Символ №№ 1-48 - Журнал христианской культуры

Творческий диалог Восток - Запад.

Символ - Журнал христианской культуры

Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотеке в Париже

Символ - Содержание по темам с номера 1 по 40

АПОЛОГЕТИКА Бакулин Б. Философское введение в христианскую апологетику (основное богословие) — №ХХII, 52-116 АРХИВ Гершензон М. Нагорная проповедь — №ХХVIII, 267-277 Два письма М. Жихарева - №ХХХ, 340-341 Мильчина В., Осповат А. Маркиз де Кюстин и его книга “La Russie еn 1839” в неизданной переписке русских современников (А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев, П. А. Вяземский) - №ХХIV, 255-281 Мильчина В., Оспова Т. А. Неизданные письма И. С. Гагарина А. И. Тургеневу -№ХХII, 217-236 Носов А. Реконструкция 12-го “Чтения по философии религии” В. С. Соловьева - №ХХVIII, 245-258 Поляков Ф. Неизвестный сборник стихотворений и переволов Эллиса (Л. Кобылинского) - №ХХVIII, 279-294 Проскурина В. Неизданная статья М. О. Гершензона -№ХХVIII, 259-265 Темпест Р. “Личность, вся слепленная из страданий и милосердия...” (О Екатерине Муравьевой) — №ХХIХ, 319-322 Темпест Р. О сочинении П. Я. Чаадаева “Два письма к княгине Д.” -№ХХ, 270-274 Темпест Р. Переписка М. И. Жихарева с А. Н. Пыпиным (Публикация, вступительная статья и примечания) -№ХХII, 237-267 Флоренский П. А. Письма профессору А. В. Ветухову -№ХХVI, 285-291 Чаадаев П. Два письма княгине Д. - №ХХ, 275-286 АРХИВ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ Гагарин И. Письма Ю. Ф. Самарину - №ХХХV, 233-275 Гагарин И. С. —Долгоруков П. В. Переписка — №ХIII, 210-253 Гагарин И. С. — Киреевскии И. В. Переписка — №III, 167-174; №IV, 171-187; №V, 152-158 Гагарин И. С. -Лесков Н. С. Переписка - №ХVII, 241-260 Гагарин И. С. — Самарин Ю. Ф. Переписка — №I, 167-174; №II, 164- 181; №III, 157-166; VII, 182-189 Гагарин И. С. Дневник (1834-1842) - №ХХХIV, 229-322 Л. Ш. Из истории полемики И. С. Гагарина со славянофилами - №VII, 178-181 Л. Ш. Из истории Славянской Библиотеки — №ХIV, 247-249 Л. Ш. К биографии И. С. Гагарина - №ХII, 200-203 Л. Ш. Неопубликованная статья И. С. Гагарина “Наша цель”-№VIII, 247-251 Л. Ш. О книге И. С. Гагарина “О примирении Русской Церкви с Римскою” - №VIII, 197-202 Лескова И. Письма И. С. Гагарину и И. М. Мартынову -№VI, 185-188 Пирлинг П. Славянский музей свв. Кирилла и Мефодия -№ХIV, 249-251 Руло Ф. Письма И. В. Киреевского Оптинскому старцу Макарию-№ХVII, 115-118 Руло Ф., Сиверцев А. Два письма И. С. Гагарина Ю. Ф. Самарину - №ХХХV, 229-232 Темпест Р. На чашке чая у Шеллинга (Записка Ф. Шеллинга И. Гагарину) - №ХХVII, 283-286 Темпест Р. О Дневнике И. С. Гагарина - №ХХХIV, 227-228 Тургеневы А. И. и Н. И. Неизданные письма - №ХIХ, 185-252 Тютчева Ф. И. Автографы в Славянской библиотеке -№ХI, 230-247 Шур Л. И. С. Гагарин - издатель “Философических писем” П. Я. Чаадаева - №IХ, 219-236 Шур Л. И. С. Гагарин - издатель Ф. И. Тютчева и хранитель его литературного наследства - №ХI, 197-229 Шур Л. Материалы о дуэли и смерти А. С. Пушкина в архиве И. С. Гагарина - №Х, 249-267 БИБЛЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Барр Д. Фундаменталистское истолкование Библии -№VI, 112-120 Бланк Ж. Авторитет Церкви в толковании Писания - №ХV, 65-70 Бланк И. Экзегеза как основная теологическая дисциплина -№VI,91-111 Бошан П. Священное Писание сегодня - №VI, 11-82 Буйе Л. “Землетрясение” в области новозаветной критики -№ VI, 83-90 Бюи М. дю. Библия и мифология — №ХV, 62-64 Ганошч А. Библейские основы догматического богословия -№ХV,71-80 Марле Р. Миф и историко-критический метод - №ХV, 53-61 Рефуле Ф. Миф и история - №ХV, 43-51 Руло Ф. Епископ Кассиан Безобразов как экзегет Иоанновских писаний-№ХХХIV, 7-14 БИБЛИИ ЭКЗЕГЕЗА Безобразов Кассиан (Епископ). Толкование на Евангелие от Иоанна - №ХХХIV, 15-190 Браун Р. Проблема историчности в Евангелии от Иоанна -№ХV, 81-108 Буамар М. Апокалипсис святого Иоанна - №ХХХ, 217-251 Бюи М. дю. Два Адама - №ХV, 33-35 Бюссини Ф. Верую в Бога, Творца неба и земли - №ХV, 19-24 Жакоб Э. Первые главы Книги Бытия - №ХV, 9-17 Книга Бытия -№VII, 131-158; Книга Второзакония -№ХI, 135-148; Книга Иова - №V, 114-149; Книга Исхода-№VI II, 177-194; Книга Левит - №Х, 125-158; Книга Песни Песней - №ХIV,121-128; Книга Премудрости - №ХVII, 89-111; Книга Исаии-№IV, 131-164; Книга Руфи -№ХII, 108-114; Книга Судей-№ХII,91-107; Книга Чисел - №ХI, 123-134; Книги Иисуса Навина - №ХII, 75-90. Обер Ж.-М. Происхождение мира - №ХV, 25-31 Пророческое служение - №ХIII, 87-109 Пюри Р. де. Битва Иакова — №ХV, 37-42 Тереза Авильская. Размышления о “Песни Песней” -№ХIV, 129-168 БОГОСЛОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Бальтазар Г.-У. фон. Восточная медитация и христианская молитва, №II, 152-157 Бальтазар Г.-У. фон. О простоте христиан - №ХХIХ, 7-69 ГерресА. Вера и неверие с точки зрения психоанализа - №ХVI, 87-118 Гвардини Р. Молитва Господня - №ХХI, 7-67 Даниелю Ж. Бог и мы - №ХI, 7-155 Даниелю Ж. Истоки латинского христианства - XXXI, 7-92 Пауэлл Д. Почему я страшусь любви - №ХХII, 7-51 Тиллих П. Мужество быть - №ХХVIII, 7-119 Хадзопулос А. Между ересью и православием -№ХХХIII, 275-292 Циглер И. Нравственное богословие — №ХХХVIII, 7-79 Шарден Тейяр де. Божественная среда - №ХХIII, 9-102 ВЕРА И НАУКА Войцеховский М. Богословие и физика (сопоставление методов)-№ХII, 22-31 Моретти Ж. -М. Согласие или расхождение? — №ХII, 9-21 Рюссо Ф. Научная беспристрастность и свободный религиозный и политический выбор - №ХII, 32-42 ВОСКРЕСЕНИЕ Андия И. де. Воскресение плоти согласно валентинианам и Иринею Лионскому - №ХХХIХ, 39-51 Гилле Ж. Евангельские повествования о Воскресении - №ХХХIХ,9-25 Грело П. Воскресение Иисуса и история. Историческое и историчное - №ХХХIХ, 79-118 Каневет М. Смерть Христа и тайна Богочеловеческой личности в богословии IV века - №ХХХIХ, 53-78 Перро Ш. Павел и воскресение Иисуса — №ХХХIХ, 27-38 ДРЕВНЕГРУЗИНСКОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ Абусеридзе Тбетский. Чудеса Святого Гиорги — №ХХХII, 341-350 Гиорги Мцире. Житие Гиорги Святогорца - №ХХХVIII, 253-317 Житие Блаженных Отцов наших Иованэ и Эптвимэ и известие достойного жительства их, написанное убогим Гиорги иеромонахом - №ХХХIV, 357-374; №ХХХV, 281-301 Житие царя царей Давида — №ХL, 275-300 Завещание святого царя Давида Строителя - №ХL, 313 Канон покаянный святого царя Давида Строителя - №ХLI, 345 Мученичество Луки Иерусалимского-№ХХХVI, 268-269 Сведения средневековых западных писателей о Давиде Строителе -№ХL, 314-318 Столпописание святого и богособранного собора, который собрался по велению благочестивого и богохранимого царя нашего Давида, абхазов и грузин, ранов и кахов царя, ради причин, что упомянуты ниже — №ХL, 301 -312 Сказание о Сионской иконе Божией Матери - №ХХХVI, 266-267 Сказание об Ацкурской иконе Божией Матери -№ХХХVI, 263-269 Царю Давиду — монах Арсен —№ХL, 319-320 Явление Пр. Богородицы Евфимию Святогорцу -№ХХХIII, 273-274 Чавчавадзе Илья. Давид Строитель - №ХL, 321 -324 Зетеишвили Иосиф (Священник). О Давиде Строителе - №ХL, 273-274 ЕВХАРИСТИЯ Альмен Ж.-Ж. фон. Евхаристия, Церковь и мир -№ХХIV, 103-139 Зизиулас Иоанн. Евхаристия: некоторые библейские аспекты - №ХХIV, 9-56 ТийярЖ.-М.-Р. Евхаристия и Церковь - №ХХIV, 57-102 ЗАПАДНАЯ ДУХОВНОСТЬ Екатерина Сиенская. Избранные молитвы — №ХХIII, 325-330 Лоренцо Скупoли. Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя — №ХХХV, 15-117 Лоренцо Скупoли. Подвиг христианина - №ХХХV, 121 -130 Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново-№ХХХIII,7-184 Фома Аквинский. Из произведений -№ХХХIII, 185-214 ИЕЗУИТЫ Игнатий Лойола. Выдержки из общего экзамена -№ХХVI, 129-133 Игнатий Лойола. Духовные упражнения — №ХХVI, 15-121 Перроа А. Святой Игнатий Лойола - №ХХVI, 135-194 Пуссе Э. Введение к “Духовным упражнениям” —№ХХVI, 9-14 Руло Ф. Святой Игнатий Лойола и восточная духовность -№ХХVI, 195-205 Собеседование первых отцов - №ХХVI, 123-128 Фарузи Ф. Иезуит: семантическая эволюция этого слова - №ХХVI, 207-211 ИКОНА Дурново Л. Техника древнерусской живописи —№ХVIII, 127-139 Зендлер Э. Генезис и богословие иконы — №ХVIII, 13-54 Камло II. Иоанн Дамаскин — защитник святых икон -№ХVIII, 55-68 Успенский Ь. О семиотике иконы — №ХVIII, 143-216 ИУДЕОХРИСТИАИСТВО Ланиелю Ж. Богословие иудеохристианства — №IХ, 15-32 Дание.