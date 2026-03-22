Четвёртый том труда А. И. Сидорова «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён становлению древнего христианского монашества и формированию монашеской письменной традиции. Автор рассматривает духовные и исторические предпосылки возникновения монашеского движения в первые века христианства, а также его влияние на развитие церковной культуры и богословской мысли.
В книге исследуются жизнь и духовное наследие первых подвижников — египетских и сирийских отцов пустыни, развитие общежительного монашества и появление ранних монашеских текстов. Особое внимание уделяется тому, как аскетический опыт отразился в духовной литературе, наставлениях и житиях святых.
Исследование раскрывает:
истоки и формы раннего монашества;
духовную традицию отцов пустыни;
развитие монашеской литературы;
значение монашества для формирования христианской духовности.
Книга представляет собой серьёзное патристическое исследование и будет интересна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто изучает духовную традицию раннего христианства.
Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 4: Древнее монашество и возникновение монашеской письменности
М: Сибирская Благозвонница, 2014. — 592 с.
ISBN 978-5-91362-828-2
Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 4 - Древнее монашество и возникновение монашеской письменности - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ
ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИЙ АСКЕТИЗМ И ЗАРОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА
СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕМОНАШЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
1. Основные черты и характерные особенности древнемонашеской письменности
2. Протомонашеская письменность: сочинения о девстве
I. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО И ЕГО УЧЕНИКОВ
II. ПРЕП. ПАХОМИЙ ВЕЛИКИЙ И ЕГО СПОДВИЖНИКИ КАК ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ В ЕГИПЕТСКОМ МОНАШЕСТВЕ IV ВЕКА (На материале греческой версии творений св. Аммона
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ Его жизнь, творения и богословие
I. ЖИЗНЬ
II. ТВОРЕНИЯ. ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА ИХ. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ И МЕССАЛИАНСТВО
III. ОСНОВНЫЕ ИНТУИЦИИ БОГОСЛОВИЯ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ЛИЧНОСТЬ ЕВАГРИЯ ПОНТИЙСКОГО (Опыт церковно-исторического портрета)
АНОНИМНАЯ «ИСТОРИЯ ЕГИПЕТСКИХ МОНАХОВ» И СОЧИНЕНИЕ ПРЕСВИТЕРА РУФИНА АКВИЛЕЙСКОГО «ИСТОРИЯ МОНАХОВ, ИЛИ О ЖИЗНИ СВЯТЫХ ОТЦОВ»
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Ветхий Завет
Новый Завет
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Древние авторы и исторические лица
Современные авторы и исторические лица
Современные авторы (латинский алфавит)
