Сидур - Труд души
Мы благодарим Всевышнего, давшего нам увидеть завершенной работу над молитвенником (сидуром) ’Труд души”, который вы сейчас открыли. Это — двуязычное издание: параллельно еврейскому (иногда: арамейскому) тексту в нем дается перевод на русский язык. Тог, кто пожелает, несмотря на незнание языка, произносить молитвы так, как они звучат в оригинале, сможет воспользоваться транслитерацией, сопровождающей большую часть включенных в молитвенник текстов.
В основу настоящего издания положен молитвенник ”Авода ше-ба-лев” (на иврите) Израильского движения прогрессивного иудаизма. Он несколько отличается от молитвенников, которыми пользуются в ортодоксальных общинах. Изменения продиктованы рядом принципиальных установок, сохранивших силу и при работе над настоящим, русско-ивритским молитвенником ’Труд души”. Речь идет о следующих принципиальных установках:
Стремление к адекватности молитвенного языка. Стремление к тому, чтобы используемые формулировки и обороты соответствовали мировоззрению и самоощущению современного еврея. Дабы мы могли молиться искренно и с настоящей душевной вовлеченностью, не прибегая к натянутым истолкованиям; дабы наша молитва не превращалась в затверженный, по обязанности исполняемый ритуал. Так, претерпели трансформацию или были исключены совсем некоторые мотивы, характерные для традиционных молитв, но не ветре-чающие у нас сегодня особого отклика, — например, прошения, касающиеся восстановления Храма и возобновления в нем жертвоприношений. Несколько видоизменены те благословения, где говорится о воскресении мертвых и воцарении Царя-Мсссии из рода Давида, а вместо пожелания гибели ”отступникам и еретикам” мы молимся об искоренении зла в мире.
Сидур - Молитвенник "Труд души": ежедневные, субботние и праздничные молитвы
Всемирный союз прогрессивного иудаизма
Движение прогрессивного иудаизма
"ПРИЗМА ПРЕСС", Иерусалим, 1998. - 533 с.
ISBN 965-489003-8
Молитвенник "Труд души": ежедневные, субботние и праздничные молитвы - Содержание
- Preface to New Siddur
- К выходу в свет молитвенника ”Труд души”
- Предисловие
- Несколько замечаний от составителя
- Об особенностях настоящего издания (перевод, транслитерация, организация текста)
ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В БУДНИ
- Исчисление дней омера
- Чтение Шма перед отходом ко сну
УТРЕННЯЯ СЛУЖБА В БУДНИ
ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА В БУДНИ
ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ
- Субботние благословения
- Кидуш (освящение) вечера праздника
УТРЕННЯЯ СЛУЖБА В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ
- Кидуш (освящение) субботнего дня
- Кидуш (освящение) дня праздника
ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА В СУББОТУ
- Молитва на исходе субботы или праздника
- МОЛИТВА АМИДА В ПРАЗДНИКИ ПЕСАХ, ШАВУОТ И СУККОТ
О ЛУЛАВЕ
ХАЛЕЛЬ
В ПРАЗДНИК СУККОТ
ШМИНИ АЦЕРЕТИ СИМХАТ-ТОРА
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
МОЛИТВА ПРИ ЗАЖИГАНИИ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ПРАЗДНИК ПУРИМ
В ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА ИЗРАИЛЬ
В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
В ДЕНЬ ДЕВЯТОГО АВА
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ
МОЛИТВА ПЕРЕД ДОРОГОЙ
МОЛИТВА РЕПАТРИИРУЮЩЕГОСЯ В ИЗРАИЛЬ
- Избранные тексты для медитативных размышлений
- Таблица сокращенных обозначений названий книг Библии
Полный реформистский сидур российских общин реформистского иудаизма, зачастую снабженный пояснительными комментариями, а в конце - свогегго рода хрестоматией, включающей хасидские истории и поэтические образцы