чо Ж. Израиль по замыслу Бога — №IХ, 46-60 Ланчелю Ж. Новый взгляд на христианские истоки — №IХ, 33-45 Ланиелю Ж. Христианское миссионерство — №IХ, 61-76 Даниелю Жан-№IХ, 7-13 Кульман О. Многообразные течения внутри первой христианской общины (О мученичестве Иакова,сына Зеведеева) - №IХ, 77-87 Люстиже Ж.-М. (Кардинал). “Что ж, раз это нужно...” -№IХ,88-128 КАТЕХИЗАЦИЯ Катехизация в наше время, особенно детей и юношества (Обращение Епископского Синода 1977 г. к народу Божьему) -№II,7-20 Виллебрандс (Кардинал). Катехизация и Иудаизм - №II, 28-31 Виллебрандс (Кардинал). Катехизация и Экуменизм — №II, 22-27 Виллет Т. де. Катехизация в Париже — №II, 53-59 Дукворт Рут (Монахиня). Формирование катехизаторов в современном плюралистическом мире — №II, 36-45 Ковелярт Иоанн ван (Епископ). Особое посвящение мирян, несущих церковные служения - №II, 68-77 Отунга (Кардинал). Укоренение Евангелия в Африке - №II,32-34 Плант Г. Служение Слова, врученное беднякам Гондураса - №II,78-91 Фабр Н. В остальном положитесь на Бога - №II, 65-67 Физзингер Г. Моя вера и опыт катехизации - №II, 46-52 Шамо М.-Т. Научите нас молиться - №II, 60-64 КРЕСТ И СТРАСТИ ХРИСТОВЫ Бальтазар Г.-У. фон. Все дороги ведут к Кресту — №VII, 19-30 Бальтазар Г.-У. фон. Святые - крест истории — №VII, 31-39 Бальтазар Г.-У. фон. “Распятого же за ны...” —№VII, 7-18 Гийе Ж. Сын и Отец - №VII, 40-59 Шмидт П. Гностицизм вчера и сегодня — №VII, 60-70 КРЕЩЕНИЕ РУСИ Аверинцев С. Как странны судьбы Церкви в России!- №ХХ, 63-64 Аверинцев С. Крещение Руси и путь русской культуры -№ХХ,81-91 Афанасьев Ю. И эту борьбу никак иначе не назовешь, как борьбой против собственного народа — №ХХ, 52-55 Борисов Александр (Диакон), Мень Александр (Священник). Проблемы Церкви изнутри: взгляд двух православных служителей Церкви — №ХХ, 30-41 Былинин В. “Ефиоп иже есть Антихрист” или “епископ епископов”? (эмоциональная реплика о Петре I) — №ХХ, 26-29 Гундяев Кирилл (Архиепископ), Церковь еще не стала говорить в полный голос — №ХХ, 59-62 Данзас Ю. Святой Владимир и установление христианства на Руси - №ХIХ, 35-67 Живов В. Вехи русской духовности: вершины и надрывы -№ХХ, 10-17 Лихачев Д. Святая Русь и Соловецкие мученики веры по рассказу одного из узников лагеря — №ХХ, 47-51 ПанченкоА. Каков был лик ранней русской православной культуры? - №ХХ, 18-25 Погодин А. Варяжский период в жизни князя Владимира - №ХIХ, 169-181 Пореш В. Антропологическая катастрофа в СССР и Церковь - №ХХ, 56-58 Приселков М. Нестор Летописец - №ХIХ, 101-157 Распутин В. Чтобы богоделание искусством души было - №ХХ, 42-46 Раушенбах Б. Развитие Киевской Руси как результат ее христианизации - №ХХ, 65-80 Таубе М. Родовой знак семьи Владимира Святого в его историческом развитии и государственном значении для Древней Руси -№ХХ, 183-215 Тысячелетие Крещения Руси (материалы Круглого стола) - №ХХ, 7-64 Федотов Г. Канонизация святого Владимира — №ХIХ, 159-168 ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ Аверинцев С. Духовные стихи — №ХХI, 275-284 Алексеев А. Тредиаковиада - №ХХIII, 333-349 Вишневецкий И. Неизданный мистический цикл С. М. Соловьева - №ХХIХ, 241-249 Мень Александр (Священник). К переводу Экклезиаста Г. Плисецкого - №ХХХV, 181-182 Плисецкий Г. Из “Книги Экклезиаста” — №ХХХV, 171-180 Соловьев С. Жемчужное дерево - №ХХIХ, 250-254 Тахо-Годч Е. Владимир Соловьев и Константин Случевский - пересечение судеб - №ХХIХ, 255-271 Флоренский П. В вечной лазури - №ХХI, 247-274 Эккерсдорф В. Николушка - №ХХХV, 147-170 ЛИТУРГИКА Арранц М. Чин оглашения и крещения в Древней Руси -№ХIХ,69-100 Пентковскич А. Из истории литургических преобразований в Русской Церкви в третьей четверти XIV столетия (Литургические труды святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси) - №ХХIХ, 217-238 Пентковский А. Календарная традиция Древней Руси -№ХХП, 163-176 МАРИЯ Ватикан II. Соборная Конституция “Свет народам”, глава VIII -№ХI,97-105 Муан Ж. Краткий очерк развития мариологического учения -№ХI, 76-88 Рагэн И. Книга о Марии - №ХI, 9-75 Филипс Ж. Приснодева Мария и Второй Ватиканский Собор -№ХI, 89-96 ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ Дидахе (Учение двенадцати апостолов) - №ХХIХ, 275-305 Иустин Мученик. О единовластительстве — №Х, 207-213 Иустин Мученик. Послание кДиогнету - №IХ, 137-145 Иустин Мученик. Речь к эллинам — №Х, 165-169 Иустин Мученик. Увещание к эллинам — №Х, 174-204 Первоевангелие Иакова (Рождение Марии - Святой Богородицы и преславной матери Иисуса Христа) — №ХVII, 199-212 Сошествие Христа во ад - №ХVII, 220-228 ПАПСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Иоанн Павел II. Апостолическое Послание “Идите по всему миру...”-№ХIХ, 9-34 Иоанн Павел II. Бог, богатый милосердием (Dives in misericordia) №V, 62-103 Иоанн Павел II. Евангелие во имя неразделимой Церкви - №ХVI, 73-78 Иоанн Павел II. Искупитель человека (Redemptor hominis) -№III,85-141 Иоанн Павел II. Послание к XVIII Всемирному Дню Мира -№ХIV, 107-117 Иоанн Павел II. Свете Востока... - №ХХХIII, 215-244 Иоанн Павел II. Совершая труд (Laborem exercens) -№VII,73-129 ПАТРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Алфеев Иларион (Иеромонах). Экзегетический метод преподобного Симеона Нового Богослова — №ХХVI, 269-275 Буйе Л. Отцы Церкви - №VIII, 11-14 Каневет М. Святой Афанасий Великий и арианский кризис -№VIII,17-45 Мару А. Святой Августин и августинизм — №VIII, 95-160 Палладий (Архимандрит). Коптский сборник сказаний о преподобном Антонии Великом — №VII, 161-163 Палладий (Архимандрит). Коптский сборник сказаний о преподобном Макарии Великом - №VI, 169-170 Преображенский П. О “Послании к Диогнету” — №IХ, 132-136 Преображенский-П. О “Сошествии Христа во ад” -№ХVIII, 213-219 Преображенский 77. Об апокрифических писаниях -№ХVII, 191-198 Сидоров А. “Дидахе” (вероучительный и литургико-канонический памятник первохристианской эпохи) — №ХХIХ, 307-316 Сидоров А. Трактат “Метод священной молитвы и внимания” и его место в традиции исихазма — №ХХХIV, 191-216 ПЕНТАРХИЯ Гарриг Х.-М. Представление о Римской супрематии у Максима Исповедника — №ХIV, 7-31 Гуйяр Ж. Восточная Церковь и Римская супрематия в эпоху иконоборчества — №ХIV, 32-66 Дюмон К. Церковный раскол между Западом и Востоком и Протестантская реформа — №ХIV, 67-83 Ставровский А. О безусловности вероучительных суждений Папы - №ХIV,84-103 ПОДВИЖНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ Георгий Затворник. Исповедание самого себя — №ХII, 114-119 Георгий Затворник. Письма к разным особам — №ХIV, 234-244 Ги Ж.-К. Подвижническая жизнь — испытание временем -№IV,7-19 Демустье А. Монашеская жизнь: притча ее истории - №ХХV, 7-28 Игнатии Брянчанинов. Изречения, извлеченные из писем к монашествующим — №ХХIV, 233-251 Карсавин Л. Монашество в Средние века - №ХХV, 39-156 Массен П. Подвижничество у нехристиан — №IV, 20-32 Метод священной молитвы и внимания — №ХХХIV, 217-224 Микель П. Духовные истоки и архетипы монашества -№ IV, 33-41 Монастырь в миру (Община Св. Жерве) - №IV, 50-52 Память о молитвенной жизни старца Василиска - №ХХХII, 279-340 Пюйо Р., Еерсель П. ван. Жили-были сто иноков в лесу -№IV, 53-71 СантерЖ.-М. Греческие и восточные монахи в Риме -№ХХV, 157-164 Северус Э. фон. Современное состояние западного монашества (новые перспективы) - №IV, 72-84 Феофан Затворник. Девять неизданных писем — №ХIII, 177-193 Феофан Затворник. Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различных делании монашеской жизни - №ХIII, 119-176 Фонтэн Ж. Бенедиктинское монашество на перекрестке духовности Востока и Запада - №ХХV, 29-36 Эдайль Т. (монахиня). Христианские ашрамы в Индии - №IV, 42-49 РЕЦЕНЗИИ Бальтазар Г.-У. фон. Международные католические журналы "Коммунио" - №II, 160-163 Бомон П. де. Вера сегодня. Библейский катехизис для всех -№I,126-128 Грело П. Чаяния иудеев во времена Иисуса — №IV, 165-168 Дальме И. Иконография Христа — №II, 158-159 Леон-Дюфур Кс. Новозаветный словарь - №I,128-129 Файнер И., Фишер Л. Новая книга веры - №I, 122-126 Хризостом (Архимандрит). “Откровенные рассказы странника” -№V,150-151 Царнт Г. Иисус и Фрейд - №I, 130-165 РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ А. Абрикосова. Последние слова Господа нашего на Кресте - №XLI, 249 Бердяев Н. Идеи и жизнь (А. С. Хомяков и свящ. П. А. Флоренский) - №ХVI, 227-236 Брагинская Н. О Голосовкере - №ХХIХ, 129-134 Булгаков С. У стен Херсониса - №ХХV, 169-342 Бычков В. Первоосновы эстетики по Лосеву — №ХХIV, 183-203 Валицки Е. Владимир Соловьев: Религиозная философия и возникновение “Нового Либерализма” — №ХХХIХ, 187-240 Ванеев А. Вторая новизна - №ХХХII, 211-248 Ванеев А. Под углом зрения умопремены — №ХХХII, 249-253 Ванеева Е. А. Ванеев - №ХХХП, 255-257 Веттер А. - КарсавинЛ. Переписка - №ХХХI, 104-169 Волков С. Воспоминания о Московской Духовной Академии -№ХХХIХ, 241-286 Волков С. Воспоминания о П. А. Флоренском — №ХХIХ, 145-198 Гаврилов М. Был ли Вл. Соловьев католиком или православным? №XLI, 289 Гаврюшин Н. Литостротон, или Мастер без Маргариты -№ХХIII, 265-278 Гаврюшин Н. Переписка А. ВеттерасЛ. Карсавиным -№ХХХI,97-102 Глаголев С. Задачи русской богословской школы — №Х, 217-245 Н. Голицын. Материалы к изучению, какие были отношения древней Восточной Церкви к Римскому Престолу - №ХLI, 99 Голосовкер Я. Имагинативная эстетика (как опыт имагинативной гносеологии) - №ХХIХ, 73-128 Греч Н. Ответ г-ну Сен-Марку Жирардену - №ХХI, 213-222 Дело о дьячке - №XLI, 323 Ельчанинов А. Епископ-старец (воспоминания о епископе Антонии Флоренсове) - №ХХХV, 133-146 И. И. С. Преподобный Феодор Студит - №ХVIII, 71-125 Кавелин Леонид (Архимандрит). Последние русские православные пустынножители — №ХХХ, 255-309 Казанцев Никодим (Епископ). О Святейшем Синоде -№IХ, 199-216 КарсавинЛ. О началах (гл. 5-9) - №ХХХI, 177-350 Карсавин Л. Проблема учения об ангелах (ангелология) -№ХХХI, 357-365 Карсавин Л. Святой Августин и наша эпоха — №ХХVIII, 233-241 Киреевский И. В. Письма Макарию Оптинскому -№ХVII,117-186 Киреевский И. Отрывок сочинения по философии - №ХХI, 239-243 Лосев А. Абсолютная диалектика = Абсолютная мифология -№ХХХVII, 307-318 Лосев А. Бытие, его сверхлогические, логические и алогические элементы - №ХХХII, 191 -209 Лосев А. Миф - развернутое магическое имя - №ХХVIII, 217-232 Лосев А. Первозданная сущность - №ХХVII, 255-281 Лосев А. Ф. Философия имени у Платона (Доклад 1 ноября 1922г.)-№ХХIХ,135-144 Лосев А. Ф. Философия символических форм у Э. Кассирера - №ХХХ, 311 -336 Митрополит Филарет (Дроздов). Слово по освящении храма Благовещения Пресвятыя Богородицы -№XLI, 241 М. П. К вопросу о так называемом “единоличном мнении” митрополита Сергия - №ХХХIХ, 151-186 Мосин А. “Брань духовная” в России - №ХХХV, 7-12 Мосин А. “Искушение” католицизмом, или в поисках за Божеством - №ХХХVII, 1 49-158 Мосин А. “Реальный собеседник” - №ХХХI, 171-176 Мосин А. “УстенХерсониса” С. Н. Булгакова - №ХХV, 167-168 Никитин Августин (Архимандрит). Из истории русско- французских церковных связей (к 1000-летию Крещения Руси) -№ХХI, 179-194 Никитин В. Богословские воззрения преподобного Максима Грека -№ХХ, 115-140 Никитин В. Владимир Соловьев и Николай Федоров - №ХХШ, 279-300 Никитин В. Гоголь и Федоров (“Мертвые души” и живое дело) -№ХХI, 157-177 Никитин В. Храмовое действие как синтез искусств (Священник Павел Флоренский и Николай Федоров) - №ХХ. 219-236 Нильский И. Преподобный Максим Грек – проповедник просвещения в XVI веке - №ХХ, 143-182 Об Анне Ивановне Абрикосовой - №XLI, 286 Осипова И. “В язвах Твоих сокрой меня...” - №ХХХV, 185-226 Панин Д. Из книги “Мысли о разном. 1977-1988” - №ХХХVI, 273-307 В. Пельц. М. Н. Гаврилов - №XLI, 317 Пентковский А. Архимандрит Серапион Машкин и студент Павел Флоренский (новые материалы) - №ХХIV, 205-228 Пентковский А. Кто же составил Оптинскую редакцию рассказов странника? - №ХХХII, 259-278 Пентковский А. О сочинении архимандрита Леонида (Кавелина) “Последние русские православные пустынножители” -№ХХХ, 255-256 Путь чистоты и священного молчания - №ХII, 120-198 Реммерс Г. Воссоединение Церквей по Ивану Сергеевичу Гагарину - №ХХХII, 7-71 Рошко В. Неизвестный фрагмент “Откровенных рассказов странника” - №ХV, 201-208 Руло Ф. “Цельное знание” в системе философских понятий И. В. Киреевского - №ХХI, 227-238 Руло Ф. О “Догматическом развитии Церкви” В. С. Соловьева -№ХIV,170-173 Руло Ф. Русский Чаадаев (Две работы П. Я. Чаадаева в переводе М. И. Жихарева) - №ХV, 211-214 С. Епископ Феофан Затворник— №ХIII, 112-117 Сигов К. Метафизика игры и “веселие сердца” Григория Сковороды - №ХХV, 343-358 Смирнов А. Воспоминания — №ХL, 159-267 Соловьев Вл. Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении Церквей — №ХIV, 175-232 Соловьев Вл. Письма А. А. Кирееву - №ХХVII, 191-254 Е. Сморгунова. Николай Голицын и его полемическое сочинение о соединении Церквей - № ХLI, 73 Т. Т. О статье Флоренского “Общечеловеческие корни идеализма” — №ХI, 166-168 Тахо-Годи Е. “Гиган” - №ХХХIII, 261-272 Темпест Р. Между Рейном и Сеной - №ХХХII, 137-163 Темпест Р. Неизданная статья А. С. Хомякова - №ХVI, 121-124 Темпест Р. О Михаиле Жихареве - №ХХII, 237-248 Темпест Р. П. А. Флоренский и А. С. Хомяков - №ХVI, 135-139 Темпест Р. П. А. Флоренский и оккультизм - №ХХ, 237-240 Темпест Р. Философ-наблюдатель маркиз де Кюстин и грамматист Николай Греч — №ХХI, 195-211 Трубецкой С. О некоторых особенностях религии древних евреев—№IХ, 149-198 Успенский Б., Шишкин Б. Тредиаковский и янсенисты -№ХХIII, 105-264 Феофан Затворник. Четыре неизданных письма, хранящихся в одной из Афонских обителей — №ХIII, 194-203 Флоренский П. Записка о Православии — №ХХI, 91-98 Флоренский П. О суеверии — №ХХ, 241-267 Флоренский П. Общечеловеческие корни идеализма -№ХI, 171-193 Флоренский П. Около Хомякова — №ХVI, 141-226 Флоренский П. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). Часть вторая — №ХХVIII, 125-216 Флоренский П. Философия культа (неопубликованные фрагменты) - №ХХVI, 215-226 Флоренский П. Христианство и культура - №ХХI, 69-83 Флоровский Г. Письма С. Булгакову и С. Тышкевичу -№ХХIХ, 198-216 Хомяков А. Несколько слов о “Философическом письме” (напечатанном в 15 книжке “Телескопа”) - №ХVI, 125-134 Хоружии С. Двоящийся текст - №ХХХI, 351-356 Чаадаев П. Афоризмы и заметки различного характера - №ХV, 274-284 Чаадаев П. Фрагменты и разрозненные мысли (1828-1830) -№ХV, 215-273 Шевченко А. Христианство и марксизм (Противостояние и несовместимость двух типов универсализма) - №ХХV, 359-363 РУССКИЕ КАТОЛИКИ Бердяев Н. Рецензия на “Религиозный путь русского сознания” - №ХХХVII, 273-276 Бурман Василий фон (Диакон). Духовный путь Ю. Н. Данзас -№ХХХVII,7-103 Бурман Василий фон (Диакон). О молитве - №ХХХVII, 303-306 Бурман Василий фон (Диакон). О христианском духовном опыте -№ХХХVII, 293-301 Волконский П. Краткий очерк организации Русской Католической Церкви в России - №ХХХVIII, 145-164 Гагарин И. “О примирении Русской Церкви с Римскою” - №VIII, 207-243 Гагарин И. Будущее Греко-Униатской Церкви -№ХХХII, 123-136 Гагарин И. Записки о моей жизни — №ХХХII, 165-179 Гагарин И. Католические тенденции в русском обществе -№ХХХII, 73-104 Гагарин И. Письма Н. Н. Шереметевой - №ХХХII, 181 -188 Гагарин И. Примат апостола Петра — №ХХХII, 105-122 Данзас Ю. Гностические реминисценции в современной русской религиозной философии - №ХХХIХ, 121-149 Данзас Ю. Католическое будущее России - №ХХХVII, 159-174 Данзас Ю. Красная