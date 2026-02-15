Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Симпсон - Богатство христианской жизни
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В этой классической работе Альберт Бенджамин Симпсон, основатель Христианского и Миссионерского Альянса, раскрывает концепцию «полноты Евангелия». Автор утверждает, что многие христиане живут в духовной нищете лишь потому, что не осознают тех колоссальных ресурсов, которые уже дарованы им во Христе. Симпсон рассматривает Иисуса не просто как историческую личность или далекого Спасителя, а как живой Источник, в Котором заключено всё необходимое для духа, души и даже физического тела человека. Центральная идея книги — «Христос в вас, упование славы», что означает возможность черпать Его силу для каждой повседневной нужды.

Симпсон подробно описывает четыре грани «полного Евангелия», которые он называет «Четырехсторонним Евангелием»: Христос как Спаситель, Освятитель, Целитель и Грядущий Царь. Он призывает читателя перейти от религии усилий к жизни по вере, где верующий становится «сосудом», принимающим Божье богатство. Книга наполнена глубокими духовными прозрениями о том, как практически войти в этот покой веры, преодолеть внутреннюю пустоту и стать эффективным свидетелем Божьей славы. Труд Симпсона служит мощным призывом к духовному обновлению, вдохновляя каждого верующего претендовать на свое законное наследство — безграничные богатства благодати во Христе Иисусе.

А.Б. Симпсон - Богатство христианской жизни

Пер. с англ. - М.: Триада, 2001, 144 с. - (Сокровища христианской духовности.)

ISBN 5-86181-226-8

А.Б. Симпсон - Богатство христианской жизни - Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Возможности веры

  • Глава 2. Радость в Господе

  • Глава 3. Исполненные духом

  • Глава 4. Богатство жизни

  • Глава 5. Смерть для самого себя

  • Глава 6. Более чем победители

  • Глава 7. Изобилие благодати

  • Глава 8. От силы в силу

  • Глава 9. Божье измерение

  • Глава 10. Духовный рост

  • Глава 11. Трудиться больше

Views 64
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books