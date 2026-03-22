Книга «Творения древних отцов-подвижников», подготовленная А. И. Сидоровым, представляет собой собрание духовных текстов раннехристианских аскетов — подвижников первых веков христианства. В издание входят переводы и комментарии к произведениям древних монахов и духовных наставников, чьё наследие сформировало основы христианской аскетической традиции.

В этих текстах раскрывается опыт духовной борьбы, молитвы, покаяния и внутреннего преображения человека. Особое внимание уделяется наставлениям египетских и сирийских отцов пустыни, чья духовная мудрость оказала огромное влияние на развитие монашества и православной духовности.

Издание позволяет познакомиться с подлинными источниками христианской аскетической мысли и увидеть, как формировалась духовная культура монашества в ранней Церкви.

Книга будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется святоотеческой традицией и духовным опытом древнего христианства.

А.И. Сидоров - Творения древних отцов-подвижников

Св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский,св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий.

Пер., вст. статья и коммент. А. И. Сидорова. — 2-е изд.

М.: Сибирская Благозвонница, 2012. — 732, [4] с.

А.И. Сидоров - Творения древних отцов-подвижников - Содержание

Св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский,св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий.

Пер., вст. статья и коммент. А. И. Сидорова. — 2-е изд.

А.И. Сидоров. Предисловие

Творения древних отцов-подвижников

СВЯТОЙ АММОН

Повествования об авве Аммоне Послания св. Аммона Наставления св. Аммона Фрагменты

СВЯТОЙ СЕРАПИОН ТМУИТСКИЙ

Послание к монашествующим

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ

Духовные беседы

Великое послание

Послание к чадам своим

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ, ЕПИСКОП НИССКИЙ

О цели [жизни] по Богу и об истинном подвижничестве

СТЕФАН ФИВАИДСКИЙ

Аскетическое слово

БЛАЖЕННЫЙ ИПЕРЕХИЙ

Увещание к подвижникам

Комментарии

Указатель цитат из Священного Писания