каторга - №ХХХVII, 105-147 Данзас Ю. Религиозный путь русского сознания -№ХХХVII, 175-272 Жихарев М. Письма И. Мартынову, Е. Балабину, переписка с А. Пыпиным - №ХХII, 248-264 Зернов Н. Москва - Третий Рим - №ХХХVII, 277-292 Около-Кулак А. Владимир Соловьев и католичество -№ХХХVIII, 165-167 Шкаровскии М. Русские католики в Санкт-Петербурге (Ленинграде) - №ХХХVIII, 83-142 СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ Августин Блаженный. Отрывки из произведений -№УИ1, 161-174 Анастасий Синаит. Об устроении человека по образу и подобию Божию. Слово первое — №ХХIII, 303-320 Афанасии Великий. Житие Антония Великого - №VIII, 47-94 Афанасии Великий. Из толкования на Евангелие от Луки -№ХI, 151-155 Василии Великий. Вторая гомилия на Шестоднев -№ХХХVI, 230-262 Василий Великий. Первая гомилия на Шестоднев -№ХХХVI, 193-229 Григорий Палама. Беседа XIV на Благовещение Всепречистой владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии -№ХI, 157-163 Дионисий Ареопагит. Таинственное богословие -№ХХХIII,247-260 Древний Патерик - №ХV, 147-197 Изречения старцев об Авве Антонии Великом -№VII, 164-176 Иоанн Дамаскин. Третье защитительное слова против отвергающих святые иконы — №ХVIII, 221-246 Исаак Сирин. Слово сорок восьмое (О различии добродетелей и о совершенстве всего поприща) — №ХVII, 231-237 Каллист Катафигиот. Уцелевшие главы, обдуманные и весьма высокие, о божественном единении и созерцательной жизни -№ХХХVIII, 175-250 Киприан Карфагенский. Есть лишь одна Церковь — №III, 142 Макарий Египетский. Новые поучения - №ХХVI, 229-268 Максим Исповедник. Различные богословские и домостроительные главы - №ХХII, 179-186 Максим Исповедник. Толкование на 59 псалом - №ХХII, 187-198 Об Авве Макарий Великом - №VI, 171-182 Петр Дамаскин. О деятельном знании — №ХIII, 204-209 Симеон Новый Богослов. Из “Гимнов Божественной любви” -№ХХIII, 321-324 Симеон Новый Богослов. Избранные гимны — №ХХVI, 276-282 Симеон Новый Богослов. Молитва к Духу Святому -№ХХII, 199-203 Симеон Новый Богослов. Радость на веки - №ХХII, 204-213 Феодор Студит. Второе опровержение иконоборцев -№ХVIII, 269-294 Феодор Студит. Первое опровержение иконоборцев -№ХVIII, 253-268 Феодор Студит. Послание Платону о почитании икон -№ХVIII, 249-252 Феодор Студит. Третье опровержение иконоборцев -№ХVIII, 295-331 Феофилакт Болгарский. Толкование на Послание апостола Павла к Титу-№ХVI, 241-257 Феофилакт Болгарский. Толкование на Послание апостола Павла к Филимону - №ХVI, 259-265 СЕМЬЯ И БРАК Голландский катехизис: Семья и брак - №I, 5-36 Жонет Ж. Семья в Латинской Америке. Письмо миссионера из Бразилии - №I, 78-89 Лионнэ П. Молодежь и церковный брак - №I, 37-43 Освальд Б. Группы “Супружеская беседа” - №I, 44-46 Симон П.-А. Он и Она. Тема супружества в современной французской литературе №I, 59-77 Тандонне Р. Проповедническая задача христианской семьи -№I, 47-58 Шалэ Ф. Иисус среди родных - №I, 90-97 СОВРЕМЕННЫЕ ИСПОВЕДНИКИ Бонхеффер Д. Письма из тюрьмы - №IV, 118-129 Марле Р. Дитрих Бонхеффер - №IV, 117-118 Памяти о. Александра Меня — №ХХIV, 143-144 Мень Александр (Протоиереи). Основные черты христианского мировоззрения - №ХХI, 85-90 Мень Александр (Протоиерей). Проповеди и беседы -№ХХIV, 147-180 СТАРООБРЯДЧЕСТВО Старообрядческий дневник - №ХХI, 99-153 СТРАННИК Я НА ЗЕМЛЕ... Басин И. Авторство “Откровенных рассказов странника” -№ХХVII, 167-190 Козлов Михаил (Архимандрит). Рассказ странника, искателя молитвы -№ХХVII, 7-74 Пентковскии А. От “Искателя непрестанной молитвы” до “Откровенных рассказов странника” (К вопросу об истории текста) -№ХХVII, 137-166 Странник. Рассказы Пятый, Шестой, Седьмой -№ХХVII,79-135 ТЕРЕЗА МАЛАЯ Тереза Малая. Повесть об одной душе (рукопись А и В) -№ХХХVI, 43-189 Ильин В. Святая Тереза - заступница и молитвенница за Землю Русскую-№ХХХVI, 7-18 Бурман Василии фон (Диакон). О святой Терезе Малой -№ХХХVI, 19-34 Мосин А. Тереза Малая и Россия - №ХХХVI, 35-42 ТРОИЦА Браун Р. Э. Словосочетание ego eimi (я есмь) в четвертом Евангелии -№ХIII, 78-86 Обэн П. Бог: Отец, Дух, Сын. Почему христиане говорят о Троице? -№ХIII, 7-77 ХРИСТОЛОГИЯ ДаниелюЖ. Христос - центр истории - №Х, 9-23 Каспер В. За христологию в исторической перспективе - №ХVII, 61 -66 Каспер В. Иисус Христос - кто он для нас сегодня? - №ХVII, 9-28 Каспер В. Христология “снизу”? — №ХVII, 29-47 Кюнг Г. О статье Вальтера Каспера “Христология снизу?” - №ХVII, 49-60 Лерой Г. Иисус из Назарета — Сын Божий (О возвещении апостола Павла и евангелистов) — №ХVII, 67-85 Р.Плу. Во Христе Иисусе - №ХLI, 7 Сесбуэ Б. Иисус есть Христос — №Х, 24-30 Сесбуэ Б. Критерий Халкидонского Собора - №Х, 43-53 Сесбуэ Б. Новое в христологии - №Х, 54-78 Сесбуэ Б. От древних Соборов до Второго Ватиканского Собора-№Х, 31-42 Сесбуэ Б. Разные направления в христологии — №Х, 79-103 ХРОНИКА Встреча Папы Иоанна Павла II с французской молодежью -№IV, 103-115 Встреча Папы Иоанна Павла II со Вселенским Патриархом Димитрием I - №III, 143-146 Гундяев Кирилл (Архиепископ) К экологии духа - №ХХII, 117-143 Клавер Ф.-Ф. Церковная жизнь на Филиппинах - №IV, 87-102 Клеман Р. Поль Кутюрье — ходатай христианского единства -№VI, 153-163 Латинская Америка накануне Генеральной ассамблеи в Пуэбло-№II, 93-100 Маришаль Р. Международный евхаристический конгресс в Лурде-№VI, 123-131 Мартеле Г. Великие христианские прозрения Тейяра де Шардена - №VI, 133-151 О трех последних Папах—№I, 116-121 Саль М. Человек в свете учения Христова -№II, 123-133 Хамби О. Индийские христиане, кто они и куда они идут? -№I, 107-115 Хотц Р. Религиозная жизнь в Испании -№III, 147-155 Ярчик Г. Католическая Церковь в Латинской Америке -№II, 101-121 ЦЕРКОВЬ Американский католический катехизис: “Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую...” — №III, 7-28 Дельп А. Пользуется ли еще Церковь доверием наших современников — №III, 69-83 Любак А. де. Тайна Церкви — №III, 43-67 Мелер И.-А. Мистическое единство Церкви — №III, 29-42 Рошко Г. Иннокентий IV и угроза татаро-монгольского нашествия (послания Папы Римского Даниилу Галицкому и Александру Невскому) - №ХХ, 92-114 ЦЕРКОВЬ И МИР Браг Р. Римское будущее Европы — №ХVI, 79-86 Доменак Ж.-М. Состояние европейской культуры — №I, 98-106 Круа Ж. де ла. Учение святого Бенедикта и современность -№Х, 106-122 Люстиже Ж.-М. (Кардинал). “Человек без цели” - №ХI, 109-119 ЭКУМЕНИЗМ Авторитет в Церкви. Декларация совместной комиссии Англиканской и Римо-Католической Церквей -№II, 135-151 Комиссия по диалогу между Католической и Православной Церквами'. Тайна Церкви и Евхаристии в свете тайны Святой Троицы -№ХII, 58-72 Павлов Иннокентий (Игумен). Ферраро-Флорентийская Уния: взгляд из Москвы - №ХХII, 145-162 Пастырское наставление греческого католического епископата — №V, 107-113 Руло Ф. Еще к вопросу о “филиокве” - №V, 104-106 Флоровский Г. Проблематика христианского воссоединения -№ХII,44-57 ЭСХАТОЛОГИЯ Бальтазар Г.-У. фон. Суд - №V, 49-59 Бальтазар Г.-У. фон. Суды Божий в Откровении Иоанна Богослова - №ХVI, 9-17 Браг Р. ( О христианском понимании смерти - №V, 4-18 Гиблин Ч. Открытая книга пророчества — №ХХХ, 9-215 Даниелю Ж. Христианское понимание истории — №ХVI, 33-48 Даниелю Ж. Эсхатологические чаяния - №ХVI, 49-56 Каспер В. Чаяние окончательного и славного пришествия Иисуса Христа-№ХVI, 19-32 Леман К. Чистилище - №V, 40-48 Туане П. Воскресение и бессмертие души — №V, 19-31 Хеффнер Г. Жить перед лицом смерти - №V, 32-39 Юд А. Бог - судия человека — №ХVI, 57-70 Слово "символ" происходит от греческого «составляю», «соединяю». В Древней Греции существовал такой обычай: друзья, расставаясь, брали какой-нибудь предмет (глиняную лампадку, статуэтку или навощенную дощечку с какой-либо надписью) и разламывали его пополам. Каждый брал себе половину. По прошествии многих лет эти друзья или же их потомки при встрече узнавали друг друга, убедившись, что обе части, соединяясь, образуют единое целое — СИМВОЛ.

