Шмуэль Симантов - Замир Исаев - Дочь Царя - Еврейские законы чистоты семейной жизни

Дорогой читатель! Книга, которая лежит сейчас перед тобой — уникальна.

Много лет те немногочисленные книги, повествующие о законах семейной чистоты, которые доходили до русскоязычного читателя, освещали точку зрения, принятую в ашкеназской традиции Между тем, горские и бухарские — две большие общины, языком общения которых является русский, нуждались в книге, которая, будучи написанной на русском же языке, освещала бы все необходимые законы и традиции с позиции с точки зрения сефардской традиции.

Теперь такая книга существует.

Надеемся, что эта книга сможет помочь найти ответы на вопросы и сделать более легким и радостным соблюдение святых законов семейной чистоты и для тех евреев, которые придерживаются сефардской традиции.

Данная книга состоит из двух частей:

В первой части мы постарались привести различные довоцы и научные факты, а также поделиться с вами рассказами из жизни, которые помогут читателю понять важность соблюдения законов чистоты семейной жизни.

Вторая часть является переводом книг «Торат hа-Таhара», и некоторых частей из книги «Таhарат hабаит». Автор первой книги — глава ешивы «Иехаве Даат»рав Давид Йосеф (да продлит Вс-вышний его дни). Автором второй книги является его покойный отец, раввин и признанный учитель всего еврейского народа Рабби Овадия Йосеф (да упокоится душа святого праведника с миром).

По сути своей, эта книга является обширным сводом законов, включающим необходимые подробности, она актуальна не только для сефардских, но и для ашкеназских общин т. к во всех местах, где традиция отличается мы постарались привести оба мнения. В конце книги Вы можете найти подробный указатель с ссылками на параграфы, где традиции двух общин отличаются. Целью издания данной книги было помочь как обычным семейным парам, так и тем, кто занимается подготовкой женщин к окунанию. А также тем, кто трудится во имя соблюдения и укрепления законов семейной чистоты в еврейском народе.

Шмуэль Симантов, Замир Исаев - Дочь Царя - Еврейские законы чистоты семейной жизни

Баку, Издательство «Пниней Алаха»

5779-2019

240 с.

Шмуэль Симантов, Замир Исаев - Дочь Царя - Еврейские законы чистоты семейной жизни - Содержание

Часть 1

ПРЕДИСЛОВИЕ - ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ МИКВЫ. «ЧИСТОТА И НЕЧИСТОТА» - ИСПЫТАНИЕ, КОТОРОЕ НАМ ПО СИЛАМ - «ГЕРШЕЛЬ, НЕ ВОЛНУЙСЯ!» - ПРЕОДОЛИВАТЬ ИСПЫТАНИЯ ПОЭТАПНО - ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ РАЗРУШАЕТ СЕМЬЮ - ТОРА И НАУКА - МОТОЦИКЛИСТ - ИСТИННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ - БЛАГОПРИЯТНАЯ ДАТА - ЧТО ТАКОЕ МИКВА? - КАК УСТРОЕНА МИКВА, ИЛИ СЕКРЕТ ЖИВОЙ ВОДЫ - КАК ВЫГЛЯДИТ МИКВА? - «НЕЧИСТОЕ» – СМЕРТЬ, «ЧИСТОЕ» – ЖИЗНЬ - ПОГРУЖЕНИЕ – КАК РОЖДЕНИЕ - МИФЫ И НАВЕТЫ - МИКВА В РАЗЛИЧНЫЕ ЭПОХИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Часть 2

1 КАК ЖЕНЩИНА СТАНОВИТСЯ РИТУАЛЬНО НЕ ЧИСТОЙ - 2 ЗАКОНЫ ПЕРЕРЫВА ЧИСТОТЫ И СЕМИ ЧИСТЫХ ДНЕЙ - 3 ВРЕМЯ ОКУНАНИЯ В МИКВУ - 4 ЗАКОНЫ ОКУНАНИЯ И БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ - 5 ПОВЕДЕНИЕ МУЖА И ЖЕНЫ ВО ВРЕМЯ «НЕЧИСТЫХ» ДНЕЙ - 6 ЗАКОНЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДНЕЙ, КОГДА ОЖИДАЕТСЯ МЕНСТРУАЦИЯ (ОНАТ hА-ВЕСЕТ) - 7 ЗАКОНЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ТОЧНО ЗНАТЬ ВРЕМЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАСТУПЛЕНИЯ МЕНСТРУАЦИИ - 8 ЗАКОНЫ ПРОВЕРОК ВО ВРЕМЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАСТУПЛЕНИЯ МЕНСТРУАЦИИ И ПОЯВЛЕНИЕ КРОВИ ПОСЛЕ ПОЛОВОГО АКТА ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ РАНЫ - 9 ДОВЕРИЕ К ЖЕНЩИНЕ В ВОПРОСАХ ЧИСТОТЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ - 10 ЦВЕТА ВЫДЕЛЕНИЙ - 11 ЗАКОНЫ О ПЯТНАХ - 12 ПОДГОТОВКА НЕВЕСТЫ К ЗАМУЖЕСТВУ. ДЕВСТВЕННАЯ КРОВЬ - 13 РОЖЕНИЦА И ЖЕНЩИНА, У КОТОРОЙ БЫЛ ВЫКИДЫШ - 14 ПРЕПЯТСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ОКУНАНИЯ В МИКВУ - 15 ПОДГОТОВКА К ОКУНАНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЯