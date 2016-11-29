Часто спрашивают, какая книга может помочь христианам понять иудаизм и еврейский народ. Фактически, есть несколько книг, однако, кажется, что лучшей в этом плане до настоящего времени всегда была книга еврейских молитв, известная как Сидур.

«Закон молитвы есть закон веры» — о чем мы молимся, в то мы и верим. Состоящий из собрания библейских текстов наравне с личными молитвами раввинов, которые были совместно приняты в Израиле, Сидур является искусным образцом молитв, которые сгруппированы в категории благодарения, хвалы и ходатайства.

Эти молитвы наполняют нашу жизнь с утра до ночи.

Сидур - ”Врата Молитвы” - с транслитерацией ”Ашкеназ”

”Маханаим” культурно-религиозный центр для евреев из России

Иерусалим 5767 (2008)

Главный редактор П. Полонский

ISBN 965-464-001-5

Сидур - ”Врата Молитвы” - с транслитерацией ”Ашкеназ” - Введение

Сидур — "Порядок [молитв]" — концентрирует в себе традицию тысячелетней еврейской истории. Сидур сопровождал по жизни каждого еврея: глав общин и простолюдинов, знатоков Торы и тех, кто успел окончить лишь несколько классов "хедера". Сидур обычно был первой книгой, по которой еврей учился читать — и, вместе с тем, он является одним из важнейших элементов еврейского наследия. Сидур издавался и переиздавался бесчисленное множество раз, но все классические издания были рассчитаны на людей, достаточно хорошо знакомых с Сидуром, — а таковыми были все евреи всего сто лет назад; поэтому в классических изданиях обычно все пояснения к молитвам были приведены очень кратко. В последние десятилетия вышли в свет несколько современных изданий Сидура, из которых наиболее значительными являются "Ринат Исраэль" (в Израиле) и "Арт Скролл" (в США, с переводом на английский язык и комментарием). В этих изданиях использован четкий и легко читаемый ивритский шрифт, ясно указаны все названия молитв и их частей, даны подробные пояснения по порядку ведения молитв и т.д., так что даже начинающий читатель может достаточно свободно найти в Сидуре нужное место.



К сожалению, до сих пор все издания Сидура с русским переводом выпускались как обычные, т.е. классические издания, что сильно затрудняло для начинающих пользование Сидуром. В связи с этим давно ощущается необходимость в новом издании Сидура с русским переводом, которое отвечало бы современным требованиям. Редакция "Маханаим" решила взяться за это нелегкое дело. Это издание Сидура сделано как можно более удобным как для человека, впервые вошедшего в синагогу, так и для того, кто ежедневно Сидуром пользуется. Поэтому, с одной стороны, он содержит детальные указания для начинающих, а с другой — включает практически все еврейские молитвы и благословения с подробными комментариями.

1. Молитва как просьба и как служение

Всякий человек в трудный час непроизвольно обращается к Высшей Силе с просьбой о помощи и защите. Иудаизм, будучи строгим монотеизмом, требует от человека, чтобы он в трудные минуты обращал свои просьбы непосредственно к Всевышнему и исключает обращение к каким бы то ни было посредникам, которые ходатайствовали бы перед Богом о человеке. Стоя перед Богом и прося Его о поддержке, человек осознает ту ответственность, которая лежит на нем самом.

Однако молитва — это не только изложение наших просьб к Богу. В Торе сказано: "Служи Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим..." (Исход 23:25); а "служение сердцем" — это молитва (см. Маймонид, Законы молитвы 1:1). Т.е. молитва — это часть нашей службы Всевышнему, так же как соблюдение Субботы или любых других заповедей. И потому еврейская молитва должна быть подчинена определенным правилам; должна находиться в рамках, установленных традицией.



2. ״Кавана״

Сказано в Талмуде: молящийся должен направить свои глаза вниз, а сердце вверх (Иевамот 1056).

