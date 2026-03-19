Сикур - Церковное пение

Книга Петра Сикура «Церковное пение. Подготовка дирижёров и регентов к работе с хором» посвящена вопросам организации и руководства церковным хором. Автор рассматривает основные принципы подготовки регентов и дирижёров, работающих с богослужебным пением, а также особенности исполнения духовной хоровой музыки.
В книге раскрываются вопросы вокальной подготовки певчих, работы над звучанием хора, развития слуха, чувства ритма и ансамбля. Особое внимание уделяется методике обучения, подбору репертуара и духовному содержанию церковного пения.
Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, регентов церковных хоров, дирижёров и всех, кто интересуется практикой богослужебного пения и хорового служения в Церкви.
Сикур Петр - Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором
М.: «Русский Хронографъ», 2012. 496 с.
ISBN 5-851341־037־
Сикур Петр - Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором - Оглавление
Введение
Раздел I
Глава I. Из истории развития церковного хорового пения
Глава II. Наиболее известные композиторы, теоретики, писатели о церковном пении
Глава III. Из опыта работы с хором известных дирижеров и регентов за последнее столетие
Раздел II. Технология обучения церковному хоровому пению
Глава IV. Хор и его голосовые и исполнительские возможности
Глава V. Исходные правила или принципы обучения хоровому пению
Глава VI. Методы подготовки хоровых дирижеров, регентов
Глава VII. Методы работы над партитурой в классе дирижирования
Глава VIII. Подготовка дирижера, регента к работе с хором. Составление плана разучивания произведения
Глава IX. Технология разучивания произведения с хором
Глава X. Ансамбль и строй — как главные элементы хоровой звучности
Глава XI. Произвольные и непроизвольные методы работы над строем и ансамблем
Глава XII. Главные причины нарушения строя и ансамбля в хоре, их профилактика и устранение
Глава XIII. Проблема общения и взаимоотношения дирижера с хором. О хоровой дисциплине (на примере профессоров Одесской государственной консерватории им. А. В. Неждановой)
Глава XIV. Особенности обучения хоровому и сольному пению в детском и подростковом возрасте. Что должен знать регент о певческом голоса детей и подростков
Глава XV. Проблема голосовой подготовки дьяконов и священников
Глава XVI. Сохранение певческого голоса
Глава XVII. Роль церковного пения в духовно-нравственном воспитании человека
Глава XVIII. Особенности исполнения и восприятия церковного пения
Приложение I-II
No comments yet. Be the first!