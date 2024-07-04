Сильвестре - Волшебные и страшные мифы леса
Когда немецкий писатель Герман Гессе собирал и обрабатывал сказки и легенды своей страны, он создал историю под названием «Человек по имени Циглер».
Образ Циглера довольно сложный. Речь идет об обычном для своего времени человеке конца XIX столетия: ленивом, лишенном ценностей и убеждений и верном лишь двум религиям — богатству и науке. Нет, Циглер не ученый, который превосходно разбирается в науках, ему достаточно знать, что науки, на которые государство тратит огромные деньги, — это удел высокообразованных скучных людей. Не вникая в подробности, он убежден, что медицинский и научный прогресс позволит ему избежать участи собственного отца, умершего от рака. Циглер боится смерти, и этот страх лежит в основе его слепой веры в цивилизацию.
Как типичный современный человек, он не придает значения сказкам и легендам, считая их бессмысленными и несерьезными историями, которые только и годятся, чтобы развлекать дураков. Для него они всего лишь плоды фантазии, незначительные и бесполезные, лишенные правды и знания. Дальнейшая судьба этого унылого персонажа не является предметом нашей книги, однако интересно заметить, как его образ, наделенный писателем всеми пороками современного ему общества, остается удивительно похожим и на среднестатистического человека нынешней эпохи, которого мы встречаем везде и всюду. Все чаще мы слышим от «прогрессивных» родителей, что их дети не верят ни в рождественского деда Баббо Натале, ни в ведьму Бефану, и это подается как признак смышлености и острого ума.
Все чаще праздники и традиции, которые столетиями играли важнейшую роль в культуре, превращаются в коммерциализированные бледные подобия самих себя.
Так, ирландская Oíche Shamhna («ночь Самайна») трансформировалась в Хеллоуин, американский праздник, посвященный ужастикам и страшным нарядам, и утратила свое первоначальное значение самого темного дня года, когда духи могут свободно входить в наш мир. В других случаях эти древние праздники и обычаи просто высмеиваются или принижаются без желания разобраться в их настоящем символическом значении.
Единственный способ избежать распространения этой страшной эпидемии банализации — докопаться до самой сути старинных историй и традиций.
Читайте, учитесь, давайте себе свободу верить в невероятное и ошибаться. И не превращайтесь в Циглера, ибо это означает конец.
Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - От феникса до Иггдрасиля
Пер. с ит. Ф. Каузова ; науч. ред. Е. Левкиевская. — Москва : МИФ, 2024. — 272 с. : ил.
ISBN 978-5-00214-523-2
Сильвестре, Якопо - Волшебные и страшные мифы леса - Содержание
- Предисловие
- Как распознать Циглера и не превратиться в него
- Разговоры о лесе
- Как читать эту книгу
- Принцы и принцессы, которых мы хотим отблагодарить
- Якопо Сильвестре
- Марга Бьяцца
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕРЕВЬЯ
- Деревья: безмолвные стражи Природы
- Ясень. Величественная мощь
- Иггдрасиль Великий. космический ясень и сила рун
- Корни Иггдрасиля
- Создания, которые населяют Космическое древо
- Девять миров
- Один и руны
- Небесное древо. égig érö fa
- Ореховое дерево. Греховный свет
- Сосна. Бессмертный гермафродит
- Дуб. Древний Отец
- Сейба. Крокодиловый мост
- Тис. Священная смерть
- Драконово дерево. Таинственный румянец
- Береза. Духовное сияние
- Грибы. Мистические обитателилесного покрова
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБИТАТЕЛИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
- Волки. Дикая сущность
- Волки-оборотни и ликантропы
- Волчьи шкуры. Отрывок из «Сагио Вёльсунгах»
- Волкодав по имени Гелерт
- Зверь из Кузаго
- Фенрир. Ужас богов
- Лисы. Мистическая плутовка
- Кицунэ
- Хули-цзин и кумихо
- Тануки
- Тануки и Кицунэ
- Кицунэ-но Ёмейри
- Кван, Джамул и зима
- Revontulet
- Хурлубурлебуц!
- Медведи. Могучие защитники
- Берсеркер
- Бьорн, Бера и Бодвар Бьярки
- Жан-Медведь
- Олени. Буйная царственность
- Херн-Охотник
- Птицы. Вестники свободы
- Сова Афины
- Феникс
- Хугин и Мунин
- Сон Энгуса
- Животные-гибриды
- Единороги
- Рогатые зайцы
- Ворон вальравн
- Кентавры
- Волшебные и страшные лесные создания
- Сквонк
- Ходаг
- Скрытень
- Сплинтер-кот
- Тапио
- Леший
- Папа Буа
- Ши, или сиды. Маленький народец
- Народ мха
- Дриады и Гамадриады
- Кодама
- Пэн-Хоу
- Нанг Тани
- Батибат
- Ямауба
- Лихо
- Баньши
- Пука
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ И ИСТОРИИ
- Аполлон и Дафна
- Король Лаурин и Розовый cад
- Поль Баньян и Великий Снегопад
- Василиса Прекрасная
- Пер Гюнт. Победитель троллей
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