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Сильвестре - Волшебные и страшные мифы леса

Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - От феникса до Иггдрасиля
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Когда немецкий писатель Герман Гессе собирал и обрабатывал сказки и легенды своей страны, он создал историю под названием «Человек по имени Циглер».
Образ Циглера довольно сложный. Речь идет об обычном для своего времени человеке конца XIX столетия: ленивом, лишенном ценностей и убеждений и верном лишь двум религиям — богатству и науке. Нет, Циглер не ученый, который превосходно разбирается в науках, ему достаточно знать, что науки, на которые государство тратит огромные деньги, — это удел высокообразованных скучных людей. Не вникая в подробности, он убежден, что медицинский и научный прогресс позволит ему избежать участи собственного отца, умершего от рака. Циглер боится смерти, и этот страх лежит в основе его слепой веры в цивилизацию.
Как типичный современный человек, он не придает значения сказкам и легендам, считая их бессмысленными и несерьезными историями, которые только и годятся, чтобы развлекать дураков. Для него они всего лишь плоды фантазии, незначительные и бесполезные, лишенные правды и знания. Дальнейшая судьба этого унылого персонажа не является предметом нашей книги, однако интересно заметить, как его образ, наделенный писателем всеми пороками современного ему общества, остается удивительно похожим и на среднестатистического человека нынешней эпохи, которого мы встречаем везде и всюду. Все чаще мы слышим от «прогрессивных» родителей, что их дети не верят ни в рождественского деда Баббо Натале, ни в ведьму Бефану, и это подается как признак смышлености и острого ума.
Все чаще праздники и традиции, которые столетиями играли важнейшую роль в культуре, превращаются в коммерциализированные бледные подобия самих себя.
Так, ирландская Oíche Shamhna («ночь Самайна») трансформировалась в Хеллоуин, американский праздник, посвященный ужастикам и страшным нарядам, и утратила свое первоначальное значение самого темного дня года, когда духи могут свободно входить в наш мир. В других случаях эти древние праздники и обычаи просто высмеиваются или принижаются без желания разобраться в их настоящем символическом значении.
Единственный способ избежать распространения этой страшной эпидемии банализации — докопаться до самой сути старинных историй и традиций.
Читайте, учитесь, давайте себе свободу верить в невероятное и ошибаться. И не превращайтесь в Циглера, ибо это означает конец.

Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - От феникса до Иггдрасиля

Пер. с ит. Ф. Каузова ; науч. ред. Е. Левкиевская. — Москва : МИФ, 2024. — 272 с. : ил.
ISBN 978-5-00214-523-2

Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - Содержание

  • Предисловие
  • Как распознать Циглера и не превратиться в него
  • Разговоры о лесе
  • Как читать эту книгу
  • Принцы и принцессы, которых мы хотим отблагодарить
  • Якопо Сильвестре
  • Марга Бьяцца
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕРЕВЬЯ
  • Деревья: безмолвные стражи Природы
  • Ясень. Величественная мощь
  • Иггдрасиль Великий. космический ясень и сила рун
  • Корни Иггдрасиля
  • Создания, которые населяют Космическое древо
  • Девять миров
  • Один и руны
  • Небесное древо. égig érö fa
  • Ореховое дерево. Греховный свет
  • Сосна. Бессмертный гермафродит
  • Дуб. Древний Отец
  • Сейба. Крокодиловый мост
  • Тис. Священная смерть
  • Драконово дерево. Таинственный румянец
  • Береза. Духовное сияние
  • Грибы. Мистические обитателилесного покрова
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБИТАТЕЛИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
  • Волки. Дикая сущность
  • Волки-оборотни и ликантропы
  • Волчьи шкуры. Отрывок из «Сагио Вёльсунгах»
  • Волкодав по имени Гелерт
  • Зверь из Кузаго
  • Фенрир. Ужас богов
  • Лисы. Мистическая плутовка
  • Кицунэ
  • Хули-цзин и кумихо
  • Тануки
  • Тануки и Кицунэ
  • Кицунэ-но Ёмейри
  • Кван, Джамул и зима
  • Revontulet
  • Хурлубурлебуц!
  • Медведи. Могучие защитники
  • Берсеркер
  • Бьорн, Бера и Бодвар Бьярки
  • Жан-Медведь
  • Олени. Буйная царственность
  • Херн-Охотник
  • Птицы. Вестники свободы
  • Сова Афины
  • Феникс
  • Хугин и Мунин
  • Сон Энгуса
  • Животные-гибриды
  • Единороги
  • Рогатые зайцы
  • Ворон вальравн
  • Кентавры
  • Волшебные и страшные лесные создания
  • Сквонк
  • Ходаг
  • Скрытень
  • Сплинтер-кот
  • Тапио
  • Леший
  • Папа Буа
  • Ши, или сиды. Маленький народец
  • Народ мха
  • Дриады и Гамадриады
  • Кодама
  • Пэн-Хоу
  • Нанг Тани
  • Батибат
  • Ямауба
  • Лихо
  • Баньши
  • Пука
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ И ИСТОРИИ
  • Аполлон и Дафна
  • Король Лаурин и Розовый cад
  • Поль Баньян и Великий Снегопад
  • Василиса Прекрасная
  • Пер Гюнт. Победитель троллей
Views 231
Rating 5.0 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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