Кавана — это "направленность сердца", т. е. "сосредоточенное внимание", интенция, "вкладывание души в то, что ты делаешь". "Кавана" в молитве является неотъемлемой частью самой заповеди. Молитва ни в коем случае не должна приобретать рутинный характер, становиться механическим проговариванием знакомых слов. Сказано у Мудрецов: ״Молитва без каваны — это тело без дыхания".

Для правильной каваны молящийся должен почувствовать, что он находится перед Всевышним, и (в соответствии со своими возможностями) сосредоточиться на значении слов, которые он произносит.

Однако не следует отказываться от молитвы из-за того, что не чувствуешь достаточной каваны; ибо само молитвенное усилие помогает созданию необходимого настроя.



3. Молитва за себя и за других

Молитва за себя необходима. Тот, кто не просит у Бога здоровья, мира и благополучия для себя и своей семьи, проявляет этим, в сущности, недостаток веры, — ибо все эти вещи необходимы человеку; и если человек на самом деле считает, что они всецело зависят от воли Всевышнего, то он не может не молиться о них.

С другой стороны, совершенно неправильно молиться только за себя, не включая в молитву нужды других людей. Большинство еврейских молитв составлено так, что речь в них ведется от лица общины, во множественном числе; произнося их, человек молится и за себя, и за свое окружение, и за весь еврейский народ, и — в дальнейшей перспективе — за благо и спасение всего человечества.

Правильная общая кавана нашей просьбы к Богу такова: мы просим Всевышнего за еврейский народ, и за себя самих как за часть этого народа; мы также молимся о том, чтобы спасение еврейского народа привело к благу и спасению всего человечества. При этом мы надеемся не на свои заслуги, а на Божественную милость, которую Всевышний, ради спасения мира, оказывал нашему народу в течение всей его истории; а также на близость Всевышнего ко всем Его созданиям.

Помимо этого, Талмуд подчеркивает особую важность конкретной молитвы за ближнего: "Тот, кто просит у Бога о милости к ближнему своему, нуждаясь в ней сам, — будет услышан Небесами [и Божественную помощь получит как его ближний, так и он сам)" (Бава Кама 92а).

"Всякий, кто мог молиться за ближнего, но не сделал этого, заслуживает быть названным грешником" (Брахот 126).



4. Диалог с Богом

Человек должен ощущать, что во время молитвы он разговаривает непосредственно с Богом. И хотя Бог неимоверно возвышен, абсолютно свят и управляет всем миром как в глобальных, так и в мельчайших его проявлениях, а человек слаб, ограничен и невежествен, — тем не менее человек устанавливает с Богом прямой личный контакт и ведет с Ним непосредственный диалог. Молитва — часть такого диалога. (Наши "слова" в этом диалоге — это и мысли, и слова, и дела наши; а "слова" Всевышнего — это все то, что с нами происходит.)

Простая медитация, т. е. создание настроения близости к Богу, не является молитвой. Молитва должна быть выражена словами, потому что словесная речь — это одна из важнейших особенностей человека, отличающих его от животного. Молитва должна быть не просто проговорена мысленно, но обязательно сказана вслух, т. к. человеку свойственно гораздо более серьезно относиться к реально произносимому слову, чем к произнесенному мысленно. С другой стороны, не следует молиться громко. Желательно, чтобы человек слышал свою молитву сам, но не нужно, чтобы ее слышали окружающие. Мы учимся этому на примере Ханы, матери пророка Шмуэля (Самуила), о которой сказано: "И когда молилась она, то говорила в сердце своем; только губы ее двигались (т.е. она говорила шепотом), голоса же ее не было слышно” (Книга Шмуэля I, 1:13). Только отдельные элементы молитвы разрешается произносить громко.



5. Всеобъемлющее знание Бога и просьбы человека

Если Бог всеведущ — и знает даже то, что мы еще только хотим Ему сказать, — то зачем же нам о чем-то просить Его? Разве Он Сам не знает, что нам нужно? Разве Он Сам не решит лучше, что нужно сделать для нашего же блага?

