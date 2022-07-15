Сидур Тефилат Моше
Слава Всевышнему, что привел к счастливому часу окончания работы над новым сидуром. Первый наш сидур под названием “Шеломо бен Давид" был напечатан в 1996 году, в год рождения нашего любимого сына Иосэф ХизкияЬу да благословит и сохранит его Всевышний.
Особенностью данного сидура является параллельность расположения текстов: каждой молитве в ассирийском написании (еврейскими буквами) соответствует транслитерация святых слов русскими буквами — причем в тщательно выверенных, точных формулировках. В данное издание были также добавлены перевод молитв и краткий комментарий.
Еврейский закон позволяет читать молитву на любом языке. (“Шулхан Арух”, раздел 62). Однако в комментарии “Мишна Брура” объясняется, что именно молитва, произнесенная на святом языке, имеет особую силу. Во многих других комментариях подчеркивается, что даже не понимая значения слов, лучше молиться на святом языке. Мудрецы Кабалы отмечают, что святой язык обладает особой ценностью, и некая тайная сила заложена в сочетании букв и слов каждой молитвы.
Идея выпустить в свет подобный сидур принадлежит раввину бухарской общины и председателю религиозного совета города Ор-ЕЬуда р. Борису Ицхакову. Понимая проблемы евреев из республик бывшего СССР, не знающих иврит, он предложил издать специальный сидур, написанный русскими буквами. Да благословит его Всевышний!
Первый президент конгресса горских евреев Заур Гилалов (да будет благословенна его память), предложил добавить в этот сидур перевод на русский язык и комментарии с целью сделать его более удобным для молящихся.
Несколько лет я упорно искал сидур, который отвечал бы высоким требованиям точности, чтобы принять его как основу для нашей работы. Мудрецы говорят, что человека ведут по тому пути, по которому он сам желает идти. дача была послана Всевышним: в руках оказался сидур “Од Йосэф Хай”, который отредактировал и выпустил в свет в Иерусалиме раввин Иосэф Хаим Мизрахи. Не было границ моей радости — так счастлив человек, который отыскал драгоценный алмаз. Тексты, приведенные в соответствии с древними источниками, красивый шрифт, — и, главное! — четкие огласовки и ударения, ясно показывающие, как надо произносить молитву. Это делает сидур удобным и легким для чтения — что особенно важно для начинающих.
Неоценимое духовное наследие завещал нам прадед, раввин Давид сын Симхи, ученик известного раввина Эльазара Малаева. Давид пользовался славой и уважением среди евреев Средней Азии начала двадцатого века — благодаря своим знаниям Торы, красивому и сильному голосу, четкому и ясному произношению каждого слова молитвы. Особенно впечатляющими были его молитвы в Иом Кипур, которые он произносил сам от начала и до конца. Традиция перешла к его сыну Шломо Давыдову, моему деду, на протяжении многих лет бывшему Председателем еврейской общины города Душанбе. Он учил нас, сыновей и внуков, трепетному отношению к молитве, точному произношению слов. И да будет желанием Всевышнего, чтобы защитили нас всех заслуги этих больших людей — благословенна память о них!
Хочется верить, что сидур поможет евреям в Израиле и в странах рассеяния приобщиться к молитве, и даже без знания иврита правильно произносить ее на святом языке. Также и тем, кто умеет читать на иврите, он сможет принести пользу — давая в руки точный выверенный текст, с проставленным ударением и огласовками.
Хочется выразить глубокую благодарность выдающемуся раввину Шломо бен-Давид Нисанову, основателю сефардской общины “АЬават-ахим Кью-Гарденс-Хиллс” (Нью-Йорк), члена президиума “Агудат Исраэль” в Америке. Начиная с 2001 года и на протяжении всей моей работы в Нью-Йорке Рав Шломо — человек благороднейшей души — был мне поддержкой и опорой. Да будет желанием Всевышнего, чтобы он удостоился успеха во всех своих деяниях и насладился еще при жизни плодами своей деятельности на благо народа Израиля.
На протяжении всего процесса работы меня постоянно поддерживала моя дорогая мама — да благословит ее Всевышний, да продлятся ее дни, и да исполнит Он, благословенный, все ее желания.
