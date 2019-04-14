Симкин - Американская мечта русского сектанта
Книга доктора юридических наук Льва Симкина рассказывает о драматических страницах истории СССР, связанные с преследованиями за веру и эмиграцией верующих в США. Автор работал с документами в зарубежных архивах. встречался с участниками описываемых событий. Талантливо написанная и весьма поучительная книга.
В книге впервые приоткрываются пропущенные драматические страницы отечественной истории двадцатого века, связанные с массовой эмиграцией диссидентов на американский континент. Проведенный поиск материалов в зарубежных архивах позволил рассказать о малоизвестных путешествиях сектантов из России в Америку и обратно. Автор нашел непосредственных участников некоторых из описываемых событий и записал их рассказы о недавнем прошлом, в том числе о судьбе Сибирской семерки - верующих из Хакассии, проведших пять лет взаперти в подвале американского посольства в Москве, об участии академика Сахарова в борьбе за религиозную свободу. Талантливо написанная и весьма поучительная история о том, как сила веры превозмогает господство неправедной силы.
Ее автор - доктор юридических наук, профессор, специалист в области правового регулирования государственно-конфессиональных отношений, на этот раз предпринял историко-правовое исследование. В аннотируемой книге впервые приоткрываются пропущенные драматические страницы отечественной истории двадцатого века, связанные с массовой эмиграцией религиозных диссидентов на американский континент. Жанр книги, обозначенный автором как исторические заметки-миниатюры, свободный литературный язык изложения и иллюстративный материал - все это позволит прочесть ее широкому кругу читателей. Читательский интерес уже вызвали публикации отдельных частей книги в журналах "Знамя", "Новый мир", "Родина", а также в электронных библиотеках. Проведенный им поиск материалов в зарубежных архивах (прежде всего в Толстовском фонде и Библиотеке Конгресса США) позволили рассказать о малоизвестных путешествиях сектантов из России в Америку и обратно. Автор нашел непосредственных участников некоторых из описываемых событий и записал их рассказы о недавнем прошлом, в том числе о судьбе "Сибирской семерки" - верующих из Хакасии, проведших пять лет взаперти в подвале американского посольства в Москве (1978-1983 гг. ), об участии академика Сахарова в борьбе за религиозную свободу.
Лев Симкин - Американская мечта русского сектанта - Церковь эмигрантов - Исторические заметки-миниатюры
М.: Зебра Е ; 2012. — 384 с., ил.
ISBN 978-5-905629-10-5
Лев Симкин - Американская мечта русского сектанта - Церковь эмигрантов - Исторические заметки-миниатюры - Содержание
- Пропущенная история (вместо предисловия)
- Глава первая. Никто не хотел уезжать
- Глава вторая. Эмиграция: начало
- Глава третья. Как исполнялись пророчества
- Глава четвертая. Инициатива наказуема
- Глава пятая. Сибирская семерка
- Глава шестая. Билеты в одну сторону
- Глава седьмая. Путешествия духоборов
- Глава восьмая. Из Туретчины
- Глава девятая. Двадцать один век одиночества
Лев Симкин - Американская мечта русского сектанта - Послесловие
В целом, первые шесть глав книги представляют собой не только историю попыток пятидесятников эмигрировать в США, но и историю религиозных гонений – бессмысленных преследований законопослушных и трудолюбивых граждан только за то, что их мировоззрение не вписывалось в официальную советскую идеологию (а до революции – не соответствовало учению православной церкви). История эта, к сожалению, до сих пор актуальна. Конечно, ситуация сейчас не сравнима с советской: действуют тысячи зарегистрированных общин пятидесятников, баптистов, адвентистов седьмого дня, евангельских христиан.
Однако вопреки Конституции усиливается давление на протестантов: им препятствуют в строительстве, приобретении и аренде молитвенных помещений, мешают проводить благотворительную работу, снимают с регистрации… В СМИ тиражируется образ протестанта как сектанта-изувера, чуждого традициям русской культуры, агента западного влияния и т. п., а пятидесятничество, адвентизм и баптизм объявляются тоталитарными сектами, деструктивными культами, финансируемыми из-за рубежа… Уроки из советского прошлого не извлечены, и мы снова норовим наступить на те же грабли. А те, кто проводил репрессии, до сих пор убеждены в собственной правоте.
