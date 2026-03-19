Сикур - Церковное пение

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art

Книга Петра Сикура «Церковное пение. Подготовка дирижёров и регентов к работе с хором» посвящена вопросам организации и руководства церковным хором. Автор рассматривает основные принципы подготовки регентов и дирижёров, работающих с богослужебным пением, а также особенности исполнения духовной хоровой музыки.

В книге раскрываются вопросы вокальной подготовки певчих, работы над звучанием хора, развития слуха, чувства ритма и ансамбля. Особое внимание уделяется методике обучения, подбору репертуара и духовному содержанию церковного пения.

Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, регентов церковных хоров, дирижёров и всех, кто интересуется практикой богослужебного пения и хорового служения в Церкви.

Сикур Петр - Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором

М.: «Русский Хронографъ», 2012. 496 с.

ISBN 5-851341־037־

Сикур Петр - Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором - Оглавление

Введение

Раздел I

  • Глава I. Из истории развития церковного хорового пения

  • Глава II. Наиболее известные композиторы, теоретики, писатели о церковном пении

  • Глава III. Из опыта работы с хором известных дирижеров и регентов за последнее столетие

Раздел II. Технология обучения церковному хоровому пению

  • Глава IV. Хор и его голосовые и исполнительские возможности

  • Глава V. Исходные правила или принципы обучения хоровому пению

  • Глава VI. Методы подготовки хоровых дирижеров, регентов

  • Глава VII. Методы работы над партитурой в классе дирижирования

  • Глава VIII. Подготовка дирижера, регента к работе с хором. Составление плана разучивания произведения

  • Глава IX. Технология разучивания произведения с хором

  • Глава X. Ансамбль и строй — как главные элементы хоровой звучности

  • Глава XI. Произвольные и непроизвольные методы работы над строем и ансамблем

  • Глава XII. Главные причины нарушения строя и ансамбля в хоре, их профилактика и устранение

  • Глава XIII. Проблема общения и взаимоотношения дирижера с хором. О хоровой дисциплине (на примере профессоров Одесской государственной консерватории им. А. В. Неждановой)

  • Глава XIV. Особенности обучения хоровому и сольному пению в детском и подростковом возрасте. Что должен знать регент о певческом голоса детей и подростков

  • Глава XV. Проблема голосовой подготовки дьяконов и священников

  • Глава XVI. Сохранение певческого голоса

  • Глава XVII. Роль церковного пения в духовно-нравственном воспитании человека

  • Глава XVIII. Особенности исполнения и восприятия церковного пения

Приложение I-II

Related Books

All Books