В этой классической работе Альберт Бенджамин Симпсон, основатель Христианского и Миссионерского Альянса, раскрывает концепцию «полноты Евангелия». Автор утверждает, что многие христиане живут в духовной нищете лишь потому, что не осознают тех колоссальных ресурсов, которые уже дарованы им во Христе. Симпсон рассматривает Иисуса не просто как историческую личность или далекого Спасителя, а как живой Источник, в Котором заключено всё необходимое для духа, души и даже физического тела человека. Центральная идея книги — «Христос в вас, упование славы», что означает возможность черпать Его силу для каждой повседневной нужды.
Симпсон подробно описывает четыре грани «полного Евангелия», которые он называет «Четырехсторонним Евангелием»: Христос как Спаситель, Освятитель, Целитель и Грядущий Царь. Он призывает читателя перейти от религии усилий к жизни по вере, где верующий становится «сосудом», принимающим Божье богатство. Книга наполнена глубокими духовными прозрениями о том, как практически войти в этот покой веры, преодолеть внутреннюю пустоту и стать эффективным свидетелем Божьей славы. Труд Симпсона служит мощным призывом к духовному обновлению, вдохновляя каждого верующего претендовать на свое законное наследство — безграничные богатства благодати во Христе Иисусе.
А.Б. Симпсон - Богатство христианской жизни
Пер. с англ. - М.: Триада, 2001, 144 с. - (Сокровища христианской духовности.)
ISBN 5-86181-226-8
А.Б. Симпсон - Богатство христианской жизни - Содержание
Предисловие
Глава 1. Возможности веры
Глава 2. Радость в Господе
Глава 3. Исполненные духом
Глава 4. Богатство жизни
Глава 5. Смерть для самого себя
Глава 6. Более чем победители
Глава 7. Изобилие благодати
Глава 8. От силы в силу
Глава 9. Божье измерение
Глава 10. Духовный рост
Глава 11. Трудиться больше
No comments yet. Be the first!