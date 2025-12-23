Сильвозо — Женщины: секретное оружие Бога

Одним из самых восхитительных стихов в Библии является двенадцатый стих Шестьдесят седьмого псалма, описывающий группу женщин, возвещающих добрые вести. Любопытно не то, что эти женщины проповедуют Евангелие, а то, что в этом случае они призваны Господом уничтожить Его врагов. Они так хорошо справляются со своей задачей, что цари и войска в панике бегут прочь, и эти женщины могут захватить добычу во вражеском лагере.

Зачастую сама идея о проповедующих женщинах спорна, а уж мысль о том, что женщины-проповедники поразят вражеские армии, и вовсе нова и противоречива. Мягко говоря, сложно представить женщин на поле боя. Однако в самом начале Библии мы видим первое изображение духовной битвы в столкновении женщины и дьявола (см. Быт. 3:1-7). Очевидно, это не случайно, ведь сразу после этой встречи Бог провозглашает, что женщина и ее семя будут вечно противостоять дьяволу (см. Быт. 3:14-16). Роль женщины в обществе, особенно в церкви, такова, что вызывает жаркие споры, усугубляющиеся размером социального и духовного разрыва между полами.

Сильвозо Эд — Женщины: секретное оружие Бога

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011. — 160 с.

ISBN 978-5-8445-0269-9

Сильвозо Эд — Женщины: секретное оружие Бога — Содержание