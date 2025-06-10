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Силвертон — Непослушных детей не бывает

Силвертон — Непослушных детей не бывает
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology

Я была потрясена, когда поняла, сколько родителей думают о своём ребёнке: «Он просто хочет манипулировать мной». В моей голове возникали только три возможных объяснения такого поведения.

Во-первых, «Ну и ну, почему никто не предупредил, что будет так трудно?!»

Во-вторых, «Э-э-э... почему всё так сложно?!»

И в-третьих, «Неужели всем так же тяжело?!»

Спустя шесть недель после того, как Клеменси оказалась у нас дома, мой муж, в прошлом морской пехотинец королевского диверсионно-десантного отряда, воскликнул: «Мне было проще получить зелёный берет, чем справиться с этим!»

И правда, друзья редко обсуждают, насколько тяжел родительский труд. Муж шутит: «А то мы, наверно, так никогда бы и не решились!» Люди всё чаще воспитывают детей в изоляции, без поддержки традиционного сообщества, частью которого когда-то были. Мы могли бы стать более чуткими родителями, если бы не постоянный недосып, если бы нас поддерживала большая семья, в которой всегда найдётся кто-то, кто приготовит обед и посидит с ребёнком, а старшее поколение поделится мудростью.

Самых разных людей объединяет одна мечта — стать настолько хорошими родителями, насколько это вообще возможно. Мы хотим быть уверены, что «всё делаем правильно», и знать, что наши дети чувствуют себя ценными, защищёнными и любимыми.

Нам дают советы, но в последние десятилетия кажется, что некоторые из них учитывают только измотанность родителей (что абсолютно понятно), а не благополучие детей. Именно поэтому детей ставят в угол, запрещают выходить из комнаты и оставляют кричать в одиночестве. Всё сделано из лучших побуждений, чтобы помочь родителям, изнемогающим от нехватки времени и просто пытающимся остаться на плаву. Но что, если можно было бы объединить лучшие традиции, пришедшие к нам из мудрой старины, с современной наукой, чтобы они пошли на пользу не только нам, но и детям?

Столкнувшись с кризисами и проблемами психического здоровья детей, мы хотим верить, что растим их сострадательными, внимательными и добрыми. Если дети, взрослея, получат эмоциональный опыт, то смогут преодолеть невзгоды и принять жизнь во всём её великолепном многообразии. Став матерью, я стремилась побольше узнать о том, как поддерживать психическое и физическое здоровье детей.

Кейт Силвертон — Непослушных детей не бывает

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с.
Перевод с английского: Светлана Герасимова
Оригинальное название: There’s no such thing as ‘naughty’
ISBN 978-5-00195-278-7
Серия: Воспитание без стресса

Кейт Силвертон — Непослушных детей не бывает — Содержание

  • Введение. Почему я написала эту книгу
  • Часть I. Как понять ребёнка: повадки ящерицы, бабуина и мудрой совы
    • Глава 1. Ящерица, бабуин и мудрая сова
    • Ящерица
    • Бабуин
    • Мудрая сова
    • Глава 2. Происходящее в мозгу не остаётся в мозгу
  • Часть II. Воспитание: путь к совиной мудрости
    • Глава 3. Как прекратить истерику, сказав: «Стоп, СОПЛИ!»
    • Глава 4. Слушай, как сова
    • Глава 5. Почему «всё по-старинке» не работает
    • Глава 6. Сначала успокойся сам
    • Глава 7. Сложные темы
    • Глава 8. А как насчёт родителей?
  • Часть III. Применение совиной мудрости
    • Глава 9. Что на самом деле важно
    • Глава 10. Я не справляюсь. Что делать?
    • Глава 11. Воспитывать с совиной мудростью: по шагам
    • Глава 12. Братья и сёстры — как прекращать ссоры
  • Благодарности
  • Примечания
  • Об авторе
Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

R
Rusart 1 year ago

Сердечно благодарю 
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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