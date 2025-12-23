Сильвозо — Женщины: секретное оружие Бога
Одним из самых восхитительных стихов в Библии является двенадцатый стих Шестьдесят седьмого псалма, описывающий группу женщин, возвещающих добрые вести. Любопытно не то, что эти женщины проповедуют Евангелие, а то, что в этом случае они призваны Господом уничтожить Его врагов. Они так хорошо справляются со своей задачей, что цари и войска в панике бегут прочь, и эти женщины могут захватить добычу во вражеском лагере.
Зачастую сама идея о проповедующих женщинах спорна, а уж мысль о том, что женщины-проповедники поразят вражеские армии, и вовсе нова и противоречива. Мягко говоря, сложно представить женщин на поле боя. Однако в самом начале Библии мы видим первое изображение духовной битвы в столкновении женщины и дьявола (см. Быт. 3:1-7). Очевидно, это не случайно, ведь сразу после этой встречи Бог провозглашает, что женщина и ее семя будут вечно противостоять дьяволу (см. Быт. 3:14-16). Роль женщины в обществе, особенно в церкви, такова, что вызывает жаркие споры, усугубляющиеся размером социального и духовного разрыва между полами.
Сильвозо Эд — Женщины: секретное оружие Бога
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011. — 160 с.
ISBN 978-5-8445-0269-9
Сильвозо Эд — Женщины: секретное оружие Бога — Содержание
- Введение
- Глава 1. Один из самых сильных страхов сатаны
- Глава 2. Вдвойне утонченные
- Глава 3. Доверенные партнеры Бога
- Глава 4. Музыка сердца
- Глава 5. Духовное оскорбление: убийство из пистолета с глушителем
- Глава 6. Тихая нетерпимость
- Глава 7. Матч-реванш начинается
- Глава 8. Восстановление мужчин и женщин
- Глава 9. У мужчин много общего с Адамом
- Глава 10. Ошибка Ноя
- Глава 11. Главенство мужчин: свобода для женщин
- Глава 12. Ответ на вопрос «Почему?»
- Глава 13. Звездный час женщин
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