Символ - Именной индекс с номера 1 по 52 Абрикосова А. Последние слова Господа нашего на Кресте - №XLI, 249-249 Абусеридзе Тбетский. Чудеса Святого Гиорги - №ХХХII, 341-350 Августин Блаженный. Отрывки из произведений -№VIII, 161-174 Аверинцев С. Духовные стихи - №ХХI, 275-284 Аверинцев С. Как странны судьбы Церкви в России! - №ХХ, 63-64 Аверинцев С. Крещение Руси и путь русской культуры -№ХХ, 81-91 Алексеев А. Тредиаковиада — №ХХШ, 333-349 Алфеев Иларион (Иеромонах). Экзегетический метод преподобного Симеона Нового Богослова - №XXVI, 269-275 Альмен Ж.-Ж. фон. Евхаристия, Церковь и мир -№XXIV, 103-139 Аноним. Мученичество и терпение святого Эвстати Мцхетского - №XLIV, 325-340 Аноним. Краткий компендий «Сборника упражнений» - №L, 127-226 Аноним. Горчичное зерно - №LI, 100-106 Анастасий Синаит. Об устроении человека по образу и подобию Божию. Слово первое - №ХХIII, 303-320 Андия И. де. Воскресение плоти согласно валентинианам и Иринею Лионскому - №ХХХIХ, 39-51 Аржанухин Владислав, Дремлюг Антон. Трехсотлетие католической общины СПб - №XLVI, 197-232 Арранц М. Чин оглашения и крещения в Древней Руси -№ХIХ, 69-100 Аугсбургский, Давид. Семь ступеней молитвы - №LI, 357-378 Афанасий Великий. Житие Антония Великого — №VIII, 47-94 Афанасий Великий. Из толкования на Евангелие от Луки -№ХI, 151-155 Афанасьев Ю. И эту борьбу никак иначе не назовешь, как борьбой против собственного народа - №ХХ, 52-55 Байер, Вальтер. «Vita Christi» Лудольфа Саксонского и св. Игнатий Лойола - №L, 69-90 Бакулин Б. Философское введение в христианскую апологетику (основное богословие) - №ХХII, 52-116 Бальтазар Г.-У. фон. «Распятого же за ны...» - №VII, 7-18 Бальтазар Г.-У. фон. Восточная медитация и христианская молитва, №II, 152-157 Бальтазар Г.-У. фон. Все дороги ведут к Кресту - №VII, 19-30 Бальтазар Г.-У. фон. Международные католические журналы «Коммунио» —№II, 160-163 Бальтазар Г.-У. фон. О простоте христиан - №ХХIХ, 7-69 Бальтазар Г.-У. фон. Святые - крест истории — №VII, 31-39 Бальтазар Г.-У. фон. Суд — №V, 49-59 Бальтазар Г.-У. фон. Суды Божий в Откровении Иоанна Богослова - №XVI, 9-17 Баньяр Ги (еп.). Отец в Христианском Откровении - №XLVIII, 7-14 Барр Д. Фундаменталистское истолкование Библии -№VI, 112-120 Барт, Ролан. Лойола - №L, 227-263 Басин И. Авторство «Откровенных рассказов странника» -№XXVII, 167-190 Баспфлуг Ф. Бог Отец в образе Ветхого днями в западном христианском искусстве - №XLVIII, 73-88 Батю Ж.-П. Бог Отец Вседержитель - №XLVIII, 43-62 Безобразов Кассиан (Епископ). Толкование на Евангелие от Иоанна - №XXXIV, 15-190 Бердяев Н. Идеи и жизнь (А. С. Хомяков и свящ. П. А. Флоренский) - №XVI, 227-236 Бердяев Н. Рецензия на «Религиозный путь русского сознания» -№XXXVII,273-276 Бернарт, Луи. Фундаментальный опыт Игнатия Лойолы и опыт психоанализа - №L, 264-292 Бернарт, Луи. Различение духов и душевная жизнь - №L, 293-306 Бернарт, Луи. Психоаналитическое прочтение «Духовного дневника» Игнатия Лойолы - №L, 307-322 Бланк Ж. Авторитет Церкви в толковании Писания - №XV, 65-70 Бланк И. Экзегеза как основная теологическая дисциплина — №VI,91-111 Большаков Сергей. На высотах Духа - №XLVI, 159-196 Бомон П. де. Вера сегодня. Библейский катехизис для всех -№I, 126-128 Бондарко, Николай. Давид Аугсбургский как мастер традиционной словесности - №LI, 331-356 Бонхеффер Д. Письма из тюрьмы — №IV, 118-129 Борисов Александр (Диакон), Мень Александр (Священник). Проблемы Церкви изнутри: взгляд двух православных служителей Церкви — №ХХ, 30-41 Бошан П. Священное Писание сегодня - №VI, 11-82 Браг Р. О христианском понимании смерти — № V, 4-18 Браг Р. Римское будущее Европы — №XVI, 79-86 Брагинская Н. О Голосовкере - №ХХIХ, 129-134 Браун Р. Проблема историчности в Евангелии от Иоанна -№XV, 81-108 Браун Р. Э. Словосочетание ego eimi (я есмь) в четвертом Евангелии — №ХIII, 78-86 Буамар М. Апокалипсис святого Иоанна — №ХХХ, 217-251 Буйе Л. «Землетрясение» в области новозаветной критики - №VI, 83-90 Буйе Л. Отцы Церкви - №VIII,11-14 Булгаков С. У стен Херсониса — №XXV, 169-342 Бурман Василий фон (Диакон). Духовный путь Ю. Н. Данзас -№XXXVII,7-103 Бурман Василий фон (Диакон). О молитве - №XXXVII, 303-306 Бурман Василий фон (Диакон). О святой Терезе Малой -№XXXVI, 19-34 Бурман Василий фон (Диакон). О христианском духовном опыте -№XXXVII, 293-301 Былинин В. «Ефиоп иже есть Антихрист» или «епископ епископов»? (эмоциональная реплика о Петре I) — №ХХ, 26-29 Бьянки, Энцо. Свидетельство духовной традиции православия христианскому Западу. Международные конференции в Бозе (1993-2006 гг.) - №LII, 205-222 Бычков В. Первоосновы эстетики по Лосеву — №XXIV, 183-203 Бюи М. дю. Библия и мифология — №XV, 62-64 Бюи М. дю. Два Адама - №XV, 33-35 Бюссини Ф. Верую в Бога, Творца неба и земли - №XV, 19-24 Валадье Поль. Первенство морали - №XLVII, 121-136 Вален, Филипп. Мудрость самолично - №IL, 69-88 Валицки Е. Владимир Соловьев: Религиозная философия и возникновение «Нового Либерализма» - №ХХХIХ, 187-240 Вальденфельс Ганс. Представление о спасении в разных религиях - №XLVI, 27-42 Ванеев А. Вторая новизна — №ХХХII, 211-248 Ванеев А. Под углом зрения умопремены - №ХХХII, 249-253 Ванеев, А.. Сновидение литературоведа, или АНТИФАУСТ - №IL, 209-228 Ванеева Е. А. Ванеев - №ХХХII, 255-257 Ванье Жан. Духовные собеседования - №XLVI, 77-106 Василий Великий. Вторая гомилия на Шестоднев - №XXXVI, 230-262 Василий Великий. Первая гомилия на Шестоднев -№XXXVI, 193-229 Вегенер, Лидия. Странный трактат «Немецкая теология» и его место в контексте немецкой мистики - №LI, 419-448 Веттер А. - Карсавин Л. Переписка - №ХХХI, 104-169 Виллебрандс (Кардинал). Катехизация и Иудаизм — №II, 28-31 Виллебрандс (Кардинал). Катехизация и Экуменизм — №II, 22-27 Виллет Т. де. Катехизация в Париже — №II, 53-59 Вишневецкий И. Неизданный мистический цикл С. М. Соловьева - №ХХIХ, 241-249 Войцеховский М. Богословие и физика (сопоставление методов)-№ХII, 22-31 Волков С. Воспоминания о Московской Духовной Академии — №ХХХIХ, 241-286 Волков С. Воспоминания о П. А. Флоренском -№ХХIХ, 145-198 Волков С. Воспоминания о Московской Духовной Академии - №XLII,175-246 Волконский П. Краткий очерк организации Русской Католической Церкви в России - №XXXVIII, 145-164 Гаврилов М. Был ли Вл. Соловьев католиком или православным? - №XLI, 289-316 Гаврюшин Н. Литостротон, или Мастер без Маргариты - №ХХIII, 265-278 Гаврюшин Н. Переписка А. Веттера с Л. Карсавиным -№ХХХI, 97-102 Гаврюшин Николай. «...Чтобы истощилось упорство раздора» - №XLVII, 201-240 Гаврюшин Н. «Истинное богословие преображает метафизику» - №XLVIII, 163-200 Гагарин И. «О примирении Русской Церкви с Римскою» -№VIII, 207-243 Гагарин И. Будущее Греко-Униатской Церкви -№ХХХII, 123-136 Гагарин И. Записки о моей жизни - №ХХХII, 165-179 Гагарин И. Католические тенденции в русском обществе -№ХХХII, 73-104 Гагарин И. Письма Н. Н. Шереметевой - №ХХХII, 181-188 Гагарин И. Письма Ю. Ф. Самарину - №XXXV, 233-275 Гагарин И. Примат апостола Петра - №ХХХII, 105-122 Гагарин И. С. -Долгоруков П. В. Переписка - №ХIII, 210-253 Гагарин И. С. — Киреевский И. В. Переписка -№III, 167-174; №IV, 171-187; №V, 152-158 Гагарин И. С. -Лесков Н. С. Переписка - №XVII, 241-260 Гагарин И. С. — Самарин Ю. Ф. Переписка — №I, 167-174; №II, 164-181; №III, 157-166; VII, 182-189 Гагарин И. С. Дневник (1834-1842) - №XXXIV, 229-322 Гагарин И., Мартынов И. Сокровище христианина - №XLII, 117-138 Ганоши А. Библейские основы догматического богословия -№XV, 71-80 Гарриг Х.-М. Представление о Римской супрематии у Максима Исповедника — №XIV, 7-31 Гвардини Р. Молитва Господня — №ХХI, 7-67 Георгий Затворник. Исповедание самого себя — №ХII, 114-119 Георгий Затворник. Письма к разным особам — №XIV, 234-244 Геррик из Иньи. Высочайшее милосердие Бога Отца - №XLVIII, 15-18 Геррес А. Вера и неверие с точки зрения психоанализа -№XVI,87-118 Гершензон М. Нагорная проповедь — №XXVIII, 267-277 Герье В. Екатерина Сиенская - №XLV, 97-230 Ги Ж.