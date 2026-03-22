Сидоров - Творения древних отцов-подвижников
Книга «Творения древних отцов-подвижников», подготовленная А. И. Сидоровым, представляет собой собрание духовных текстов раннехристианских аскетов — подвижников первых веков христианства. В издание входят переводы и комментарии к произведениям древних монахов и духовных наставников, чьё наследие сформировало основы христианской аскетической традиции.
В этих текстах раскрывается опыт духовной борьбы, молитвы, покаяния и внутреннего преображения человека. Особое внимание уделяется наставлениям египетских и сирийских отцов пустыни, чья духовная мудрость оказала огромное влияние на развитие монашества и православной духовности.
Издание позволяет познакомиться с подлинными источниками христианской аскетической мысли и увидеть, как формировалась духовная культура монашества в ранней Церкви.
Книга будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется святоотеческой традицией и духовным опытом древнего христианства.
А.И. Сидоров - Творения древних отцов-подвижников
Св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский,св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий.
Пер., вст. статья и коммент. А. И. Сидорова. — 2-е изд.
М.: Сибирская Благозвонница, 2012. — 732, [4] с.
А.И. Сидоров - Творения древних отцов-подвижников - Содержание
Св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский,св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий.
Пер., вст. статья и коммент. А. И. Сидорова. — 2-е изд.
А.И. Сидоров. Предисловие
Творения древних отцов-подвижников
СВЯТОЙ АММОН
Повествования об авве Аммоне
Послания св. Аммона
Наставления св. Аммона
Фрагменты
СВЯТОЙ СЕРАПИОН ТМУИТСКИЙ
Послание к монашествующим
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ
Духовные беседы
Великое послание
Послание к чадам своим
СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ, ЕПИСКОП НИССКИЙ
О цели [жизни] по Богу и об истинном подвижничестве
СТЕФАН ФИВАИДСКИЙ
Аскетическое слово
БЛАЖЕННЫЙ ИПЕРЕХИЙ
Увещание к подвижникам
Комментарии
Указатель цитат из Священного Писания