Конечно же, Бог и так знает, что нужно человеку; поэтому ясно, что цель молитвы отнюдь не в том, чтобы сообщить Ему о наших нуждах. Молитва — это "служение сердца", работа над самим собой в процессе диалога с Богом. Молитва является одним из путей личного духовного совершенствования, осознания Божественной власти над миром и, благодаря этому, одним из путей познания мира. Награда за молитву — это награда именно за такую внутреннюю работу. (Подробнее см. ниже, в главе "Философия молитвы", стр. 31.)

Кроме того, Богу небезразличны наши слова и мысли, так же как и наши поступки, поэтому наша молитва может влиять на Божественные решения в Его управлении миром.

Следует также отметить, что иудаизму совершенно чужд фатализм. Всезнание Бога никак не отнимает у человека свободы выбора. Более того, всякое Высшее предопределение выносится человеку в соответствии с тем состоянием, в котором этот человек находится в данный момент. Если человек изменится, то изменится и предопределение (р.Йосеф Альбо). Когда человек осознает собственные недостатки и пытается их исправить, он меняет и свое "предопределение", и весь мир.



6. Основные еврейские молитвы

Есть три ежедневные молитвы: "Шахарит" (утренняя), "Минха" (послеполуденная) и "Маарив" (вечерняя). Традиция связывает установление "Шахарита" с именем праотца нашего Авраама, "Минхи" — с Ицхаком, а "Маарива" — с Лаковом. Их важнейшие части следующие: в утренней молитве это "Шма" и "Амида", в "Минхе" — "Амида״, в "Маариве" — "Шма" и "Амида".

Очень важной молитвой является также "Биркат ha-Мазон" / "Благословения после трапезы", ибо чтение ее есть выполнение прямой за-поведи из Торы. Порядок "Биркат ha-Мазон" (а в некоторой степени и сам текст) был определен Моисеем, Hehoniya, Давидом и Соломоном.

Во времена Великого Собрания были установлены также другие благословения до и после еды и благословения перед выполнением различных заповедей.

Обзор порядка молитв, с указанием степени их важности, позволяющий начинающим разобраться в структуре молитвенника, см. ниже, на стр. 71 и 72.



7. Постоянные молитвы и современный текст молитв

Три ежедневные молитвы, ведущие начало со времен праотцов, не были в древности обязательными и не имели постоянного текста. Обязательные и постоянные молитвы были установлены "Мудрецами Вели-кого Собрания" — Санhедрина эпохи возвращения из Вавилонского плена, действовавшего под руководством законоучителя Эзры (4 век до н. э.). При этом ежедневные молитвы были поставлены в соответствие с порядком Храмовой службы — утренними и послеполуденными жертвоприношениями и вечерним сжиганием остатков жертв. Через пять-сот лет, уже после разрушения Второго Храма, было признано, что при отсутствии возможности принести жертвы молитва заменяет собой жертвоприношения, как это было предсказано пророком Ошеа (14:3): "Восполним тельцов молениями уст наших".



(Три постоянные ежедневные молитвы, разумеется, не отменяют возможности молиться в любое время, как сказано в Псалме (34:2): "И благословлю я Бога во всякое время"; они лишь определяют, когда еврей обязан молиться.)

Мудрецы Великого Собрания установили основные молитвенные формулы, благословения "Шма" и "Амиды", "Кидуш" и ,Hавдалу". В последующий период, особенно в связи с разрушением Второго Храма, текст молитв был несколько видоизменен, и они были зафиксированы в современном виде Мудрецами времен Талмуда. В послеталмудическую эпоху были добавлены лишь детали молитв, а также "пиюты" — "религиозные гимны". (Пиюты в основном читают в Праздники, но некоторые пиюты читают и в будни.)