-К. Подвижническая жизнь — испытание временем -№IV,7-19 Гиблин Ч. Открытая книга пророчества — №ХХХ, 9-215 Гийе Ж. Сын и Отец - №VII, 40-59 Гийе Ж. Человек — упование и забота Бога - №XLII, 7-56 Гилле Ж. Евангельские повествования о Воскресении -№ХХХIХ, 9-25 Гиорги Мцире. Житие Гиорги Святогорца - №XXXVIII, 253-317 Глаголев С. Задачи русской богословской школы - №Х, 217-245 Голицын Н. Материалы к изучению, какие были отношения древней Восточной Церкви к Римскому Престолу - №XLI, 99-240 Голосовкер Я. Имагинативная эстетика (как опыт имагинативной гносеологии) - №ХХIХ, 73-128 Грело П. Воскресение Иисуса и история. Историческое и историчное - №ХХХIХ, 79-118 Грело П. Чаяния иудеев во времена Иисуса — №IV, 165-168 Греч Н. Ответ г-ну Сен-Марку Жирардену — №ХХI, 213-222 Григорий Палама. Беседа XIV на Благовещение Всепречистой владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии -№ХI, 157-163 Гуггенгейм, Антуан. Между буквой и духом - №IL, 89-108 Гуйяр Ж. Восточная Церковь и Римская супрематия в эпоху иконоборчества — №XIV, 32-66 Гундяев Кирилл (Архиепископ) К экологии духа — №ХХII, 117-143 Гундяев Кирилл (Архиепископ), Церковь еще не стала говорить в полный голос — №ХХ, 59-62 Дальме И. Иконография Христа - №II, 158-159 Данзас Ю. Гностические реминисценции в современной русской религиозной философии — №ХХХIХ, 121-149 Данзас Ю. Католическое будущее России — №XXXVII, 159-174 Данзас Ю. Красная каторга - №XXXVII, 105-147 Данзас Ю. Религиозный путь русского сознания -№XXXVII, 175-272 Данзас Ю. Святой Владимир и установление христианства на Руси-№ХIХ, 35-67 Даниелю Ж. Бог и мы - №XL, 7-155 Даниелю Ж. Богословие иудеохристианства — №ШХ, 15-32 Даниелю Ж. Израиль по замыслу Бога — №1Х, 46-60 Даниелю Ж. Истоки латинского христианства - XXXI, 7-92 Даниелю Ж. Новый взгляд на христианские истоки — №IХ, 33-45 Даниелю Ж. Христианское миссионерство - №IХ, 61-76 Даниелю Ж. Христианское понимание истории - №XVI, 33-48 Даниелю Ж. Христос — центр истории — №Х, 9-23 Даниелю Ж. Эсхатологические чаяния — №XVI, 49-56 Даниелю Жан - №IХ, 7-13 Два письма М. Жихарева - №ХХХ, 340-341 Дело о дьячке - №XLI, 323-344 Дельп А. Пользуется ли еще Церковь доверием наших современников - №III, 69-83 Деларош Брюно. Спасенные от греха (Апология Августина) - №XLVI, 65-76 Демустье А. Монашеская жизнь: притча ее истории - №XXV, 7-28 Дионисий Ареопагит. Таинственное богословие -№ХХХШ, 247-260 Доменак Ж.-М. Состояние европейской культуры — №I, 98-106 Дукворт Рут (Монахиня). Формирование катехизаторов в современном плюралистическом мире - №II, 36-45 Дурново Л. Техника древнерусской живописи - №XVIII, 127-139 Дюмон К. Церковный раскол между Западом и Востоком и Протестантская реформа - №XIV, 67-83 Екатерина Сиенская. Избранные молитвы - №ХХШ, 325-330 Ельчанинов А. Епископ-старец (воспоминания о епископе Антонии Флоренсове) - №XXXV, 133-146 Еспезель А. Отец и Искупление - №XLVIII, 35-42 Еспезелъ, Альберто. Христос — Слово Отца - №IL, 41-48 Жакоб Э. Первые главы Книги Бытия — №XV, 9-17 Живов В. Вехи русской духовности: вершины и надрывы -№ХХ, 10-17 Жихарев М. Письма И. Мартынову, Е. Балабину, переписка с А. Пыпиным - №ХХII, 248-264 Жонет Ж. Семья в Латинской Америке. Письмо миссионера из Бразилии — №I, 78-89 Збойовски, о. Иоанн (США) – подготовил. Джордж Мэлони (1924-2005) - №LII Зелинский, Владимир (свящ.). Памяти отца Бернара Дюпира - №IL, 273-274 Зендлер Э. Генезис и богословие иконы — №XVIII, 13-54 Зернов Н. Москва - Третий Рим - №XXXVII, 277-292 Зетеишвили Иосиф (Священник). О Давиде Строителе - №XL, 273-274 Зетеишвили Иосиф (прот.). О Житии Григола Хандзели - №XLII, 247-252 Зетешвили И.(протоиерей) Афонцы- №XLIII, 263-318 Зетешвили И. Подвиг Або и деяние Иованэ Сабанисдзе - №XLIV, 273-296 Зетешвили И.(прот.) Завещание Шушаник - №XLV, 231-272 Зетеишвили И. (прот.). Грузинская Илиада - №XLVII, 241-252 Зетеишвили И. (свящ.). Правоверие и экуменизм в истории христианской Грузии - №XLVIII, 295-344 Зизиулас Иоанн. Евхаристия: некоторые библейские аспекты - №XXIV, 9-56 И. И. С. Преподобный Феодор Студит — №XVIII,71-125 Игнатий Брянчанинов. Изречения, извлеченные из писем к монашествующим - №XXIV, 233-251 Игнатий Лойола. Выдержки из общего экзамена - №XXVI, 129-133 Игнатий Лойола. Духовные упражнения — №XXVI, 15-121 Игнатий (епископ), Игумен Антоний. Переписка - №XLVI, 107-158 Ильин В. Святая Тереза — заступница и молитвенница за Землю Русскую -№XXXVI, 7-18 Иоанн Дамаскин. Третье защитительное слова против отвергающих святые иконы — №XVIII, 221-246 Иоанн Павел II. Апостолическое Послание «Идите по всему миру...»-№ХIХ, 9-34 Иоанн Павел II. Бог, богатый милосердием (Dives in misericordia) — №V, 62-103 Иоанн Павел II. Евангелие во имя неразделимой Церкви -№XVI, 73-78 Иоанн Павел II. Искупитель человека (Redemptor hominis) -№III,85-141 Иоанн Павел II. Послание к XVIII Всемирному Дню Мира -№XIV, 107-117 Иоанн Павел II. Свет с Востока... - №ХХХШ, 215-244 Иоанн Павел II. Совершая труд (Laborem exercens) -№VII, 73-129 Иоанн Пустынник. К Феофилу. Изложение правила - №LII, 445-461 Исаак Сирин. Слово сорок восьмое (О различии добродетелей и о совершенстве всего поприща) — №XVII, 231 -237 Иустин Мученик. О единовластительстве — №Х, 207-213 Иустин Мученик. Послание к Диогнету — №IХ, 137-145 Иустин Мученик. Речь к эллинам - №Х, 165-169 Иустин Мученик. Увещание к эллинам — №Х, 174-204 Кавелин Леонид (Архимандрит). Последние русские православные пустынножители — №ХХХ, 255-309 Казанцев Никодим (Епископ). О Святейшем Синоде -№IХ, 199-216 Калинин, Фёдор. Исихазм в деятельности православного Братства святителя Алексия - №LII, 245-266 Каллист Диоклийский. Молиться телом: Исихастский метод и вне-христианские параллели - №LII, 13-50 Каллист Диоклийский. «Действовать в покое»: Влияние исихазма XIV века на византийскую и славянскую цивилизации - №LII, 51-71 Каллист Катафигиот. Уцелевшие главы, обдуманные и весьма высокие, о божественном единении и созерцательной жизни -№XXXVIII, 175-250 Камло П. Иоанн Дамаскин — защитник святых икон -№XVIII, 55-68 Каневет М. Святой Афанасий Великий и арианский кризис -№VIII, 17-45 Каневет М. Смерть Христа и тайна Богочеловеческой личности в богословии IV века - №ХХХIХ, 53-78 Канон покаянный святого царя Давида Строителя - №XLI, 345-350 Карсавин Л. Монашество в Средние века — №XXV, 39-156 Карсавин Л. О началах (гл. 5-9) - №ХХХI, 177-350 Карсавин Л. Проблема учения об ангелах (ангелология) -№ХХХI, 357-365 Карсавин Л. Святой Августин и наша эпоха — №XXVIII, 233-241 Карсавин Л. Церковь, личность и государство - №XLII, 139-174 Каспер В. За христологию в исторической перспективе — №XVII, 61-66 Каспер В. Иисус Христос — кто он для нас сегодня? -№XVII, 9-28 Каспер В. Христология «снизу»? - №XVII, 29-47 Каспер В. Чаяние окончательного и славного пришествия Иисуса Христа - №XVI, 19-32 Киприан Карфагенский. Есть лишь одна Церковь - №III, 142 Киреевский И. В. Письма Макарию Оптинскому -№XVII, 117-186 Киреевский И. Отрывок сочинения по философии -№ХХI, 239-243 Клавер Ф.-Ф. Церковная жизнь на Филиппинах — №IV, 87-102 Клеман Р. Поль Кутюрье — ходатай христианского единства -№VI, 153-163 Коваль, Андрей. Портрет В.Н. Топорова как художника - №LI, 161-163 Ковелярт Иоанн ван (Епископ). Особое посвящение мирян, несущих церковные служения — №II, 68-77 Козлов Михаил (Архимандрит). Рассказ странника, искателя молитвы - №XXVII, 7-74 Кретьен, Жан-Луи. Пусть Священное Писание властно читает нас - №IL, 109-138 Круа Ж. дела. Учение святого Бенедикта и современность -№Х, 106-122 Кульман О. Многообразные течения внутри первой христианской общины (О мученичестве Иакова, сына Зеведеева) -№IХ, 77-87 Кюнг Г. О статье Вальтера Каспера «Христология снизу?» -№XVII,49-60 Кюссон, Жиль. Духовные упражнения - №L, 45-68 Л. Ш. Из истории полемики И. С. Гагарина со славянофилами -№VII, 178-181 Л. Ш. Из истории Славянской Библиотеки — №XIV, 247-249 Л. Ш. К биографии И. С. Гагарина - №ХII, 200-203 Л. Ш. Неопубликованная статья И. С. Гагарина «Наша цель» — №VIII, 247-251 Л. Ш. О книге И. С. Гагарина «О примирении Русской Церкви с Римскою» - №VIII, 197-202 Ле Питон Квсавье. Наука и христианство - №XLVII, 137-152 Легран, Эрве. Ив Конгар (1904-1995) - №IL, 139-182 Леман К. Чистилище — №V, 40-48 Леон-Дюфур Кс. Новозаветный словарь —№I, 128-129 Лерой Г. Иисус из Назарета — Сын Божий (О возвещении апостола Павла и евангелистов) — №XVII, 67-85 Лескова Н. Письма И. С. Гагарину и И. М. Мартынову -№VI, 185-188 Летописец - №XLVI, 233-266 Летописец - №XLVII, 253-347 Лионнэ П. Молодежь и церковный брак — №I, 37-43 Лисовой, Николай. Святитель Феофан Затворник: Путь к спасению - №LII, 156-204 Лихачев Д. Святая Русь и Соловецкие мученики веры по рассказу одного из узников лагеря — №ХХ, 47-51 Логутова, Маргарита. Опыт исследования позднесредневековой религиозности на примере немецких рукописных молитвенников из собрания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге - №LI, 379-418 Лосев А. Абсолютная диалектика = Абсолютная мифология -№XXXVII, 307-318 Лосев А. Бытие, его сверхлогические, логические и алогические элементы - №ХХХII, 191-209 Лосев А. Миф — развернутое магическое имя -№XXVIII, 217-232 Лосев А. Первозданная сущность — №XXVII, 255-281 Лосев А. Ф. Философия имени у Платона (Доклад 1 ноября 1922г.)-№ХХIХ, 135-144 Лосев А. Ф. Философия символических форм у Э. Кассирера -№ХХХ, 311-336 Лосский Вл. Imago in Speculo - №XLVIII, 201-216 Любак А. де. Тайна Церкви - №III, 43-67 Люстиже Ж.-М. (Кардинал). «Человек без цели» - №ХI, 109-119 Люстиже Ж.-М. (Кардинал). «Что ж, раз это нужно...» -№IХ, 88-128 М. П. К вопросу о так называемом «единоличном мнении» митрополита Сергия - №ХХХIХ, 151-186 Майнарди, Адальберто. Исихазм как духовная жизнь: Заметки о значении международных конференций в Бозе для изучения исихазма (1993-2006) - №LII, 223-244 Макарий Египетский. Новые поучения — №XXVI, 229-268 Макаров, Дмитрий. Через Свет Фаворский к божественной перихорезе: Основные моменты богословия обожения св. Феофана Никейского - №LII, 117-137 Максим Исповедник. Различные богословские и домостроительные главы — №ХХII, 179-186 Максим Исповедник. Толкование на 59 псалом - №ХХII, 187-198 Маришаль Р. Международный евхаристический конгресс в Лурде - №VI, 123-131 Марле Р. Дитрих Бонхеффер - №IV, 117-118 Марле Р. Миф и историко-критический метод - №XV, 53-61 Мартеле Г. Великие христианские прозрения Тейяра де Шардена - №VI, 133-151 Мару А. Святой Августин и августинизм — №VIII, 95-160 Массен П. Подвижничество у нехристиан - №IV, 20-32 Мелер И.