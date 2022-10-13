Мы благодарим Всевышнего, давшего нам увидеть завершенной работу над молитвенником (сидуром) ’Труд души”, который вы сейчас открыли. Это — двуязычное издание: параллельно еврейскому (иногда: арамейскому) тексту в нем дается перевод на русский язык. Тог, кто пожелает, несмотря на незнание языка, произносить молитвы так, как они звучат в оригинале, сможет воспользоваться транслитерацией, сопровождающей большую часть включенных в молитвенник текстов.

В основу настоящего издания положен молитвенник ”Авода ше-ба-лев” (на иврите) Израильского движения прогрессивного иудаизма. Он несколько отличается от молитвенников, которыми пользуются в ортодоксальных общинах. Изменения продиктованы рядом принципиальных установок, сохранивших силу и при работе над настоящим, русско-ивритским молитвенником ’Труд души”. Речь идет о следующих принципиальных установках:

Стремление к адекватности молитвенного языка. Стремление к тому, чтобы используемые формулировки и обороты соответствовали мировоззрению и самоощущению современного еврея. Дабы мы могли молиться искренно и с настоящей душевной вовлеченностью, не прибегая к натянутым истолкованиям; дабы наша молитва не превращалась в затверженный, по обязанности исполняемый ритуал. Так, претерпели трансформацию или были исключены совсем некоторые мотивы, характерные для традиционных молитв, но не ветре-чающие у нас сегодня особого отклика, — например, прошения, касающиеся восстановления Храма и возобновления в нем жертвоприношений. Несколько видоизменены те благословения, где говорится о воскресении мертвых и воцарении Царя-Мсссии из рода Давида, а вместо пожелания гибели ”отступникам и еретикам” мы молимся об искоренении зла в мире.

Сидур - Молитвенник "Труд души": ежедневные, субботние и праздничные молитвы

Всемирный союз прогрессивного иудаизма

Движение прогрессивного иудаизма

"ПРИЗМА ПРЕСС", Иерусалим, 1998. - 533 с.

ISBN 965-489003-8

Молитвенник "Труд души": ежедневные, субботние и праздничные молитвы - Содержание

Preface to New Siddur

К выходу в свет молитвенника ”Труд души”

Предисловие

Несколько замечаний от составителя

Об особенностях настоящего издания (перевод, транслитерация, организация текста)

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В БУДНИ

Исчисление дней омера

Чтение Шма перед отходом ко сну

УТРЕННЯЯ СЛУЖБА В БУДНИ

ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА В БУДНИ

ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

Субботние благословения

Кидуш (освящение) вечера праздника

УТРЕННЯЯ СЛУЖБА В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

Кидуш (освящение) субботнего дня

Кидуш (освящение) дня праздника

ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ СЛУЖБА В СУББОТУ

Молитва на исходе субботы или праздника

МОЛИТВА АМИДА В ПРАЗДНИКИ ПЕСАХ, ШАВУОТ И СУККОТ

О ЛУЛАВЕ

ХАЛЕЛЬ

В ПРАЗДНИК СУККОТ

ШМИНИ АЦЕРЕТИ СИМХАТ-ТОРА

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

МОЛИТВА ПРИ ЗАЖИГАНИИ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ПРАЗДНИК ПУРИМ

В ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА ИЗРАИЛЬ

В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

В ДЕНЬ ДЕВЯТОГО АВА

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ

МОЛИТВА ПЕРЕД ДОРОГОЙ

МОЛИТВА РЕПАТРИИРУЮЩЕГОСЯ В ИЗРАИЛЬ