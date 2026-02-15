Симпсон - Ключ к молитве

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Ключ к молитве» А. Б. Симпсон раскрывает молитву не просто как религиозную обязанность, а как духовный закон и главный инструмент доступа к небесным ресурсам. Автор утверждает, что «ключом» к эффективной молитве является не настойчивость человеческой воли, а пребывание во Христе и сонастройка с Его желаниями. Симпсон подчеркивает, что истинная молитва берет начало в сердце Бога и возвращается к Нему через верующего, поэтому успех прошения зависит от того, насколько глубоко человек понимает Божью волю, открытую в Его Слове.

Значительная часть труда посвящена препятствиям, которые блокируют действие молитвы, таким как скрытый грех, непрощение или эгоистичные мотивы. Автор призывает читателя к жизни в полном доверии и зависимости от Святого Духа, Который один может научить нас молиться «как должно». Симпсон рассматривает молитву как активную духовную работу, способную изменять не только обстоятельства жизни отдельного человека, но и влиять на ход мировой миссии. Он учит, что молитва веры — это не попытка переубедить Бога, а акт вступления в права наследия, которое уже даровано верующему во Христе.

А. Б. Симпсон – Ключ к молитве

Пер. с англ. - М.: Триада, 2003. – 88 с.

ISBN 5-86181-228-4

А. Б. Симпсон – Ключ к молитве - Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • Глава 1. Молитва Господня

  • Глава 2. Призыв к молитве

  • !лава 3. Во имя Его

  • Глава 4. Молитва веры

  • Глава 5. Препятствия в молитве

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books