Обычный сборник молитв называется "Сидур Тфила" (или кратко просто "Сидур") — буквально "Порядок молитв"; сборник молитв и пиютов на Праздники называется "Махзор" — буквально "(годичный) цикл [Праздников]".

(Более подробно см. ниже, глава "История и структура молитв", стр. 58.)



8. "Нусах" - варианты текста молитв

Исторически сложилось несколько различных "нусахов", т. е. вариантов текста молитв. Следует отметить, что все расхождения между вариантами касаются деталей, а общий порядок и основные моменты молитвы во всех нусахах одинаковы. Основные нусахи следующие:

1. "Ашкеназ" — нусах евреев-выходцев из Германии, Литвы, Белоруссии и из нехасидских общин Польши, Украины и России. Сегодня этот нусах распространен в основном в ашкеназских не־хасидских общинах США и других англоязычных странах, а также в большинстве ашкеназских иешив в Израиле.

2. "Сфарди", он же "нусах эдот мизрах", т. е. "вариант молитвы восточных общин" — распространен в Израиле среди сефардских евреев (т. е. выходцев из мусульманских стран). Этот нусах имеет разные модификации: нусах бухарских евреев, нусах йеменских евреев, нусах марокканских евреев и т. д.

3. "Сфарад" — нусах, принятый сегодня большинством хасидских общин. Важно отметить, что это нусах ашкеназских, а не сефардских евреев (сами сефардские евреи называют его "нусах хасидим"). Название этого нусаха связано с тем, что он разработан на основе идей Аризаля (рабби Ицхака Лурия, главы каббалистов города Цфат в 16 веке), а Аризаль молился по сефардскому нусаху. "Сфарад" является сегодня распространенным нусахом в синагогах ашкеназских евреев в Израиле, а также в ашкеназских хасидских общинах США и других стран.

За. "Ари" — нусах, составленный основателем хасидского движения ХаБаД рабби Шнеур-Залманом из Ляды (начало 19 века). Принят только у хасидов ХаБаДа. Этот нусах является вариантом нусаха "Сфарад".

Есть еще несколько различных нусахов (грузинских евреев, итальянских евреев и некоторые другие), но они относительно мало распространены.



Следует особо отметить, что нусах не имеет никакого отношения к ашкеназскому или сефардскому произношениям в иврите. Нусах "сфарад" является, по сути, ничем не менее ашкеназским нусахом, чем нусах "ашкеназ". Независимо от нусаха, можно читать молитвы как в произношении, принятом в обшине, из которой Вы происходите, так и в современном израильском произношении.



9. Синагога и место для молитвы, кантор

Синагога не является Храмом. Еврейский Храм может быть построен только на одном месте — на Храмовой Горе в Иерусалиме, и никакого подобия ему не разрешается строить в других местах. Синагога представляет собой лишь "бейт кнесет" — буквально "дом собрания", т. е. место, где евреям удобно собираться вместе, чтобы молиться, изучать и обсуждать Тору, задавать вопросы раввину и т. д. Внутреннее устройство синагоги определяется некоторыми требованиями, но внешняя архитектура здания не имеет большого значения (так что в принципе синагога может быть организована почти в любом помещении). Синагоги существовали и в древности, во времена Храма (как в Вавилоне, так и в Эрец-Исраэль), никак, разумеется, с Храмом не конкурируя.



Самое главное в синагоге — то, что в ней для совместной общественной молитвы постоянно собирается миньян, т. е. не менее десяти взрослых (не моложе 13 лет) мужчин. Общественная молитва ("тфила бе-цибур") предпочтительнее частной ("тфилат йехид", буквально "молитва отдельного человека"). Это связано с тем, что молитва в обществе помогает еврею ощутить не только свой личный диалог с Богом, но и тот общий диалог, который ведет с Ним народ Израиля как единое целое. Сказано в Талмуде, что "в миньяне присутствует Шехина" (т.е. во время общественной молитвы есть особое Божественное присутствие).



