Мы просыпаемся утром с мыслью о благодарности Создателю Мира за наше возвращение к жизни после глубокого сна, за то, что мы целы и невредимы, можем видеть и слышать, есть и пить, и встать и пойти, и продолжать жить в мире, который создан Всевышним.

Но еще прежде, чем начать разговаривать с кем-нибудь из окружающих и начать жить своей повседневной жизнью, человек должен знать, что он всего лишь смертный, что он не вечен, и что самое ценное, что у него есть - это время, которое идет день за днем и проходит безвозвратно. И когда человек правильно использует это свое время, он обретает связь с Вечностью.

Молитва - это личная беседа между человеком и его Создателем, когда человек говорит о своих нуждах и делится всем, что волнует глубины его сердца. Молитва человека связывает его с Богом связью ежедневной и постоянной.

Наши мудрецы, благословенной памяти, установили нам текст и порядок молитвы - как индивидуальной, так и общественной. Когда был разрушен иерусалимский Храм, «большое святилище», и народ остался без духовного центра, то наши мудрецы решили установить «малое святилище» - синагогу, в которой осуществлял бы народ Израиля свое служение Всевышнему, служение общественное и общенациональное, которое объединяло бы народ в единое целое. И с тех времен, где бы ни находился еврей - в своем доме иди в дороге, - он был в связи с этим «малым святилищем», через которое он мог присоединиться к обществу в молитве всегда, и особенно - в дни Субботы и Праздников, когда еврейский народ отдыхает от своих ежедневных трудов, и каждый поэтому может уделить больше времени своей связи со Всевышним.

Сидур Бейт Авраам с транслитерацией. Избранные молитвы - дорожный вариант, нусах «Ашкеназ»

На основе сидура «Врата Молитвы»

Под редакцией Пинхаса Полонского

«Маханаим», Московская Еврейская Религиозная Община

5769 / 2009 г.

225 с.

Сидур Бейт Авраам с транслитерацией. Избранные молитвы - дорожный вариант, нусах «Ашкеназ» - Содержание

ПРОБУЖДЕНИЕ УТРОМ

"Модэ ани” / Благодарность Богу по пробуждении

"Нетилат ядаим” / Омовение рук

"Ашер Яцар” / Благословение после посещения туалета

Надевание одежды с кистями-’’цицит”

Утренние благословения

"ШАХАРЙТ” / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА БУДНЕЙ

Порядок облачения в ’’талит гадоль”

Порядок надевания тефилин (с иллюстрациями)

"ПЕСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА"

"Барух ше-Амар” / Благословение перед

"Песукей де-Зимра”

"Ашрей”

"Йиштабах” / Благословение после "Песукей де-Зимра”

"ШМА, ИСРАЭЛЬ” С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ

"Создающий свет” / Первое благословение перед утренним "Шма”

"Любовью великой" / Второе благословение перед утренним "Шма”

"Шма, Исраэль"

"Избавление” / Благословение после утреннего "Шма”

МОЛИТВА "АМИДА”

"Алейну Лешабеах”

БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЕДУ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ЕДОЙ

Омовение рук перед трапезой и благословение на хлеб

Благословение на "Мезонот”

Благословение на вино

Благословение на фрукты

Благословение на овощи

Благословение на другие виды пищи

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ

"Биркат ha-Мазон”/ Благословение после трапезы

"Меэйн Шалош” / Завершающее "тройное” благословение

Благословение "Боре нефашот работ”

"Благословение излечения”

ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА

Молитва для отправляющегося в путь на самолете

Молитва для тех, кто отправляется в путь на корабле

Молитва о выздоровлении больного

Молитва о мире в семье

Молитва о мире на Земле

КАНУН СУББОТЫ

"hАДЛАКАТ НЕРОТ” / ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

’’КАБАЛАТ ШАБАТ” / ВСТРЕЧА СУББОТЫ

Шесть Псалмов, соответствующих будним дням недели

"Леха Доди”

Два Субботних Псалма

”МААРИВ” / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА НА СУББОТУ

”ШМА, ИСРАЭЛЬ" С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ

"Барху" / Приглашение к совместной молитве

"Приводящий вечер” / Первое благословение перед вечерним "Шма”

"Любовью вечной” / Второе благословение перед вечерним "Шма"

"Шма, Исраэль”

"Избавление” / Первое благословение после вечернего "Шма”

"Дарующий покой” / Второе благословение после вечернего "Шма”

МОЛИТВА "АМИДА” НА ВЕЧЕР СУББОТЫ

Субботнее благословение после молитвы "Амида”

"Кадиш Шалем”

”Алейну Лешабеах ”

"Кадиш Ятом”

ВЕЧЕРНЯЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА

Вечерний "Кидуш”

"ШАХАРЙТ” / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА НА СУББОТУ

”ШМА, ИСРАЭЛЬ” С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ

МОЛИТВА ’’АМИДА” В СУББОТУ УТРОМ

’’МУСАФ” ДЛЯ ОБЫЧНОЙ СУББОТЫ И ДЛЯ СУББОТЫ, СОВПАДАЮЩЕЙ С РОШ ХОДЕШ

УТРЕННЯЯ ТРАПЕЗА

Утренний ’’Кидуш” в Субботу

’’hАВДАЛА” / ЦЕРЕМОНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СУББОТЫ

РОШ ХОДЕШ

’’hАЛЕЛЬ”

МОЛИТВА ’’МУСАФ” НА РОШ ХОДЕШ