Также я хотел бы выразить глубокую признательность гocnoдину Моше бен Азария Пинхасову и его семье, из Нью-Йорка, за поддержку в завершении этой работы. Пусть успех сопутствует ему во всех его деяниях.
...Воструби, Всевышний, в рог громадный в знак освобождения нашего и принеси знамение воссоединения из стран изгнания, и собери нас всех вместе со всех четырех сторон света в нашу страну, и воссоедини разрозненных и разбросанных, и прими с милостью и желанием нашу молитву, и да увидят глаза наши возвращение Твое в Цион, полное милости, и воздвижение Храма, дома прекрасного, Амен!
СИДУР Тефилат Моше
БУДНИ / СУББОТА / ПРАЗДНИКИ
Транскрипция русскими буквами в соответствии с принятым в Израиле произношением, перевод и комментарий
Молитвы приведены в удобном порядке, сравнены и проверены по древним рукописям и перепечаткам — так, как собрал их раввин Иосэф Хаим Мизрахи в своем сидуре «Од Иосэф Хай»
Иерушалаим Эрец Исраэль 5770 - (2010) - 1094 с.
Бехор Барух Малаев,
Тель-Авив, ул. Щломо-Амелех, 51/5, 64386 Израиль
Kehilat Sephardim of Ahavat Achim 150-62 78 Road Flushing, NY 11367, USA 1-718-591-9574 FAX 718-591-4524
www. kehilatsephardim. org
This Siddur is published by Mr. Yochanan Lutfi, 35 Mishkol Hadekalim, Jerusalem, Israel 97278
Сидур Тефилат Моше - Содержание
Утренние благословения
Законы цицит
Порядок наложения тефилин
”Шахарит” (утренняя молитва)
Тринадцать главных принципов иудаизма
Десять напоминаний
Молитва для увидившего плохой сон
Молитва о заработке и пропитании
Молитва от дурного глаза и о выздоровлении
Петихат ЭлияЬу Ьанави
”Минха” (послеполуденная молитва)
ЗоЬар ”Амар Риби Аба”
”Арвит” (вечерняя молитва) в будни и на исходе субботы
Отсчет 49 дней Омера
Благословение луны
Молитва, произносимая перед сном
”Эрув тавшилин”
Зажигание субботних и праздничных свечей
Песнь Песней
Встреча субботы
”Арвит” (вечерняя молитва) в субботние и праздничные дни . . .
Проведение субботнего вечера
”Кидуш” (освящение) субботнего вечера
Вечерний ”Кидуш” накануне праздников
ЗоЬар первой субботней трапезы
Биркат Ьамазон (благословение после трапезы)
Благословения перед приемом пищи и напитков
”Меэн шалош” (завершающее ”тройное” благословение)
Хвалебные благословения
”Шахарит” (утренняя молитва) в субботние и праздничные дни .
Благословение на свиток Торы
Биркат Ьагомэль (молитва благодарности)
Благословение на чтение Ьафтары
Молитва за новорожденную девочку и наречение имени девочки.
Молитва, которую читают для жениха после чтения Торы ....
Объявление нового месяца
Напоминание о посте
”Мусаф” (дополнительная молитва) в Субботу и в начале месяца .
,,Мусаф” (дополнительная молитва) в праздники
”Кидуш” (освящение) субботнего дня
”Кидуш” (освящение) праздничного дня
ЗоЬар второй трапезы
”Минха” в субботние и праздничные дни
Третья суботняя трапеза
ЗоЬар третьей субботней трапезы
”Ьавдала” - порядок завершения Субботы и праздников
Четвертая трапеза .
”Ьалель” (восвахелие Всевышнего)
”Мусаф” (дополнительная молитва) в начале месяца
Ханука
Пурим
Благословение деревьев
Порядок обрезания
Порядок выкупа первенца
Обручение и бракосочетание
Величие старости
Исповедальная молитва для больного
Благословение после еды в доме скорбящих по умершему ....
У тешение скорбящего
Ьашкавот - молитва за души покойных
Отделение ”халы”
Окунание женщины в микве
Окунание посуды в микву
Мезуза
Строительство ограды
Проводы в дальний путь
Молитва в пути
Молитва в самолете
Кадиш ”Аль Йисраэль”
Чтение Торы в дни общественных постов
Чтение Торы в понедельник и четверг и в ”Минху” в Субботу
Чтение Торы в начале месяца
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