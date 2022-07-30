Сидур Бейт Авраам
Мы просыпаемся утром с мыслью о благодарности Создателю Мира за наше возвращение к жизни после глубокого сна, за то, что мы целы и невредимы, можем видеть и слышать, есть и пить, и встать и пойти, и продолжать жить в мире, который создан Всевышним.
Но еще прежде, чем начать разговаривать с кем-нибудь из окружающих и начать жить своей повседневной жизнью, человек должен знать, что он всего лишь смертный, что он не вечен, и что самое ценное, что у него есть - это время, которое идет день за днем и проходит безвозвратно. И когда человек правильно использует это свое время, он обретает связь с Вечностью.
Молитва - это личная беседа между человеком и его Создателем, когда человек говорит о своих нуждах и делится всем, что волнует глубины его сердца. Молитва человека связывает его с Богом связью ежедневной и постоянной.
Наши мудрецы, благословенной памяти, установили нам текст и порядок молитвы - как индивидуальной, так и общественной. Когда был разрушен иерусалимский Храм, «большое святилище», и народ остался без духовного центра, то наши мудрецы решили установить «малое святилище» - синагогу, в которой осуществлял бы народ Израиля свое служение Всевышнему, служение общественное и общенациональное, которое объединяло бы народ в единое целое. И с тех времен, где бы ни находился еврей - в своем доме иди в дороге, - он был в связи с этим «малым святилищем», через которое он мог присоединиться к обществу в молитве всегда, и особенно - в дни Субботы и Праздников, когда еврейский народ отдыхает от своих ежедневных трудов, и каждый поэтому может уделить больше времени своей связи со Всевышним.
Сидур Бейт Авраам с транслитерацией. Избранные молитвы - дорожный вариант, нусах «Ашкеназ»
На основе сидура «Врата Молитвы»
Под редакцией Пинхаса Полонского
«Маханаим», Московская Еврейская Религиозная Община
5769 / 2009 г.
225 с.
Сидур Бейт Авраам с транслитерацией. Избранные молитвы - дорожный вариант, нусах «Ашкеназ» - Содержание
ПРОБУЖДЕНИЕ УТРОМ
- "Модэ ани” / Благодарность Богу по пробуждении
- "Нетилат ядаим” / Омовение рук
- "Ашер Яцар” / Благословение после посещения туалета
- Надевание одежды с кистями-’’цицит”
- Утренние благословения
"ШАХАРЙТ” / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА БУДНЕЙ
- Порядок облачения в ’’талит гадоль”
- Порядок надевания тефилин (с иллюстрациями)
"ПЕСУКЕЙ ДЕ-ЗИМРА"
- "Барух ше-Амар” / Благословение перед
- "Песукей де-Зимра”
- "Ашрей”
- "Йиштабах” / Благословение после "Песукей де-Зимра”
"ШМА, ИСРАЭЛЬ” С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ
- "Создающий свет” / Первое благословение перед утренним "Шма”
- "Любовью великой" / Второе благословение перед утренним "Шма”
- "Шма, Исраэль"
- "Избавление” / Благословение после утреннего "Шма”
МОЛИТВА "АМИДА”
- "Алейну Лешабеах”
БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЕДУ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ЕДОЙ
- Омовение рук перед трапезой и благословение на хлеб
- Благословение на "Мезонот”
- Благословение на вино
- Благословение на фрукты
- Благословение на овощи
- Благословение на другие виды пищи
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ
- "Биркат ha-Мазон”/ Благословение после трапезы
- "Меэйн Шалош” / Завершающее "тройное” благословение
- Благословение "Боре нефашот работ”
- "Благословение излечения”
ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА
- Молитва для отправляющегося в путь на самолете
- Молитва для тех, кто отправляется в путь на корабле
- Молитва о выздоровлении больного
- Молитва о мире в семье
- Молитва о мире на Земле
КАНУН СУББОТЫ
"hАДЛАКАТ НЕРОТ” / ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
’’КАБАЛАТ ШАБАТ” / ВСТРЕЧА СУББОТЫ
- Шесть Псалмов, соответствующих будним дням недели
- "Леха Доди”
- Два Субботних Псалма
”МААРИВ” / ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА НА СУББОТУ
”ШМА, ИСРАЭЛЬ" С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ
- "Барху" / Приглашение к совместной молитве
- "Приводящий вечер” / Первое благословение перед вечерним "Шма”
- "Любовью вечной” / Второе благословение перед вечерним "Шма"
- "Шма, Исраэль”
- "Избавление” / Первое благословение после вечернего "Шма”
- "Дарующий покой” / Второе благословение после вечернего "Шма”
МОЛИТВА "АМИДА” НА ВЕЧЕР СУББОТЫ
- Субботнее благословение после молитвы "Амида”
- "Кадиш Шалем”
- ”Алейну Лешабеах ”
- "Кадиш Ятом”
ВЕЧЕРНЯЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА
- Вечерний "Кидуш”
"ШАХАРЙТ” / УТРЕННЯЯ СЛУЖБА НА СУББОТУ
”ШМА, ИСРАЭЛЬ” С БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ
МОЛИТВА ’’АМИДА” В СУББОТУ УТРОМ
’’МУСАФ” ДЛЯ ОБЫЧНОЙ СУББОТЫ И ДЛЯ СУББОТЫ, СОВПАДАЮЩЕЙ С РОШ ХОДЕШ
УТРЕННЯЯ ТРАПЕЗА
- Утренний ’’Кидуш” в Субботу
’’hАВДАЛА” / ЦЕРЕМОНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СУББОТЫ
РОШ ХОДЕШ
’’hАЛЕЛЬ”
МОЛИТВА ’’МУСАФ” НА РОШ ХОДЕШ
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