Сигеле - Преступная толпа

«Преступная толпа» — это блестящее исследование темной стороны человеческой социальности. Сигеле подходит к вопросу как ученый-криминалист: он препарирует отчеты о мятежах, погромах и судебных процессах того времени. Его выводы были революционны: он показал, что толпа всегда движима «женским» (в понимании того времени — эмоциональным и внушаемым) началом, где логика бессильна.

Книга ставит перед обществом сложный вопрос: если человек в толпе становится «психическим автоматом», можно ли его судить по всей строгости закона? Работа Сигеле оказала огромное влияние на развитие уголовного права и политической психологии XX века. Она остается актуальной для всех, кто изучает природу массовых беспорядков, протестных движений и механизмы манипуляции общественным сознанием.

Сигеле С. - Преступная толпа - Опыт коллективной психологии

Пер. с фр. — М.: Академический проект, 2020. — 125 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2834-0

Сигеле С. - Преступная толпа – Содержание

Предисловие

Введение. Социология и коллективная психология

Глава первая. Психофизиология толпы

Глава вторая. Преступления толпы

Глава третья. Юридические выводы

Дополнение

Деспотизм большинства и коллективная психология