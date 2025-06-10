Я была потрясена, когда поняла, сколько родителей думают о своём ребёнке: «Он просто хочет манипулировать мной». В моей голове возникали только три возможных объяснения такого поведения.

Во-первых, «Ну и ну, почему никто не предупредил, что будет так трудно?!»

Во-вторых, «Э-э-э... почему всё так сложно?!»

И в-третьих, «Неужели всем так же тяжело?!»

Спустя шесть недель после того, как Клеменси оказалась у нас дома, мой муж, в прошлом морской пехотинец королевского диверсионно-десантного отряда, воскликнул: «Мне было проще получить зелёный берет, чем справиться с этим!»

И правда, друзья редко обсуждают, насколько тяжел родительский труд. Муж шутит: «А то мы, наверно, так никогда бы и не решились!» Люди всё чаще воспитывают детей в изоляции, без поддержки традиционного сообщества, частью которого когда-то были. Мы могли бы стать более чуткими родителями, если бы не постоянный недосып, если бы нас поддерживала большая семья, в которой всегда найдётся кто-то, кто приготовит обед и посидит с ребёнком, а старшее поколение поделится мудростью.

Самых разных людей объединяет одна мечта — стать настолько хорошими родителями, насколько это вообще возможно. Мы хотим быть уверены, что «всё делаем правильно», и знать, что наши дети чувствуют себя ценными, защищёнными и любимыми.

Нам дают советы, но в последние десятилетия кажется, что некоторые из них учитывают только измотанность родителей (что абсолютно понятно), а не благополучие детей. Именно поэтому детей ставят в угол, запрещают выходить из комнаты и оставляют кричать в одиночестве. Всё сделано из лучших побуждений, чтобы помочь родителям, изнемогающим от нехватки времени и просто пытающимся остаться на плаву. Но что, если можно было бы объединить лучшие традиции, пришедшие к нам из мудрой старины, с современной наукой, чтобы они пошли на пользу не только нам, но и детям?

Столкнувшись с кризисами и проблемами психического здоровья детей, мы хотим верить, что растим их сострадательными, внимательными и добрыми. Если дети, взрослея, получат эмоциональный опыт, то смогут преодолеть невзгоды и принять жизнь во всём её великолепном многообразии. Став матерью, я стремилась побольше узнать о том, как поддерживать психическое и физическое здоровье детей.

Кейт Силвертон — Непослушных детей не бывает

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с.

Перевод с английского: Светлана Герасимова

Оригинальное название: There’s no such thing as ‘naughty’

ISBN 978-5-00195-278-7

Серия: Воспитание без стресса

Кейт Силвертон — Непослушных детей не бывает — Содержание