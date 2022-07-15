Сидур Тефилат Моше

Слава Всевышнему, что привел к счастливому часу окончания работы над новым сидуром. Первый наш сидур под названием “Шеломо бен Давид" был напечатан в 1996 году, в год рождения нашего любимого сына Иосэф ХизкияЬу да благословит и сохранит его Всевышний.

Особенностью данного сидура является параллельность расположения текстов: каждой молитве в ассирийском написании (еврейскими буквами) соответствует транслитерация святых слов русскими буквами — причем в тщательно выверенных, точных формулировках. В данное издание были также добавлены перевод молитв и краткий комментарий.

Еврейский закон позволяет читать молитву на любом языке. (“Шулхан Арух”, раздел 62). Однако в комментарии “Мишна Брура” объясняется, что именно молитва, произнесенная на святом языке, имеет особую силу. Во многих других комментариях подчеркивается, что даже не понимая значения слов, лучше молиться на святом языке. Мудрецы Кабалы отмечают, что святой язык обладает особой ценностью, и некая тайная сила заложена в сочетании букв и слов каждой молитвы.

Идея выпустить в свет подобный сидур принадлежит раввину бухарской общины и председателю религиозного совета города Ор-ЕЬуда р. Борису Ицхакову. Понимая проблемы евреев из республик бывшего СССР, не знающих иврит, он предложил издать специальный сидур, написанный русскими буквами. Да благословит его Всевышний!

Первый президент конгресса горских евреев Заур Гилалов (да будет благословенна его память), предложил добавить в этот сидур перевод на русский язык и комментарии с целью сделать его более удобным для молящихся.

Несколько лет я упорно искал сидур, который отвечал бы высоким требованиям точности, чтобы принять его как основу для нашей работы. Мудрецы говорят, что человека ведут по тому пути, по которому он сам желает идти. дача была послана Всевышним: в руках оказался сидур “Од Йосэф Хай”, который отредактировал и выпустил в свет в Иерусалиме раввин Иосэф Хаим Мизрахи. Не было границ моей радости — так счастлив человек, который отыскал драгоценный алмаз. Тексты, приведенные в соответствии с древними источниками, красивый шрифт, — и, главное! — четкие огласовки и ударения, ясно показывающие, как надо произносить молитву. Это делает сидур удобным и легким для чтения — что особенно важно для начинающих.

Неоценимое духовное наследие завещал нам прадед, раввин Давид сын Симхи, ученик известного раввина Эльазара Малаева. Давид пользовался славой и уважением среди евреев Средней Азии начала двадцатого века — благодаря своим знаниям Торы, красивому и сильному голосу, четкому и ясному произношению каждого слова молитвы. Особенно впечатляющими были его молитвы в Иом Кипур, которые он произносил сам от начала и до конца. Традиция перешла к его сыну Шломо Давыдову, моему деду, на протяжении многих лет бывшему Председателем еврейской общины города Душанбе. Он учил нас, сыновей и внуков, трепетному отношению к молитве, точному произношению слов. И да будет желанием Всевышнего, чтобы защитили нас всех заслуги этих больших людей — благословенна память о них!

Хочется верить, что сидур поможет евреям в Израиле и в странах рассеяния приобщиться к молитве, и даже без знания иврита правильно произносить ее на святом языке. Также и тем, кто умеет читать на иврите, он сможет принести пользу — давая в руки точный выверенный текст, с проставленным ударением и огласовками.

Хочется выразить глубокую благодарность выдающемуся раввину Шломо бен-Давид Нисанову, основателю сефардской общины “АЬават-ахим Кью-Гарденс-Хиллс” (Нью-Йорк), члена президиума “Агудат Исраэль” в Америке. Начиная с 2001 года и на протяжении всей моей работы в Нью-Йорке Рав Шломо — человек благороднейшей души — был мне поддержкой и опорой. Да будет желанием Всевышнего, чтобы он удостоился успеха во всех своих деяниях и насладился еще при жизни плодами своей деятельности на благо народа Израиля.

На протяжении всего процесса работы меня постоянно поддерживала моя дорогая мама — да благословит ее Всевышний, да продлятся ее дни, и да исполнит Он, благословенный, все ее желания.

Также я хотел бы выразить глубокую признательность гocnoдину Моше бен Азария Пинхасову и его семье, из Нью-Йорка, за поддержку в завершении этой работы. Пусть успех сопутствует ему во всех его деяниях.

...Воструби, Всевышний, в рог громадный в знак освобождения нашего и принеси знамение воссоединения из стран изгнания, и собери нас всех вместе со всех четырех сторон света в нашу страну, и воссоедини разрозненных и разбросанных, и прими с милостью и желанием нашу молитву, и да увидят глаза наши возвращение Твое в Цион, полное милости, и воздвижение Храма, дома прекрасного, Амен!