Общественную молитву ведет "шалиах цибур" (буквально "посланник общины"), он же "хазан", т.е. "кантор". (Это понятие не имеет никакого отношения к понятию "священник", т.е. "коhен", обязанностью которого было принесение жертв в Храме.) Назначение кантора — координировать общественную молитву и читать некоторые ее отрывки вслух от имени всего общества. Кантором может быть любой рядовой член общины, который хорошо разбирается в порядке молитв и может читать текст молитв достаточно громко, чтобы община могла его слышать. Предпочтительно, чтобы кантором был человек праведный и уважаемый в общине.

Почти все молитвы можно читать как при общественной службе, так и при индивидуальной (частной) молитве. Исключение составляют Кадиш, повторение "Амиды" кантором и некоторые другие элементы службы. В данном издании все места, подобные указанному, мы отмеча-ем соответствующим знаком ("Только в миньяне") на полях книги.



Поскольку синагога — это постоянное место молитвы, то она обладает определенной святостью. Пророк Иехезкиэль (11:16) образно называет синагогу "микдаш меат" — "малый Храм". И поэтому даже молитву без общины лучше читать в синагоге. Желательно придерживаться одной синагоги и в ней постоянного места, ибо это помогает сосредоточиться при молитве.



10. Женщины и молитва

Роль женщины в мире отличается от роли мужчины, и поэтому обязанности женщины, предписанные еврейским законом, отличаются от обязанностей мужчин. Женщины — как и мужчины — также обязаны молиться (хотя бы один раз в день), однако, в отличие от мужчин, они не обязаны молиться в установленное время. Женщины могут читать все молитвы по Сидуру, однако большинство женщин читает сокращенный вариант молитв. Подробнее о молитвах для женщин см. стр. 73.



11. Благословения; ״Амен״

Благословение — это одна из основных и древнейших форм еврейской молитвы, многократно встречающаяся уже в ТаНаХе. Благословения произносят до и после еды, их говорят, услышав добрые или дурные вести; благословениями сопровождается выполнение заповедей. Многие молитвы состоят в значительной степени из благословений. Основная идея благословений заключается в том, что человек, произносящий их, признает Бога источником всех сил в мире и, выполняя заповеди, декларирует свое намерение участвовать в Божественном плане развития мира. Благословения перед выполнением заповедей были установлены Мудрецами Великого Собрания. Они составили тексты благословений, которые надо читать в конкретных случаях, а также запретили произносить произвольные благословения.

Услышав благословение, сказанное кем-то другим, отвечают ״Амен". Это слово означает: ״истинно”, ״да будет так"; произнося его, мы при-соединяемся к услышанному благословению.



12. Молитвы на иврите и в переводе

Почти все молитвы в Сидуре составлены на иврите; небольшая часть молитв — на арамейском языке, который был разговорным языком евреев в эпоху Талмуда (этот язык близок к ивриту).

Строго говоря, большую часть молитв (в частности, ״Шма", "Амида", "Благословение после еды") разрешается читать не только на иврите, но и на любом другом языке, который молящийся понимает. Однако во всех поколениях евреи предпочитали молиться на иврите, даже если они в массе своей говорили на других языках (идиш, ладино, арабский и т.д.). Одна из причин этого состоит в том, что создать адекватный перевод еврейских молитв на другой язык невозможно, а заменять молитвы приблизительным переводом нежелательно. Другая причина заключается в том, что молитва на иврите служила в течение веков одним из важнейших факторов сохранения Святого языка. (Важность молитв для сохранения иврита подчеркивается у Маймонида.)



Поэтому перевод надо воспринимать лишь как временное подспорье для начинающих, которое помогает им разобраться в смысле молитвы, ее порядке и структуре; и надо стремиться к тому, чтобы постепенно осваивать молитвы на иврите.

Пример страниц книги и файла





2015-07-19