Симеон Новый Богослов - Слова

В 2022 году мы будем праздновать 1000-летие со дня кончины великого святого Православной Церкви — прп. Симеона Нового Богослова (949—1022). В связи с этой датой вниманию читателя представляется полное собрание Слов, которое, несмотря на свою актуальность для отечественного читателя, долго ждало своего появления. Издание состоит из трех циклов — Слов огласительных, богословских и нравственных. По объему это составляет не меньше половины текстов, дошедших до нас от прп. Симеона. Остальная часть его творений это Гимны, Послания и Главы. Несмотря на все величие и даже исключительность личной святости прп. Симеона в истории Православной Церкви и тот факт, что свой богатейший и уникальный духовный опыт, а также весьма самобытное, в самом лучшем смысле этого слова, учение он изложил еще и письменно, его творения в их полном и подлинном — оригинальном виде ожидал в России долгий и тернистый путь к появлению. И стоит отметить, что этот путь еще до конца не пройден (качественного современного перевода всех трудов Преподобного на русский язык с критического издания текста первоисточника пока не существует), и потому хочется надеяться, что нынешнее издание станет определенной ступенью или этапом в прохождении этого пути. А пока в целом, как отмечается, «Симеон остается одним из самых малоизученных византийских авторов».

Творения прп. Симеона были написаны им в конце X — начале XI века. В России славянские переводы творений прп. Симеона стали появляться с XIV века. Впрочем, и до XIX века они были известны неполно и фрагментарно, хотя и в таком виде не могли не оказать значительного влияния на русскую средневековую духовность. Так, их чтением вдохновлялись прп. Нил Сорский и прп. Иосиф Волоцкий. В XVIII веке прп. Паисий Величковский переводил творения прп. Симеона с недостаточно качественного и местами интерполированного, и к тому же в новогреческом переводе, а не на языке оригинала, издания Дионисия Загорейского. Будучи включенными в греческое «Добротолюбие» прп. Никодимом Святогорцем и свт. Макарием Коринфским, творения прп. Симеона были переведены и изданы в составе славянского, а затем и русского «Добротолюбия». С издания Дионисия Загорейского свт. Феофан Затворник сделал перевод и издал два тома Слов прп. Симеона. Впрочем, у исследователей есть вопросы и к переводу свт. Феофана, который иногда выглядит как парафраз, а некоторые места переводчик и вовсе опускает или редуцирует, исходя из своих соображений. И хотя все вышеперечисленные проблемы не угрожали православности содержания изданных сочинений прп. Симеона, однако иногда, несомненно, представляли читателю мысль святого отца в искаженном или не совсем достоверном виде, а потому это положение требовало своего исправления. В особенности интерполяция коснулась собрания Слов прп. Симеона.

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова

пер. с древнегреч. свящ. Максима Михайлова; вст. ст. П. К. Доброцветова

М.: Изд-во Введенского ставропиг. муж. м-ря Оптина пустынь; Изд. Перервинской духов, семинарии, 2021. 480 с.

ISBN 978-5-905747-16-8

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова - Содержание

НЕМЕРЦАЮЩИЙ СВЕТ ЗВЕЗДЫ ТАЙНОЗРИТЕЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ Предисловие к Словам огласительным, богословским и нравственным преподобного Симеона Нового Богослова

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ПЕРВОЕ-СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

СЛОВО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ-СЛОВО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

БОГОСЛОВСКИЕ СЛОВА

СЛОВО БОГОСЛОВСКОЕ ПЕРВОЕ Против утверждающих, что Отец прежде [Сына]

СЛОВО БОГОСЛОВСКОЕ ВТОРОЕ Против тех, кто берется богословствовать, не имея Духа

СЛОВО БОГОСЛОВСКОЕ ТРЕТЬЕ Что есть Отец, то и Сын, и что есть Сын, то и Дух Святой

НРАВСТВЕННЫЕ СЛОВА