-А. Мистическое единство Церкви - №III, 29-42 Мэлони, Джордж (SJ). Избранная библиография - №LII, 391-393 Мэлони, Джордж (SJ). Русский исихазм. Духовность Нила Сорского (Фрагменты) - №LII, 394-420 Мэлони, Джордж (SJ). Мистика св. Исаака Сирина (Фрагменты) - №LII, 421-444 Мень Александр (Протоиерей). Основные черты христианского мировоззрения — №ХXI, 85-90 Мень Александр (Протоиерей). Проповеди и беседы -№XXIV, 147-180 Мень Александр (Священник). К переводу Экклезиаста Г. Плисецкого - №XXXV, 181-182 Мень А. (протоиерей) Избранное (архив 3. Маслениковой) - №XLIII, 83-162 Мерчулэ Гиорги(Законник). Труд и подвижничество святого и блаженного отца нашего Григола Хандзийского - №XLII, 253 Меслэн Мишель. Личность - №XLVII, 99-120 Мийе-Жерар, Доминика. Клодель и почитание Марии - №IL, 183-208 Микель П. Духовные истоки и архетипы монашества - №IV, 33-41 Мильчина В., Осповат А. Маркиз де Кюстин и его книга «La Russie en 1839» в неизданной переписке русских современников (А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев, П. А. Вяземский) - №XXIV, 255-281 Мильчина В., Осповат А. Неизданные письма И. С. Гагарина A. И. Тургеневу -№ХХII, 217-236 Моретти Ж.-М. Согласие или расхождение? — №ХII, 9-21 Мосин А. «Брань духовная» в России - №XXXV, 7-12 Мосин А. «Искушение» католицизмом, или в поисках а Божеством -№XXXVII, 149-158 Мосин А. «Реальный собеседник» - №ХХХI, 171-176 Мосин А. «У стен Херсониса» С. Н. Булгакова - №XXV, 167-168 Мосин А. Тереза Малая и Россия - №XXXVI, 35-42 Муан Ж. Краткий очерк развития мариологического учения - №ХI, 76-88 Мулэн Бофор, Ерик де. Слово Бога, слово Человека - №IL, 9-16 Мулэн Бофор, Ерик де. Отец и Искупление - №IL, 49-68 Муравьев, Алексей. Мишель ван Эсбрук, SJ (17.06.1934 — 21.11.2003) - №LII, 323-337 Муэн И. Три посетителя - №XLIII, 7-82 Никитин Августин (Архимандрит). Из истории русско-французских церковных связей (к 1000-летию Крещения Руси) -№ХХI, 179-194 Никитин В. Богословские воззрения преподобного Максима Грека - №ХХ, 115-140 Никитин В. Владимир Соловьев и Николай Федоров - №ХХШ, 279-300 Никитин В. Гоголь и Федоров («Мертвые души» и живое дело) -№ХХI, 157-177 Никитин В. Храмовое действие как синтез искусств (Священник Павел Флоренский и Николай Федоров) - №ХХ, 219-236 Нильский И. Преподобный Максим Грек - проповедник просвещения в XVI веке - №ХХ, 143-182 Носов А. Реконструкция 12-го «Чтения по философии религии» С. Соловьева - №XXVIII, 245-258 Об Анне Ивановне Абрикосовой - №XLI, 286-285 Обер Ж.-М. Происхождение мира - №XV, 25-31 Обэн П. Бог: Отец, Дух, Сын. Почему христиане говорят о Троице? - №ХIII, 7-77 Около-Кулак А. Владимир Соловьев и католичество -№XXXVIII, 165-167 Освальд Б. Группы «Супружеская беседа» — №I, 44-46 Осэрр, Ириней (SJ). Избранная библиография - №LII, 275-276 Осэрр, Ириней(SJ). Богословие монашеской жизни у св. Иоанна Лествичника - №LII, 277-306 Осэрр, Ириней (SJ). О духовности исихазма: Спор без противника - №LII, 307-322 Осипова И. «В язвах Твоих сокрой меня...» - №XXXV, 185-226 Отунга (Кардинал). Укоренение Евангелия в Африке -№II,32-34 Павлов Иннокентий (Игумен). Ферраро-Флорентийская Уния: взгляд из Москвы —№ХХII, 145-162 Палладий (Архимандрит). Коптский сборник сказаний о преподобном Антонии Великом — №VII, 161-163 Палладий (Архимандрит). Коптский сборник сказаний о преподобном Макарии Великом —№VI, 169-170 Памяти Андрея Стерпена(1923-2002) - №XLVI, 3-8 Панин Д. Из книги «Мысли о разном. 1977-1988» -№XXXVI, 273-307 Панченко А. Каков был лик ранней русской православной культуры? - №ХХ, 18-25 Парамелль, Жозеф (SJ). Между мессалианами и исихастами: «Иоанн пустынник» - №LII, 462-473 Пастырское наставление греческого католического епископата - №XLVIII, 287-294 Пауэлл Д. Почему я страшусь любви — №ХХII, 7-51 Пельц В. М. Н. Гаврилов - №XLI,317-322 Пентковский А. Архимандрит Серапион Машкин и студент Павел Флоренский (новые материалы) — №XXIV, 205-228 Пентковский А. Из истории литургических преобразований в Русской Церкви в третьей четверти XIV столетия (Литургические труды святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси) - №ХХIХ, 217-238 Пентковский А. Календарная традиция Древней Руси -№ХХII, 163-176 Пентковский А. Кто же составил Оптинскую редакцию рассказов странника? - №ХХХII, 259-278 Пентковский А. О сочинении архимандрита Леонида (Кавелина) «Последние русские православные пустынножители» - №ХХХ, 255-256 Пентковский А. От «Искателя непрестанной молитвы» до «Откровенных рассказов странника» (К вопросу об истории текста)-№XXVII, 137-166 Перро Ш. Павел и воскресение Иисуса — №ХХХIХ, 27-38 Перроа А. Святой Игнатий Лойола —№XXVI, 135-194 Петр Дамаскин. О деятельном знании — №ХIII, 204-209 Петров Г. (свящ.). Письмо митрополиту Антонию - №XLVII, 153-168 Петров Г. (свящ.). Запросы современной Церкви - №XLVII, 169-186 Пирлинг П. Славянский музей свв. Кирилла и Мефодия -№XIV, 249-251 Пирлинг Л. Князь Иван Гагарин и его друзья - №XLIV,7-180 Плант Г. Служение Слова, врученное беднякам Гондураса -№II,78-91 Плисецкий Г. Из «Книги Экклезиаста» — №XXXV, 171-180 Плу Р. Во Христе Иисусе - №XLI, 7-72 Плус Р. Жизнь в Боге - №XLII, 57-116 Погодин А. Варяжский период в жизни князя Владимира -№ХIХ, 169-181 Поляков Ф. Неизвестный сборник стихотворений и переводов Эллиса (Л. Кобылинского) - №XXVIII, 279-294 Пореш В. Антропологическая катастрофа в СССР и Церковь - №ХХ, 56-58 Потье Б. Творение и троичный монотеизм - №XLVIII, 63-72 Преображенский П. О «Послании к Диогнету» — №IХ, 132-136 Преображенский П. О «Сошествии Христа во ад» -№XVII, 213-219 Преображенский П. Об апокрифических писаниях -№XVII, 191-198 Приселков М. Нестор Летописец — №ХIХ, 101-157 Проскурина В. Неизданная статья М. О. Гершензона -№XXVIII, 259-265 Пуарель Доминик. Между грехом людей и спасением Христа - №XLVI, 9-14 Пуссе Э. Введение к «Духовным упражнениям» -№XXVI,9-14 Пюйо Р., Еерселъ П. ван. Жили-были сто иноков в лесу -№IV, 53-71 Пюри Р. де. Битва Иакова — №XV, 37-42 Рагэн И. Книга о Марии — №ХI, 9-75 Рагэн И. Весть о всеобщем спасении - №XLV, 7-96 Рагэн Ив. Молиться сегодня - №XLVII, 7-66 Ранер, Хуго. Видение св. Игнатия в часовне Ла Сторта - №L, 27-44 Распутин В. Чтобы богоделание искусством души было -№ХХ, 42-46 Раушенбах Б. Развитие Киевской Руси как результат ее христианизации - №ХХ, 65-80 Реммерс Г. Воссоединение Церквей по Ивану Сергеевичу Гагарину -№ХХХII, 7-71 Репин, Михаил. Изучение средневековой немецкой мистики в России - №LI, 9-2 Реутин, Михаил. Предисловие к статье В.Н. Топорова «Мейстер Экхарт и "ареопагитическое" наследство» - №LI, 107-118 Реутин, Михаил. «Бог» — «Божество» у Майстера Экхарта - №LI, 164-190 Рефуле Ф. Миф и история — №XV, 43-51 Риго, Антонио. Византийская духовность и Псевдо-Дионисий Ареопагит - №LII, 72-116 Риккарди Андреа. Вселенскость - №XLVII, 67-98 Рошко В. Неизвестный фрагмент «Откровенных рассказов странника» - №XV, 201-208 Рошко Г. Иннокентий IV и угроза татаро-монгольского нашествия (послания Папы Римского Даниилу Галицкому и Александру Невскому) — №ХХ, 92-114 Руло Ф. «Цельное знание» в системе философских понятий И. В. Киреевского - №ХХI, 227-238 Руло Ф. Епископ Кассиан Безобразов как экзегет Иоанновских писаний - №XXXIV, 7-14 Руло Ф. Еще к вопросу о «филиокве» — №V, 104-106 Руло Ф. О «Догматическом развитии Церкви» В. С. Соловьева -№XIV, 170-173 Руло Ф. Письма И. В. Киреевского Оптинскому старцу Макарию - №ХVII, 115-118 Руло Ф. Русский Чаадаев (Две работы П. Я. Чаадаева в переводе М. И. Жихарева) - №XV, 211-214 Руло Ф. Святой Игнатий Лойола и восточная духовность -№XXVI, 195-205 Руло Ф., Сиверцев А. Два письма И. С. Гагарина Ю. Ф. Самарину- №XXXV, 229-232 Рюссо Ф. Научная беспристрастность и свободный религиозный и политический выбор — №ХII, 32-42 С. Епископ Феофан Затворник —№ХIII, 112-117 Сабанисдзе Иованэ. Мученичество святого и блаженного Або - №XLIV, 297-324 Саль М. Человек в свете учения Христова — №II, 123-133 Самарин Ю. Письма И. Гагарину- №XLIII, 163-262 Сантер Ж.-М. Греческие и восточные монахи в Риме -№XXV, 157-164 Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново -№ХХХIII, 7-184 Северус Э. фон. Современное состояние западного монашества (новые перспективы) — №IV, 72-84 Сесбуэ Б. Иисус есть Христос — №Х, 24-30 Сесбуэ Б. Критерий Халкидонского Собора — №Х, 43-53 Сесбуэ Б. Новое в христологии — №Х, 54-78 Сесбуэ Б. От древних Соборов до Второго Ватиканского Собора -№Х, 31-42 Сесбуэ Б. Разные направления в христологии — №Х, 79-103 Сигов К. Метафизика игры и «веселие сердца» Григория Сковороды -№XXV, 343-358 Сидоров А. «Дидахе» (вероучительный и литургико-канонический памятник первохристианской эпохи) — №ХХIХ, 307-316 Сидоров А. Трактат «Метод священной молитвы и внимания» и его место в традиции исихазма — №XXXIV, 191-216 Сикари Антонио. Безумие креста и спасение народов - №XLVI, 53-64 Симеон Новый Богослов. Из «Гимнов Божественной любви» -№ХХIII, 321-324 Симеон Новый Богослов. Избранные гимны — №XXVI, 276-282 Симеон Новый Богослов. Молитва к Духу Святому -№ХХII, 199-203 Симеон Новый Богослов. Радость на веки — №ХХII, 204-213 Симон П.