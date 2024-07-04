Когда немецкий писатель Герман Гессе собирал и обрабатывал сказки и легенды своей страны, он создал историю под названием «Человек по имени Циглер».

Образ Циглера довольно сложный. Речь идет об обычном для своего времени человеке конца XIX столетия: ленивом, лишенном ценностей и убеждений и верном лишь двум религиям — богатству и науке. Нет, Циглер не ученый, который превосходно разбирается в науках, ему достаточно знать, что науки, на которые государство тратит огромные деньги, — это удел высокообразованных скучных людей. Не вникая в подробности, он убежден, что медицинский и научный прогресс позволит ему избежать участи собственного отца, умершего от рака. Циглер боится смерти, и этот страх лежит в основе его слепой веры в цивилизацию.

Как типичный современный человек, он не придает значения сказкам и легендам, считая их бессмысленными и несерьезными историями, которые только и годятся, чтобы развлекать дураков. Для него они всего лишь плоды фантазии, незначительные и бесполезные, лишенные правды и знания. Дальнейшая судьба этого унылого персонажа не является предметом нашей книги, однако интересно заметить, как его образ, наделенный писателем всеми пороками современного ему общества, остается удивительно похожим и на среднестатистического человека нынешней эпохи, которого мы встречаем везде и всюду. Все чаще мы слышим от «прогрессивных» родителей, что их дети не верят ни в рождественского деда Баббо Натале, ни в ведьму Бефану, и это подается как признак смышлености и острого ума.

Все чаще праздники и традиции, которые столетиями играли важнейшую роль в культуре, превращаются в коммерциализированные бледные подобия самих себя.

Так, ирландская Oíche Shamhna («ночь Самайна») трансформировалась в Хеллоуин, американский праздник, посвященный ужастикам и страшным нарядам, и утратила свое первоначальное значение самого темного дня года, когда духи могут свободно входить в наш мир. В других случаях эти древние праздники и обычаи просто высмеиваются или принижаются без желания разобраться в их настоящем символическом значении.

Единственный способ избежать распространения этой страшной эпидемии банализации — докопаться до самой сути старинных историй и традиций.

Читайте, учитесь, давайте себе свободу верить в невероятное и ошибаться. И не превращайтесь в Циглера, ибо это означает конец.

Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - От феникса до Иггдрасиля

Пер. с ит. Ф. Каузова ; науч. ред. Е. Левкиевская. — Москва : МИФ, 2024. — 272 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-523-2

Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - Содержание

Предисловие

Как распознать Циглера и не превратиться в него

Разговоры о лесе

Как читать эту книгу

Принцы и принцессы, которых мы хотим отблагодарить

Якопо Сильвестре

Марга Бьяцца

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕРЕВЬЯ

Деревья: безмолвные стражи Природы

Ясень. Величественная мощь

Иггдрасиль Великий. космический ясень и сила рун

Корни Иггдрасиля

Создания, которые населяют Космическое древо

Девять миров

Один и руны

Небесное древо. égig érö fa

Ореховое дерево. Греховный свет

Сосна. Бессмертный гермафродит

Дуб. Древний Отец

Сейба. Крокодиловый мост

Тис. Священная смерть

Драконово дерево. Таинственный румянец

Береза. Духовное сияние

Грибы. Мистические обитателилесного покрова

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБИТАТЕЛИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Волки. Дикая сущность

Волки-оборотни и ликантропы

Волчьи шкуры. Отрывок из «Сагио Вёльсунгах»

Волкодав по имени Гелерт

Зверь из Кузаго

Фенрир. Ужас богов

Лисы. Мистическая плутовка

Кицунэ

Хули-цзин и кумихо

Тануки

Тануки и Кицунэ

Кицунэ-но Ёмейри

Кван, Джамул и зима

Revontulet

Хурлубурлебуц!

Медведи. Могучие защитники

Берсеркер

Бьорн, Бера и Бодвар Бьярки

Жан-Медведь

Олени. Буйная царственность

Херн-Охотник

Птицы. Вестники свободы

Сова Афины

Феникс

Хугин и Мунин

Сон Энгуса

Животные-гибриды

Единороги

Рогатые зайцы

Ворон вальравн

Кентавры

Волшебные и страшные лесные создания

Сквонк

Ходаг

Скрытень

Сплинтер-кот

Тапио

Леший

Папа Буа

Ши, или сиды. Маленький народец

Народ мха

Дриады и Гамадриады

Кодама

Пэн-Хоу

Нанг Тани

Батибат

Ямауба

Лихо

Баньши

Пука

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ И ИСТОРИИ