный путь Климента - 2. Литературная деятельность Климента

Глава III. Миросозерцание Климента Александрийского

Отношение Климента к греческой философии - 2. Подход Климента к Священному Писанию и церковному Преданию - 3. Экклесиология Климента - 4. Проблема веры и знания у Климента - 5. Учение о Боге. Триадология - 6. Учение о Логосе, христология и сотериология - 7. Антропология и нравственное учение - 8. Эсхатология

Заключение

СВЯТОЙ ДИОНИСИЙ ВЕЛИКИЙ: ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ

1. Жизнь и церковное служение св. Дионисия - 2. Литературная деятельность св. Дионисия

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ: ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Ранний период жизни - 2. Первый период архиерейского служения - 3. Второй период архиерейского служения

СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ: ЕГО ЖИЗНЬ, ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ И ТВОРЕНИЯ

1. Период жизни до архиепископства (375/380-412) - 2. Архиепископское служение св. Кирилла в период до несторианских споров (412-428) - 3. Борьба св. Кирилла за Православие (428-444)

Глава II. Литературная деятельность св. Кирилла

Экзегетические творения - 2. Догматико-полемические сочинения - 3. Проповеди и послания

Глава III. Святитель Кирилл Александрийский как главный оппонент Нестория: его христология до Ефесского Собора

Заключение. Общая характеристика св. Кирилла как богослова и церковного мыслителя

ЧАСТЬ II АНТИОХИЯ

СВЯТОЙ ЛУКИАН АНТИОХИЙСКИЙ И ЕГО УЧЕНИКИ (К предыстории Антиохийской школы)

Глава I. Жизнь святого Лукиана

Глава II. Сочинения святого Лукиана

Символ веры - 2. «Апология» - 3. Труд по текстологии Священного Писания

Глава III. Ученики святого Лукиана. Святой Лукиан и арианство

Евсевий Никомидийский - 2. Астерий Софист - 3. Прочие ученики святого Лукиана - 4. Святой Лукиан и арианство

СВЯТИТЕЛЬ ЕВСТАФИЙ АНТИОХИЙСКИЙ

Глава I. Жизнь

Глава II. Литературная деятельность св. Евстафия

Сочинение «Об Аэндорской чревовещательнице против Оригена, или Диагностик» - Критика св. Евстафием экзегезы Оригена. Его собственные экзегетические принципы - Сочинения, сохранившиеся во фрагментах

ДИОДОР ТАРССКИЙ

Глава I. Жизнь

Глава П. Литературная деятельность

Глава III. Христологические воззрения Диодора

БЛАЖЕННЫЙ ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ: АРХИПАСТЫРЬ, МОНАХ, БОГОСЛОВ. ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ

Глава I. Жизнь, церковное служение и место в истории православного богословия блаженного Феодорита

Жизнь блж. Феодорита до епископства - 2. Блаженный Феодорит - архипастырь - 3. Блаженный Феодорит и традиция антиохийского богословия - 4. Блаженный Феодорит и христологические споры V века - 5. Вопрос о блж. Феодорите в ходе спора о «трех главах». Пятый Вселенский Собор

Глава П. Блаженный Феодорит - церковный писатель. Его «История боголюбцев» и эпоха первоначального сирийского монашества

1. Литературная деятельность блаженного Феодорита - 2. Золотой век древнесирийского аскетизма (начало IV - середина V века) и блаженный Феодорит