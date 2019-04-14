Лев Симкин - Американская мечта русского сектанта - Послесловие

В целом, первые шесть глав книги представляют собой не только историю попыток пятидесятников эмигрировать в США, но и историю религиозных гонений – бессмысленных преследований законопослушных и трудолюбивых граждан только за то, что их мировоззрение не вписывалось в официальную советскую идеологию (а до революции – не соответствовало учению православной церкви). История эта, к сожалению, до сих пор актуальна. Конечно, ситуация сейчас не сравнима с советской: действуют тысячи зарегистрированных общин пятидесятников, баптистов, адвентистов седьмого дня, евангельских христиан. В целом, первые шесть глав книги представляют собой не только историю попыток пятидесятников эмигрировать в США, но и историю религиозных гонений – бессмысленных преследований законопослушных и трудолюбивых граждан только за то, что их мировоззрение не вписывалось в официальную советскую идеологию (а до революции – не соответствовало учению православной церкви). История эта, к сожалению, до сих пор актуальна. Конечно, ситуация сейчас не сравнима с советской: действуют тысячи зарегистрированных общин пятидесятников, баптистов, адвентистов седьмого дня, евангельских христиан.

Однако вопреки Конституции усиливается давление на протестантов: им препятствуют в строительстве, приобретении и аренде молитвенных помещений, мешают проводить благотворительную работу, снимают с регистрации… В СМИ тиражируется образ протестанта как сектанта-изувера, чуждого традициям русской культуры, агента западного влияния и т. п., а пятидесятничество, адвентизм и баптизм объявляются тоталитарными сектами, деструктивными культами, финансируемыми из-за рубежа… Уроки из советского прошлого не извлечены, и мы снова норовим наступить на те же грабли. А те, кто проводил репрессии, до сих пор убеждены в собственной правоте.

Достоинством книги Льва Симкина является то, что он, при несомненной увлеченности героями своего повествования, нисколько их не идеализирует. Он не скрывает, что пятидесятническим борцам за эмиграцию были присущи ригоризм, нежелание согласиться даже на разумные компромиссы, черно-белый взгляд на мир…

Объективность присуща и седьмой-восьмой главам, в которых излагается история переселения духоборов в Канаду и общины Нового Израиля в Уругвай. В этих главах говорится о духовных христианах, представляющих собой интереснейший и яркий феномен русской народной религиозности. Здесь затрагиваются проблемы внутренней трансформации замкнутых религиозных общин, развитие тенденций к авторитарным методам управления, а так же проблемы культурной адаптации. «Духоборский» сюжет представляет интерес и потому, что в судьбе духоборов активное участие принимал Лев Толстой, а также его дочь Александра.

Чрезвычайно интересно развитие взаимоотношений между духовными христианами (равно как и протестантами) с советской властью. Если в первые годы советское правительство видело в «сектантах» жертв царского режима и естественных союзников (надо иметь в виду и христианско-коммунистические взгляды, присущие ряду «сект»), то начиная с конца двадцатых годов оно переходит к политике тотальной борьбы со всеми религиозными организациями. Примечательно, что, несмотря на это, у оказавшихся за рубежом духоборов и христоверов долго оставались иллюзии в отношении советской власти и просоветские настроения. Характерен пример лидера Нового Израиля Василия Лубкова, вернувшегося в СССР из Уругвая и сгинувшего в ГУЛАГе.

Чрезвычайно любопытна и последняя, восьмая глава, в которой рассказывается от той части казаков-некрасовцев (старообрядцев), которые не поддались на уговоры переехать в Советский Союз и эмигрировали из Турции в США.

Уверен, что книгу Симкина с пользой для себя прочитают специалисты широкого профиля – религиоведы, занимающиеся типологией и феноменологией малых религиозных групп, историки советского общества, культурологи и юристы. Она принесет пользу чиновникам, занимающимся взаимоотношениями с религиозными организациями, и журналистам. И самое главное – не сомневаюсь - она будет прочитана широким кругом читателей. Ведь это замечательный образец «истории в лицах»: важнейшие исторические процессы показаны через судьбы людей. И каких людей! Лидеры пятидесятников – Воронаев, Смородин, Федотов, Горетой, семья Ващенко, лидер баптистов-инициативников Георгий Винс, духовные вожди духоборов Лукерья Калмыкова, Веригин-старший и Веригин-младший, духовный лидер Нового Израиля Василий Лубков, Александра Львовна Толстая.

Н.В. Шабуров,

Профессор, директор Учебно-научного Центра изучения религий РГГУ