Силвертон — Непослушных детей не бывает
Я была потрясена, когда поняла, сколько родителей думают о своём ребёнке: «Он просто хочет манипулировать мной». В моей голове возникали только три возможных объяснения такого поведения.
Во-первых, «Ну и ну, почему никто не предупредил, что будет так трудно?!»
Во-вторых, «Э-э-э... почему всё так сложно?!»
И в-третьих, «Неужели всем так же тяжело?!»
Спустя шесть недель после того, как Клеменси оказалась у нас дома, мой муж, в прошлом морской пехотинец королевского диверсионно-десантного отряда, воскликнул: «Мне было проще получить зелёный берет, чем справиться с этим!»
И правда, друзья редко обсуждают, насколько тяжел родительский труд. Муж шутит: «А то мы, наверно, так никогда бы и не решились!» Люди всё чаще воспитывают детей в изоляции, без поддержки традиционного сообщества, частью которого когда-то были. Мы могли бы стать более чуткими родителями, если бы не постоянный недосып, если бы нас поддерживала большая семья, в которой всегда найдётся кто-то, кто приготовит обед и посидит с ребёнком, а старшее поколение поделится мудростью.
Самых разных людей объединяет одна мечта — стать настолько хорошими родителями, насколько это вообще возможно. Мы хотим быть уверены, что «всё делаем правильно», и знать, что наши дети чувствуют себя ценными, защищёнными и любимыми.
Нам дают советы, но в последние десятилетия кажется, что некоторые из них учитывают только измотанность родителей (что абсолютно понятно), а не благополучие детей. Именно поэтому детей ставят в угол, запрещают выходить из комнаты и оставляют кричать в одиночестве. Всё сделано из лучших побуждений, чтобы помочь родителям, изнемогающим от нехватки времени и просто пытающимся остаться на плаву. Но что, если можно было бы объединить лучшие традиции, пришедшие к нам из мудрой старины, с современной наукой, чтобы они пошли на пользу не только нам, но и детям?
Столкнувшись с кризисами и проблемами психического здоровья детей, мы хотим верить, что растим их сострадательными, внимательными и добрыми. Если дети, взрослея, получат эмоциональный опыт, то смогут преодолеть невзгоды и принять жизнь во всём её великолепном многообразии. Став матерью, я стремилась побольше узнать о том, как поддерживать психическое и физическое здоровье детей.
Кейт Силвертон — Непослушных детей не бывает
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с.
Перевод с английского: Светлана Герасимова
Оригинальное название: There’s no such thing as ‘naughty’
ISBN 978-5-00195-278-7
Серия: Воспитание без стресса
Кейт Силвертон — Непослушных детей не бывает — Содержание
- Введение. Почему я написала эту книгу
-
Часть I. Как понять ребёнка: повадки ящерицы, бабуина и мудрой совы
- Глава 1. Ящерица, бабуин и мудрая сова
- Ящерица
- Бабуин
- Мудрая сова
- Глава 2. Происходящее в мозгу не остаётся в мозгу
-
Часть II. Воспитание: путь к совиной мудрости
- Глава 3. Как прекратить истерику, сказав: «Стоп, СОПЛИ!»
- Глава 4. Слушай, как сова
- Глава 5. Почему «всё по-старинке» не работает
- Глава 6. Сначала успокойся сам
- Глава 7. Сложные темы
- Глава 8. А как насчёт родителей?
-
Часть III. Применение совиной мудрости
- Глава 9. Что на самом деле важно
- Глава 10. Я не справляюсь. Что делать?
- Глава 11. Воспитывать с совиной мудростью: по шагам
- Глава 12. Братья и сёстры — как прекращать ссоры
- Благодарности
- Примечания
- Об авторе
Сердечно благодарю
Большое спасибо!