Достоинством книги Льва Симкина является то, что он, при несомненной увлеченности героями своего повествования, нисколько их не идеализирует. Он не скрывает, что пятидесятническим борцам за эмиграцию были присущи ригоризм, нежелание согласиться даже на разумные компромиссы, черно-белый взгляд на мир…
Объективность присуща и седьмой-восьмой главам, в которых излагается история переселения духоборов в Канаду и общины Нового Израиля в Уругвай. В этих главах говорится о духовных христианах, представляющих собой интереснейший и яркий феномен русской народной религиозности. Здесь затрагиваются проблемы внутренней трансформации замкнутых религиозных общин, развитие тенденций к авторитарным методам управления, а так же проблемы культурной адаптации. «Духоборский» сюжет представляет интерес и потому, что в судьбе духоборов активное участие принимал Лев Толстой, а также его дочь Александра.
Чрезвычайно интересно развитие взаимоотношений между духовными христианами (равно как и протестантами) с советской властью. Если в первые годы советское правительство видело в «сектантах» жертв царского режима и естественных союзников (надо иметь в виду и христианско-коммунистические взгляды, присущие ряду «сект»), то начиная с конца двадцатых годов оно переходит к политике тотальной борьбы со всеми религиозными организациями. Примечательно, что, несмотря на это, у оказавшихся за рубежом духоборов и христоверов долго оставались иллюзии в отношении советской власти и просоветские настроения. Характерен пример лидера Нового Израиля Василия Лубкова, вернувшегося в СССР из Уругвая и сгинувшего в ГУЛАГе.
Чрезвычайно любопытна и последняя, восьмая глава, в которой рассказывается от той части казаков-некрасовцев (старообрядцев), которые не поддались на уговоры переехать в Советский Союз и эмигрировали из Турции в США.
Уверен, что книгу Симкина с пользой для себя прочитают специалисты широкого профиля – религиоведы, занимающиеся типологией и феноменологией малых религиозных групп, историки советского общества, культурологи и юристы. Она принесет пользу чиновникам, занимающимся взаимоотношениями с религиозными организациями, и журналистам. И самое главное – не сомневаюсь - она будет прочитана широким кругом читателей. Ведь это замечательный образец «истории в лицах»: важнейшие исторические процессы показаны через судьбы людей. И каких людей! Лидеры пятидесятников – Воронаев, Смородин, Федотов, Горетой, семья Ващенко, лидер баптистов-инициативников Георгий Винс, духовные вожди духоборов Лукерья Калмыкова, Веригин-старший и Веригин-младший, духовный лидер Нового Израиля Василий Лубков, Александра Львовна Толстая.
Н.В. Шабуров,
Профессор, директор Учебно-научного Центра изучения религий РГГУ
Отсутствуют 16 и 17 страницы
Спасибо за подсказку пропустил
А файл будет заменен или нет ?
Андрей, ну ты же в курсе механизма процесса
История гонений...
А американские церкви эмигрантов - там проблем хватает...
Какая ж это мечта...
Большое спасибо.
Автор старается быть объективным, пишет не предвзято, допускает некоторые мелкие ошибки, например читаем : . С радостной готовностью, как утверждают воронаевцы, до сего дня старшие смиренно омывают ноги младшим.
Это у католиков перед Пасхой, Папа омывает ноги 12 Епископам. У нас, у воронаевцев, омовение ног происходит по принципу "то и вы должны омывать ноги друг другу", т.е. не старший младшим, а друг другу.
Или читаем : . Пятидесятники считают это переживание тождественным пережитому апостолами на пятидесятый день после воскресения Христа – в день Пятидесятницы.
В результате Крещения Святым Духом у верующего возникает дар говорения на иных языках, который проявляется как в евангелизации иностранцам, так и как дар пророчествования.
Это не так. Вернее этот дар может использоваться и как "евангелизации иностранцам", но основное проявление этого дара совершенно в другом :"молитва к Богу", т.е. дар молитвы на "незнакомом языке" Богу.
Т.е. основное направление - это назидания себя, как говорит Павел : Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А в общем автор проделал большую работу, много приведено документальных материалов.