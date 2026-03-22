Четвёртый том труда А. И. Сидорова «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён становлению древнего христианского монашества и формированию монашеской письменной традиции. Автор рассматривает духовные и исторические предпосылки возникновения монашеского движения в первые века христианства, а также его влияние на развитие церковной культуры и богословской мысли.

В книге исследуются жизнь и духовное наследие первых подвижников — египетских и сирийских отцов пустыни, развитие общежительного монашества и появление ранних монашеских текстов. Особое внимание уделяется тому, как аскетический опыт отразился в духовной литературе, наставлениях и житиях святых.

Исследование раскрывает:

истоки и формы раннего монашества;

духовную традицию отцов пустыни;

развитие монашеской литературы;

значение монашества для формирования христианской духовности.

Книга представляет собой серьёзное патристическое исследование и будет интересна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто изучает духовную традицию раннего христианства.

Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 4: Древнее монашество и возникновение монашеской письменности

М: Сибирская Благозвонница, 2014. — 592 с.

ISBN 978-5-91362-828-2

Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 4 - Древнее монашество и возникновение монашеской письменности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ

ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИЙ АСКЕТИЗМ И ЗАРОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА

СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕМОНАШЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

1. Основные черты и характерные особенности древнемонашеской письменности

2. Протомонашеская письменность: сочинения о девстве

I. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО И ЕГО УЧЕНИКОВ

II. ПРЕП. ПАХОМИЙ ВЕЛИКИЙ И ЕГО СПОДВИЖНИКИ КАК ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ В ЕГИПЕТСКОМ МОНАШЕСТВЕ IV ВЕКА (На материале греческой версии творений св. Аммона

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ Его жизнь, творения и богословие

I. ЖИЗНЬ

II. ТВОРЕНИЯ. ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА ИХ. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ И МЕССАЛИАНСТВО

III. ОСНОВНЫЕ ИНТУИЦИИ БОГОСЛОВИЯ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ЛИЧНОСТЬ ЕВАГРИЯ ПОНТИЙСКОГО (Опыт церковно-исторического портрета)

АНОНИМНАЯ «ИСТОРИЯ ЕГИПЕТСКИХ МОНАХОВ» И СОЧИНЕНИЕ ПРЕСВИТЕРА РУФИНА АКВИЛЕЙСКОГО «ИСТОРИЯ МОНАХОВ, ИЛИ О ЖИЗНИ СВЯТЫХ ОТЦОВ»

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Ветхий Завет

Новый Завет

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Древние авторы и исторические лица

Современные авторы и исторические лица

Современные авторы (латинский алфавит)