-А. Он и Она. Тема супружества в современной французской литературе — №I, 59-77 Симоэнс Ив. Господь Израиля и Отец Иисуса Христа - №XLVIII, 19-34 Скуполи, Лоренцо. Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя - №XXXV, 15-117 Скуполи, Лоренцо. Подвиг христианина — №XXXV, 121-130 Смирнов А. Воспоминания — №XL, 156-267 Сморгунова Е. Николай Голицын и его полемическое сочинение о соединении Церквей - №XLI,73-98 Сморгунова Е. О русских кириллических редкостях Славянской библиотеки в Медоне - №XLIV,181-198 Сморгунова Е. Русские кириллические древности Славянской библиотеки в Медоне - №XLIV,199-272 Солиньяк, Эмме. Краткий компендий «Сборника упражнений» Гарсии Хименеса де Сиснероса - №L, 91-126 Соловьев Вл. Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении Церквей — №XIV, 175-232 Соловьев Вл. Письма А. А. Кирееву - №XXVII, 191-254 Соловьев С. Жемчужное дерево — №ХХIХ, 250-254 Сошествие Христа во ад - №XVII, 220-228 Ставровский А. О безусловности вероучительных суждений Папы -№XIV, 84-103 Странник. Рассказы Пятый, Шестой, Седьмой -№XXVII, 79-135 Сузо, Генрих. Книга вечной премудрости (избранные главы) - №LI, 248-308 Сузо, Генрих. Жизнь Сузо (избранные главы) - №LI, 309-330 Т. Т. О статье Флоренского «Общечеловеческие корни идеализма»-№ХI, 166-168 Тандонне Р. Проповедническая задача христианской семьи -№I,47-58 Таубе М. Родовой знак семьи Владимира Святого в его историческом развитии и государственном значении для Древней Руси - №ХХ, 183-215 Тахиаос, Антон-Эмил. Распространение исихазма в средневековой России - №LII, 138-155 Тахо-Годи Е. «Гиган» - №ХХХIII, 261-272 Тахо-Годи Е. Владимир Соловьев и Константин Случевский — пересечение судеб — №ХХIХ, 255-271 Темпест Р. «Личность, вся слепленная из страданий и милосердия...» (О Екатерине Муравьевой) — №ХХIХ, 319-322 Темпест Р. Между Рейном и Сеной — №ХХХII, 137-163 Темпест Р. На чашке чая у Шеллинга (Записка Ф. Шеллинга И. Гагарину) - №XXVII, 283-286 Темпест Р. Неизданная статья А. С. Хомякова — №XVI, 121-124 Темпест Р. О Дневнике И. С. Гагарина - №XXXIV, 227-228 Темпест Р. О Михаиле Жихареве - №ХХII, 237-248 Темпест Р. О сочинении П. Я. Чаадаева «Два письма к княгине Д.» - №ХХ, 270-274 Темпест Р. П. А. Флоренский и А. С. Хомяков - №XVI, 135-139 Темпест Р. П. А. Флоренский и оккультизм — №ХХ, 237-240 Темпест Р. Переписка М. И. Жихарева с А. Н. Пыпиным (Публикация, вступительная статья и примечания) -№ХХII, 237-267 Темпест Р. Философ-наблюдатель маркиз де Кюстин и грамматист Николай Греч — №ХХI, 195-211 Тереза Авильская. Размышления о «Песни Песней» -№XIV, 129-168 Тереза Малая. Повесть об одной душе (рукопись А и В) -№XXXVI, 43-189 Тийяр Ж.-М.-Р. Евхаристия и Церковь -№XXIV, 57-102 Тиллих П. Мужество быть - №XXVIII, 7-119 Топоров, Владимир. Мейстер Экхарт - художник и «ареопагитическое» наследство - №LI, 119-160 Трубецкой С. О некоторых особенностях религии древних евреев — №IХ, 149-198 Туане П. Воскресение и бессмертие души — №V, 19-31 Тургеневы А. И. и Н. И. Неизданные письма — №ХIХ, 185-252 Тьерри Соланж. Дух тьмы и всяческого смешения - №XLVI, 43-52 Тысячелетие Крещения Руси (материалы Круглого стола) - №ХХ, 7-64 Тютчева Ф. И. Автографы в Славянской библиотеке -№ХI, 230-247 Успенский Б. О семиотике иконы — №XVIII, 143-216 Успенский Б., Шишкин Б. Тредиаковский и янсенисты -№ХХIII, 105-264 Фабр Н. В остальном положитесь на Бога — №II, 65-67 Фавр, Петр (блаженный). Два письма Франциску Ксаверию - №L, 19-26 Файнер И., Фишер Л. Новая книга веры — №I, 122-126 Фарузи Ф. Иезуит: семантическая эволюция этого слова -№XXVI, 207-211 Федотов Г. Канонизация святого Владимира — №ХIХ, 159-168 Феодор Студит. Второе опровержение иконоборцев -№XVIII, 269-294 Феодор Студит. Первое опровержение иконоборцев -№XVIII,253-268 Феодор Студит. Послание Платону о почитании икон -№XVIII, 249-252 Феодор Студит. Третье опровержение иконоборцев -№XVIII, 295-331 Феофан Затворник. Девять неизданных писем — №ХIII, 177-193 Феофан Затворник. Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока относительно различных делании монашеской жизни — №ХIII, 119-176 Феофан Затворник. Четыре неизданных письма, хранящихся в одной из Афонских обителей — №ХIII, 194-203 Феофилакт Болгарский. Толкование на Послание апостола Павла кТиту-№ХVI, 241-257 Феофилакт Болгарский. Толкование на Послание апостола Павла к Филимону - №XVI, 259-265 Фигура Микаель. Церковь- таинство спасения - №XLVI, 15-26 Фигура, Микаэль. Сакраментальность Слова Божьего - №IL, 17-40 Физзингер Г. Моя вера и опыт катехизации — №II, 46-52 Филарет, митрополит (Дроздов). Слово по освящении храма Благовещения Пресвятыя Богородицы- №XLI 241-248 Филипс Ж. Приснодева Мария и Второй Ватиканский Собор -№ХI, 89-96 Филомена (сестра). Протест 229-272 Флоренский П. А. Письма профессору А. В. Ветухову -№XXVI, 285-291 Флоренский П. В вечной лазури — №ХХI, 247-274 Флоренский П. Записка о Православии — №ХХI, 91-98 Флоренский П. О суеверии — №ХХ, 241-267 Флоренский П. Общечеловеческие корни идеализма -№ХI, 171-193 Флоренский П. Около Хомякова — №XVI, 141-226 Флоренский П. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики). Часть вторая — №XXVIII, 125-216 Флоренский П. Философия культа (неопубликованные фрагменты) - №XXVI, 215-226 Флоренский П. Христианство и культура - №ХХI, 69-83 Флоровский Г. Письма С. Булгакову и С. Тышкевичу -№ХХIХ, 198-216 Флоровский Г. Проблематика христианского воссоединения -№ХII, 44-57 Флоровский Г. (свящ.). О границах Церкви - №XLVII, 187-200 Фома Аквинский. Из произведений — №ХХХIII, 185-214 Фонтэн Ж. Бенедиктинское монашество на перекрестке духовности Востока и Запада - №XXV, 29-36 Фроссар А. Бог существует — я Его встретил - №XLVIII, 89-162 Хадзопулос А. Между ересью и православием -№ХХХIII, 275-292 Хамби О. Индийские христиане, кто они и куда они идут? -№I, 107-115 Хеффнер Г. Жить перед лицом смерти — №V, 32-39 Хомяков А. Несколько слов о «Философическом письме» (напечатанном в 15 книжке «Телескопа») — №XVI, 125-134 Хоружий С. Двоящийся текст — №ХХХI, 351-356 Хоружий, Сергей. Духовный путь и духовный труд о. Георгия Мэлони - №LII, 383-390 Хоружий, Сергей. Исихазм сегодня: Православный подвиг как общехристианское достояние - №LII, 474-502 Хорьков, Михаил. Майстер Экхарт в Эрфурте - №LI, 191-204 Хорьков, Михаил. Генрих Сузо: мистика созерцания Страстей Христовых и подражания Христу - №LI, 205-247 Хотц Р. Религиозная жизнь в Испании - №III, 147-155 Хризостом (Архимандрит). «Откровенные рассказы странника» - №V, 150-151 Царнт Г. Иисус и Фрейд - №I, 130-165 Циглер И. Нравственное богословие — №XXXVIII, 7-79 Цуртавели Иакоб. Мученичество святой Шушаник царицы - №XLV, 273-287 Чаадаев П. Афоризмы и заметки различного характера -№XV, 274-284 Чаадаев П. Два письма княгине Д. — №ХХ, 275-286 Чаадаев П. Фрагменты и разрозненные мысли (1828-1830) -№XV, 215-273 Чавчавадзе Илья. Давид Строитель - №XL, 321-324 Шалэ Ф. Иисус среди родных - №I, 90-97 Шамо М.-Т. Научите нас молиться — №II, 60-64 Шарден Тейяр де. Божественная среда — №XXIII,9-102 Шевченко А. Христианство и марксизм (Противостояние и несовместимость двух типов универсализма) - №XXV, 359-363 Шкаровский М. Русские католики в Санкт-Петербурге (Ленинграде) -№XXXVIII, 83-142 Шмидт П. Гностицизм вчера и сегодня — №VII, 60-70 Шпидлик, Томас (SJ). Ириней Осэрр, SJ (07.06.1891 — 05.12.1978) - №LII, 267-274 Шур Л. И. С. Гагарин - издатель «Философических писем» П. Я. Чаадаева - №IХ, 219-236 Шур Л. И. С. Гагарин - издатель Ф. И. Тютчева и хранитель его литературного наследства - №ХI, 197-229 Шур Л. Материалы о дуэли и смерти А. С. Пушкина в архиве И. С. Гагарина - №Х, 249-267 Эдайль Т. (Монахиня). Христианские ашрамы в Индии -№ IV, 42-49 Эккерсдорф В. Николушка - №XXXV, 147-170 Экхарт Мейстер. Избранные проповеди и рассуждения - №XLVIII, 217-286 Экхарт, Майстер. Избранные немецкие проповеди - №LI, 25-88 Экхарт. Майстер. Тождественны ли в Боге бытие и познание? - №LI, 89-99 Эмонэ, Пьер. Друзья во Господе. Переписка между Игнатием (Лойолой), Пьером Фавром и Франциском Ксаверием - №L, 7-18 Эсбрук, Мишель ван (SJ). Избранная библиография - №LII, 338-339 Эсбрук, Мишель ван (SJ). Гомилия Петра Иерусалимского (551 г.) и конец Палестинского оригенизма - №LII, 340-368 Эсбрук, Мишель ван (SJ). Петр Ивер и Дионисий Ареопагит: Возвращаясь к тезису Хонигмана - №LII, 369-382 Юд А. Бог — судия человека — №XVI, 57-70 Явление Пр. Богородицы Евфимию Святогорцу -№ХХХIII, 273-274 Ярчик Г. Католическая Церковь в Латинской Америке -№II, 101-121 In memoriam С. С. In memoriam С. С. Аверинцев (1937-2004) - №XLVIII, 345-349 In memoriam Дидье Римо( 1922-2003) - №XLVIII, 350-354

