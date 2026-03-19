Сикур - Церковное пение

Книга Петра Сикура «Церковное пение. Подготовка дирижёров и регентов к работе с хором» посвящена вопросам организации и руководства церковным хором. Автор рассматривает основные принципы подготовки регентов и дирижёров, работающих с богослужебным пением, а также особенности исполнения духовной хоровой музыки.

В книге раскрываются вопросы вокальной подготовки певчих, работы над звучанием хора, развития слуха, чувства ритма и ансамбля. Особое внимание уделяется методике обучения, подбору репертуара и духовному содержанию церковного пения.

Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, регентов церковных хоров, дирижёров и всех, кто интересуется практикой богослужебного пения и хорового служения в Церкви.

Сикур Петр - Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором

М.: «Русский Хронографъ», 2012. 496 с.

ISBN 5-851341־037־

Сикур Петр - Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором - Оглавление

Введение

Раздел I

Глава I. Из истории развития церковного хорового пения

Глава II. Наиболее известные композиторы, теоретики, писатели о церковном пении

Глава III. Из опыта работы с хором известных дирижеров и регентов за последнее столетие

Раздел II. Технология обучения церковному хоровому пению

Глава IV. Хор и его голосовые и исполнительские возможности

Глава V. Исходные правила или принципы обучения хоровому пению

Глава VI. Методы подготовки хоровых дирижеров, регентов

Глава VII. Методы работы над партитурой в классе дирижирования

Глава VIII. Подготовка дирижера, регента к работе с хором. Составление плана разучивания произведения

Глава IX. Технология разучивания произведения с хором

Глава X. Ансамбль и строй — как главные элементы хоровой звучности

Глава XI. Произвольные и непроизвольные методы работы над строем и ансамблем

Глава XII. Главные причины нарушения строя и ансамбля в хоре, их профилактика и устранение

Глава XIII. Проблема общения и взаимоотношения дирижера с хором. О хоровой дисциплине (на примере профессоров Одесской государственной консерватории им. А. В. Неждановой)

Глава XIV. Особенности обучения хоровому и сольному пению в детском и подростковом возрасте. Что должен знать регент о певческом голоса детей и подростков

Глава XV. Проблема голосовой подготовки дьяконов и священников

Глава XVI. Сохранение певческого голоса

Глава XVII. Роль церковного пения в духовно-нравственном воспитании человека

Глава XVIII. Особенности исполнения и восприятия церковного пения

Приложение I-II